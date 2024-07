U kojem znaku vam je Mjesec? On otkriva sve tajne vaše duše

Horoskopski znakovi uvelike nam mogu odati neke glavne karakteristike osobnosti i razloge zbog kojih donosimo neke životne odluke, no da biste proniknuli u unutarnji svijet i emocionalni život pojedinog znaka, treba znati koji je njegov Mjesečev znak, tvrde astrolozi.

Mjesečev znak predstavlja položaj Mjeseca u zodijaku u trenutku vašeg rođenja i on opisuje vaš emocionalni život, osjećaje, želje i sve ono što se događa ispod površine, čega možda ni sami često niste svjesni, tumači Yoga Journal. No, prije nego pročitate pojašnjenja, OVDJE možete izračunati u kojem je znaku vaš Mjesečev znak.

A evo i kratkog pojašnjenja o karakteristikama vašeg nutarnjeg života ovisno o znakovima u kojima se nalazi Mjesec:

Ovan

Ovnovi se često ističu po svojoj impulzivnosti i hrabrosti u suočavanju s izazovima. Poznati su i po tome da se nikada ne boje izaći iz zone komfora i započeti posao ili vezu ispočetka, ili cijeli život preokrenuti naglavce i krenuti iznova. Mjesec u znaku Ovna može se javiti kao unutarnje dijete koje je temperamentno i inzistira na onome što želi odmah i sada. Ti ljudi su entuzijasti i avanturisti.

Bik

Bikovi su poznati kao ljudi skloni harmoniji i miru te nastojanju da se drže rutine. Poznati su i po svojoj tvrdoglavosti i sposobnosti da se beskompromisno drže svojih uvjerenja. Nijedan horoskopski znak nije toliko dosljedan i odan vlastitim stavovima kao Bikovi. Mjesec u znaku Bika nosi težnju za domom punim svilene posteljine, izvrsno pripremljene hrane i želju za uživanjem u kadi s toplim, Riječ je o osobama koje vole biti okružene stabilnošću koju im daje obitelj.

Blizanci

Inteligentni, duhoviti i pronicljivi, prepunoj sobi ljudi uvijek će se istaknuti po brzini uma i sposobnosti da se prilagode različitim situacijama. Odlični su i empatični komunikatori, često iznimno zabavni i duhoviti, što je njihova najveća vrlina. Mjesec Blizancima čini da svoje emocije lako pretačete u riječi, no za to vam ponekad treba malo vremena. Često skačete s jedne na drugu ideju i nije vam lako donijeti odluke.

Rak

Rakovi su poznati po empatiji, brižnosti i osjetljivosti za osjećaje drugih ljudi. Taj je znak općenito duboko povezan s osjećajima, pa se često ističe i njihova sposobnost da intuitivno razumiju potrebe drugih ljudi. Štoviše, vi imate prirodnu potrebu za tim da brinete o nekom i kad je to ostvareno, ništa vam drugo ne treba.

Lav

Lavovi su Sunčev znak, pa Mjesec u Lavu može nositi i malo sukoba između unutarnjeg i vanjskog života. Ponosni su i vjerni svojim vrijednostima, no ponekad se nalaze u unutarnjem sukobu između želje za priznanjem i potrebom za autentičnošću. Jako vole kad im se iskazuje priznanje, pa nije rijetko da ta njihova želja nadjača autentičnost.

Djevica

Praktične, pouzdane i perfekcionistički nastrojene Djevice poznate su i po svojoj sklonosti ka detaljima i sposobnosti da stvore red i organizaciju u svakodnevnom životu. Kad oni tako odluče, gotovo da ne postoji ništa što taj red može poremetiti. Mjesec u Djevici mogao bi utjecati na to da previše brinete i da to optereti vašu svakodnevicu. Volite pomagati ljudima.

Vaga

Vage su diplomatične, ali često i jako neodlučne, što značajno može zakomplicirati život. To su idealisti koji teže harmoniji i pravednosti, no ponekad su izazovi u donošenju odluka iznimno veliki. Ipak, to ih uglavnom ne sprječava u napretku. Mjesec u Vagi često skriva romantičnu osobu koja voli osjećati ljubavni zanos do te mjere da će ući u novu vezu i prije nego završi staru. Srećom, vješti ste u balansiranju, pa to često završi doro - tako da se ne zapetljate prije nego starom odnosu prirodno dođe kraj.

Škorpion

Moćni, magnetski privlačni i tvrdoglavi Škorpioni vode se strašću, a glavna im je karakteristika sposobnost da duboko osjete i razumiju skrivene motive i emocije drugih ljudi.S Mjesecom u Škorpionu nerijetko ćete biti promjenjivog raspoloženja, jer emocije drugih ljudi jako utječu na vas. Dijelit ćete razmišljanja samo s odabranim ljudima, a kad ih odaberete, tad ste spremni podijeliti s njima i najmanju sitnicu.

Strijelac

Optimistični, izravni i ponekad površni, Strijelci su avanturistički nastrojeni i vole istraživati nove ideje i filozofske koncepte. Vole putovanja, zanimljive razgovore, filozofiranje. Mjesec u Strijelcu mogao bi biti odgovoran za to da se malo previše zanesete u vlastitoj mudrosti i prestanete slušati ljude oko sebe, što nije mudro.

Jarac

Rezervirani, disciplinirani i fatalistički nastrojeni, Jarčevi teže postizanju svojih ciljeva kroz upornost i strpljenje, često imajući jasno definiranu viziju za svoju budućnost. Mjesec u Jarcu nosi sklonost k dugoročnim i čvrstim odnosima u kojima ponekad i nema previše emocija, već je prevladala racionalna procjena da vam taj odnos donosi uspjeh. Jako se oslanjate na svoju intuiciju i shvaćate ju ozbiljno.

Vodenjak

Inovativni, neovisni i nepredvidivi, Vodenjaci su poznati po svojoj originalnosti i sposobnosti da razmišljaju izvan ustaljenih okvira društva. Mjesec u Vodenjaku čini osobu sklonu tome da uvijek čini ono što misli da treba, čak i tako da svoje potrebe stavi u drugi plan.

Ribe

Idealistične, intuitivne i ponekad maglovite, Ribe su osjetljive duše koje često pokazuju visoku razinu empatije i sposobnost da se povežu s dubljim emocionalnim stanjima drugih. Mjesec u Ribama učinit će vas velikim sanjarima, iznimno velikodušnim osobama i velikim kreativcima.