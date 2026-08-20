Dnevni horoskop za četvrtak 20. kolovoza: Bika zovu popusti, a Lava obasipaju komplimentima

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako nećete mnogo vremena provoditi u domu, obiteljsko okruženje ispunjavat će vas zadovoljstvom. Djelovat ćete pod naletom optimizma kojim ćete osvajati okolinu. Vaš će šarm biti čimbenik uspjeha u svim aktivnostima. Večer će biti osobito ugodna za one koji su zaljubljeni i jedva čekaju naći se s partnerom.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bit ćete učinkoviti i djelotvorni u svemu čega se primite. Uspješno ćete zamjećivati pogreške i propuste u poslovanju, pa će se kolege oslanjati na vas. Nećete odoljeti izazovima sniženja i rasprodaja pa biste mogli previše potrošiti, zbog čega će vam partner prigovarati. Mogli bi vas opteretiti problemi s ocem ili autoritetima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mogli biste doživjeti neugodnost, trač ili nešto što može narušiti vaš ugled. Možda tome nećete biti sami krivi, nego će se raditi o spletu loših okolnosti. Misli će vam vrludati, mučit ćete sami sebe beznačajnim stvarima i gubiti se u pojedinostima. Razgovor s partnerom ulijeva vam nadu da za vas dvoje postoji svijetla budućnost.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete marljivi, a poslove obavljati bez većih napora. Imat ćete dobre organizacijske sposobnosti i kvalitetnu suradnju s kolegama. Veselit će vas isprobavanje vlastitih sposobnosti i granica, a ljubavne odnose sa svim nadama i razočaranjima doživljavat ćete opuštenije. Primijetit ćete da ste se promijenili i postali zreliji.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ostavljat ćete lijep dojam na okolinu, a samouvjereni nastup osigurava vam uspjeh i u poslu i u ljubavi. Obasipat će vas komplimentima i pozivima za večernji izlazak. Telefonski razgovor otklonit će ljubavne nesporazume i razriješiti nagrizene odnose. Roditelji bi svoje dijete mogli upisati na kreativnu radionicu, glumu ili balet.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ljubavne probleme previše ćete uzimati ka srcu. Budite objektivniji kako ne biste izgubili čvrsto tlo pod nogama, što će samo još više pogoršati vašu sposobnost ocjene trenutne situacije. Bit ćete zaokupljeni radovima u kući, a neki će imati i majstore. S ukućanima se nećete moći dogovoriti oko nekih detalja, što može biti povod za svađu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Dan je povoljan za putovanja, učenje i komunikaciju sa strancima. Bit ćete izvrstan govornik, plijeniti snagom riječi i biti uvjerljivi u nastupu. Vješti ste u analizi tuđih problema i drugi uviđaju da su vaši savjeti mudri, pa ćete se često naći u prilici da ih dajete. Usmjerite energiju tamo gdje ćete biti na dobitku.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Poslove ćete obavljati brzo i učinkovito. Osobiti uspjeh vam predstoji u komunikaciji, kao i u podizanju dokumenata jer će vam šalterski službenici biti naklonjeni. Duhovitost, šarm i lakoća u ostvarivanju poznanstava osigurat će vam nove ljubavne prigode. Poglede drugih privlačit ćete stilom odijevanja i izražavanjem.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaše veliko samopouzdanje dobro će djelovati na privatni život. Bit ćete pristupačniji i velikodušniji prema bliskim osobama, pa ćete zanemarivati sitnice oko kojih se obično posvadite. Mjesec u vašem znaku daje vam više hrabrosti i inicijative, pa je vrijeme da u ljubavnom životu dovršite nešto što ste započeli.

Foto: Fotolia

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Predugo ste živjeli i ponašali se u neskladu s vlastitim željama pa vam je teško uvidjeti što je za vas pozitivno. Rasplet događaja iz prošlosti sagledat ćete u posve drukčijem svijetlu. Vjere u sebe vam ne nedostaje, jedino vam je povjerenje u druge poljuljano. Prijatelj će vam dati koristan savjet – poslušajte ga!

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Pravi je trenutak da nešto započnete, dovršite ili ostvarite, bilo da su posrijedi ljubav, posao ili zdravlje. Odvojite posao od ljubavnog života, osobito tijekom večeri – partneru treba više nježnosti. Pojave li se poslovni problemi, izbit će i veće nesuglasice. Svojim diplomatskim umijećem upravo ćete vi biti u prilici riješiti tu nezgodnu situaciju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pazite što govorite pred šefovima. Previše se nezadovoljstva nakupilo u vama pa biste mogli svašta izgovoriti. Bit ćete nezadovoljni razvojem ljubavne situacije. Promatrat ćete partnera kritičkim okom ili ćete osjetiti ljubomoru. Ne požurujte s ljubavnom odluku koja dozrijeva u vama, sutra ćete biti kud i kamo objektivniji.