Horoskop Baby Lasagne: Čeka ga uspjeh, u finalu će zablistati!

Rođen je 5. srpnja 1995. u znaku Raka koji ističe njegovu domoljubnost i snažnu povezanost sa svojim korijenima i obitelji. Rak je znak velike emotivnosti pa sve što se događa oko njega, duboko proživljava u sebi. Oprezne je prirode i nije lako steći njegovo povjerenje. Da do toga dođe, dugo će vas promatrati i preispitivati prije nego vas pusti u život. Boji se razočarenja u ljude, stoga malo kome istinski vjeruje, osim onima najbližima, svojoj obitelji, voljenoj djevojci i tek nekolicini pravih prijatelja, ističe astrologinja Vesna Narat.

Samilosan je i osjetljiv na tuđu patnju ili bol i uvijek će pružiti pomoć. Njegova zaštitnička priroda ogleda se i u obiteljskom životu – za najmilije spreman je učiniti sve. Intuicija mu je razvijena, što mu pomaže da na vrijeme osjeti nečije namjere i bez pogreške procjeni razvoj neke situacije. Njegovi su snovi intenzivni i živopisni, pa nerijetko odsanja događaje koji se u ostvare u realnosti. No zbog izražene osjećajne strukture njegove osobnosti, često podliježe promjenama raspoloženja, pa i povremenim depresivnim mislima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Baby Lasagna prošao u finale Eurosonga | Video: 24sata/pixsell

Teži miru, ravnoteži i skladu

No on je istodobno i vrlo društven, otvoren i zabavan. Komunikativan je, voli se šaliti na svoj račun, otvoreno progovara o svojim problemima i strahovima, budeći svijest u drugim ljudima javno objašnjavajući što je anksioznost s kojom se dugo bori. Mnogi ljudi su anksiozni (tjeskobni) i ne vole o tome pričati, no njemu to nije nikakav problem. Na Dori je imao veliku tremu, no cijeli svoj glazbeni spektakl iznio je odvažno i hrabro, boreći se sa svojim demonima straha. To pokazuje njegovu veliku snagu karaktera i jaku volju. Marko je zapravo veliki borac, izrazite upornosti s kojom svladava zapreke. Uz talent kojeg neosporno ima, za uspjeh je bitna i upornost i snaga volje i eto čarobnog recepta za uspjeh na duge staze.

Njegov Mjesec (duša, emocije) nalazi se u Vagi, znaku koji je simbol pravde. Marko ne podnosi nekulturu, psovke i bilo kakvo grubo ponašanje. Ne voli se svađati i radije će se povući nego se upustiti u verbalno nadmudrivanje. Lucidan je i inteligentan, otvorenog duha i dubokih osjećaja, ima razvijen smisao za lijepo. Vagom vlada umjetnički planet Venera koja često daje pjevače i glazbenike i sve one koji u umjetnosti pronalaze smisao.

Sposoban je trenutačno osjetiti izaziva li simpatiju ili antipatiju kod drugih ljudi i to je razlog što se uspijeva prirodno ponašati u svakoj situaciji. Ima urođene diplomatske vještine i u svemu želi pronaći mir, ravnotežu i sklad. Doista mu treba zavidjeti jer zna uživati s mnogo mudrosti u ono malo što mu život nudi. Ponekad je u nekim stvarima neodlučan i važe razloge za i protiv kako bi donio neku odluku. No kada je donese, ništa ga u tome neće spriječiti.

2024 Eurovision Song Contest first semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Zabavan i društven

Merkur u Blizancima ističe njegovu brzinu razmišljanja, no ovakav Merkur često i stvara osjećaj tjeskobe jer mu je živčani sistem jako osjetljiv i nadražen. Voli raditi više stvari odjednom, ne podnosi rutinu, dosadu i predvidljivost. Kako je Merkur blizu Venere, ovaj lijepi planetarni spoj čini ga šarmantnim, zabavnim i sklonim humoru, svestranim i razigranim. S njim u društvu nikom nije dosadno jer se vješto snalazi u svim temama. Merkur mu je oštećen izazovnim aspektima sa Saturnom i Marsom pa se mora čuvati naglosti i brzopletih odluka. Ponekad se i naljuti te previše burno reagira na nešto, no brzo se i smiri. Ako ga netko uvrijedi ili izigra njegovo povjerenje, može oprostiti, ali zaboraviti neće. Ima živu i brzu mentalnu aktivnost koja i njega samog može umoriti. Ponekad je u sukobu sa samim sobom.

Mars u Djevici daje mu sjajnu moć zapažanja, snažno analitičan um, ponekad je i previše realan i svjestan svijeta koji ga okružuje, što može biti opterećujuće. Zapaža i najsitnije detalje, a u poslu je iznimno vrijedan, ponekad radi i preko granica izdržljivosti. Zbog toga može imati tegoba s probavom i crijevima, a ima i naznaka da mora čuvati noge i stopala od ozljeda.

Foto: baby lasagna

Korak ispred svog vremena

Napeta opozicija Marsa i Saturna u njegovom je horoskopu najdojmljiviji aspekt koji nikad ne daje lak i jednostavan život koji je često prožet nizom prepreka. Očekuje ga mnogo uspona i padova te stresnih situacija koje su dosad samo njemu znane. Bez sata rođenja, nažalost, ne mogu reći na kojim životnim područjima djeluje ovaj aspekt. Mars traži promjene i akciju, dok Saturn ne teži promjenama nego očuvanju stanja kakvo jest. Ponekad mu je to doista teško uskladiti u praktičnom životu.

Često ovakav aspekt donosi i velike sudbinske udarce. No Marko u horoskopu ima i jaku zaštitu – moćnog, kraljevskog Jupitera u svom sjedištu u znaku Strijelca. Ovaj planet daje mu produhovljenost i široke vidike pa je u razmišljanjima često korak ispred ljudi koji ga okružuju. Ponekad se zbog toga može osjećati neshvaćenim. Srećonoša Jupiter čuvat će ga od većih i loših životnih situacija. Prelijepi Uranovi aspekti čine ga posebnim, drukčijim i originalnim. On je ispred vremena u kojem živi. Njegova će se originalnost ogledati i u glazbi koju sklada ili piše, kod njega nema strogo zacrtanih pravila pa s lakoćom kombinira različite glazbene žanrove.

Foto: SRECKO NIKETIC/PIXSELL

U ljubavi vjeran i odgovoran

Marko se nalazi u zanimljivom životnom razdoblju koje će biti posebno istaknuto u njegovoj 28., 29. i 30. godini života. To je razdoblje kada se prvi put u životu susreću Saturn u njegovoj natalnoj karti sa Saturnom koji se trenutačno nalazi na nebu. Taj planet donosi velike životne promjene (koje mu se upravo sada i događaju) nove životne odgovornosti, promjene u kojima nikad više ništa neće biti isto.

Tako bi se moglo dogoditi da idućih dvije godine Marko postigne velik uspjeh u karijeri, da se oženi i ima potomstvo.Zbog Venere u Raku u ljubavi je vjeran, čvrstih i postojanih osjećaja. Kada voli, voli iskreno i bez zadrške. No Venera je u aspektu sa Saturnom, zbog čega će u ljubavnom životu ovaj glazbenik tražiti sigurnost. Osjećajne odnose shvaća bolje, dublje i zrelije od drugih. Ne žuri mu se da postane nečiji jer je dovoljno svoj. Tu se ponekad krije i zamka, pa mu iduća godina donosi preispitivanje svoje ljubavne veze kao i velike osjećajne odluke.

Foto: Jessica Gow

Zavidan uspjeh na Eurosongu

Na dan velikog finala u Malmou 11. svibnja spori planeti ostaju na istim stupnjevima, no brzi Mjesec se iz znaka Bika premješta baš u njegov astrološki znak Raka i to baš na njegovo Sunce. Mjesec označava ljude, mase, ali i popularnost, uspjeh, pa će Baby Lasagna zablistati svojim nastupom. Istina, Mjesec pojačava ranjivost, emocionalnost i osjetljivost pa će osjećati pritisak goleme odgovornosti i želje da mu nastup prođe savršeno.

Anksioznost i emocionalni pritisak će biti jaki zbog opozicije Saturna na njegov Mars, ali će Marko biti još jači i uspjeti ih prevladati. Žao mi je što nemam njegov sat rođenja jer bi sveukupna slika bila jasnija, ali ovako mogu reći da će postići zavidan uspjeh i biti među prva tri mjesta, a možda i prvi. Uzmite u obzir da je Eurosong politika i da ne pobjede uvijek oni najbolji. No ono na što možemo računati jesu glasovi publike (Mjesec u njegovom znaku govori da bi to mogao biti jako visok broj). No kako god bilo, poželimo Baby Lasagni sreću, završava Vesna.