Dnevni horoskop za četvrtak 18. srpnja: Vage će umarati drugi ljudi, a Rak maštati o simpatiji

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Obratite više pozornosti na potrebe i očekivanja bližnjih. Bolja organizacija aktivnosti bit će nužna, ne želite li da vam prigovaraju. Poslovi će se zahuktati, rokovi se skraćivati, a vi se živcirati jer ne stignete na sve. Prihvatite poziv za večernji izlazak. Ugodan razgovor odagnat će napetost pa će vam se problemi činiti manjima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Tajna koju brižno čuva svaki znak Zodijaka, i ne otkriva je | Video: 24sata/pexels

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iskoristite naraslu kreativnost, bujicu novih ideja i poznanstvo s utjecajnim pojedincima za svoj probitak. Raščistite s partnerom ono što vas opterećuje i što dugo trpite. Doći će do izražaja vaša velikodušnost. Potrošit ćete prilično novca na čašćenje društva ili novu odjeću. Slobodne očekuje u večernjim satima zanimljiv susret.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan je pogodan za obnavljanje starih veza i odnosa te uspostavu skladnijih međuljudskih odnosa. Ako ste tek ušli u ljubavnu vezu, osjetit ćete strast i ispunjenje. Razmjenjivat ćete značajne poglede s partnerom koji će govoriti više od riječi. Možete očekivati financijsku pomoć obitelji te uspješno rješavanje pitanja nasljedstva.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Maštat ćete o osobi koja vam se sviđa. Ako ste razradili plan kako joj prići i osvojiti je, nemojte to učiniti danas jer je uspjeh neizvjestan. Mogli biste nešto nespretno reći ili se prikazati onakvima kakvi uopće niste. Moguće su sitne poslovne nezgode, kašnjenje na sastanak ili razmirica s kolegom.

Fotolia | Foto: Fotolia

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nećete uspjeti izvršiti sve poslove na vrijeme pa bez ustručavanja zatražite pomoć kolega. Radite li sa strankama, pazite kako im se obraćate – vaš savjet izrečen u najboljoj namjeri mogao bi biti krivo shvaćen. Dan je pogodan za promjene u izgledu i načinu odijevanja, a osobito za promjenu dosadašnjeg načina prehrane.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Povoljan Mjesečev utjecaj u Jarcu pokrenut će bujicu kreativne energije, pa biste se mogli početi baviti sportom ili umjetnošću. Bit ćete borbeni i odlučni da promijenite sve ono što vam stoji na putu prema poslovnom uspjehu i osjećajnom zadovoljstvu. Naiđete li na zapreke ni to vas neće moći pokolebati.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nedostajat će vam volje i koncentracije, što će se negativno odraziti na radnu učinkovitost. Dopustit ćete pojedincima da vas iscrpljuju i umaraju. Uvjerit ćete se da oko vas ima onih koji u tome nemaju mjeru. S partnerom ćete raspravljati oko novca i trošenja. Neće vam polaziti za rukom riješiti svađe pa nemojte ni ustrajati.

Man and woman breaking up on bench in park, conflict in relationship, problem | Foto: 123RF

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Radit ćete punom parom i biti oslonac poslovnom, ali i ljubavnom partneru. U radnoj ćete sredini upoznavati nove ljude i doći do korisnih informacija. Slobodno vrijeme ispunit ćete brojnim sadržajima. Godit će vam aktivan odmor i rekreativni sadržaji kojima ujedno možete poboljšati tjelesnu formu. U prometu se čuvajte prekršaja.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Šarmom i ugodnim nastupom dolazit ćete do potrebnih informacija i ostvarivati nove kontakte. Spontano i bez mnogo razmišljanja sklapat ćete poznanstva i prihvaćati pozive za izlaske. Iako niste u stabilnom ljubavnom razdoblju, uspjet ćete napraviti veliki pomak prema naprijed i unaprijediti odnos s partnerom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pripremite se na porast poslova i zadataka koji nisu u vašoj nadležnosti. Unatoč tome, trud će vam se itekako isplatiti, osobito na novčanom planu. Odnosi s okolinom su povoljni i plodni. Netko će se odnositi prema vama s mnogo simpatije i izići vam ususret, a moguća su i nova poznanstva.

Foto: Thinkstock

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Budete li svjedokom spletke ili trača, nemojte sudjelovati u njima. Ogradite se od takvih situacija na vrijeme. Previše ćete razmišljati o ljubavnoj situaciji i partneru, što može pojačati želju da nešto promijenite. Nemojte partnera optuživati za situacije koje su se dogodile u prošlosti, prijeđite preko toga.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit ćete nenadmašni u dogovorima i pregovorima te aktivnostima koje iziskuju timski rad. Imat ćete dovoljno energije i odvažnosti za ostvarivanje ciljeva. No stres nećete izbjeći pa svaku priliku koristite za odmor i opuštanje. Privući će vas iskrenost i spontanost osobe koja priželjkuje da vas intimnije upozna.