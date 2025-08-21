Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 21. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za četvrtak 21. kolovoza: Ribe će pomoći članu obitelji, Vagu mami stara ljubav
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Trenuci provedeni u prirodi i u tjelesnim aktivnostima pridonijet će odstranjivanju stresa i napetosti. Uživat ćete u kretanju, šetnji na zraku ili putovanjima. Iskoristite poticajne planetarne utjecaje da sredite neka bitna pitanja u svom ljubavnom životu. Dan bi mogao biti značajan i po početku nove ljubavne veze.
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Iako će vam kućni poslovi oduzimati mnogo vremena, a ukućani vas sputavati i oduzimati vam energiju, bit ćete glavni stup doma. Samci će biti zaokupljeni ljubavnim zgodama i nezgodama, ali s promjenjivim uspjehom. Ako ste u braku posvetit ćete se obiteljskim odnosima, a pozornost će vam zaokupljati i briga za budućnost djece.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Planetarni utjecaji potaknut će vas na otkrivanje vlastitih i osjećaja vašeg partnera. Duge veze i brakove osvježit će dah romantike, a nove zahvatiti vrtlog strasti. Mlađi Blizanci maštat će o samostalnosti, pa će se okušati u podstanarskom životu ili pregovarati s roditeljima oko kupnje ili darovanja stana.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5
Postat ćete opušteniji i pokazati svoje najbolje osobine. Primjerice, mogli biste iznenaditi partnera i više se angažirati oko kućnih poslova koje ste inače spretno izbjegavali. Što se tiče ljubavnog života, nepostojani osjećaji upotpunit će sliku vaše ionako zbrkane svakodnevice. No i to vam je draže od predvidivosti i rutine.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Suočavat ćete se sa situacijama u kojima vam neće biti jasno što se od vas očekuje. Srećom, planeti će vam davati dovoljno energije i ustrajnosti pa nećete gubiti živce niti odustajati od započetog. Neki vaši problemi sve više dobivaju pečat prošlosti. Sve je bliže vaših „pet minuta“, neovisno o području na kojem želite napredovati.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Tijekom jutra bit ćete mrzovoljni i pospani. Smetat će vas blizina ukućana pa ćete se povlačiti u mir svoje sobe. Prema popodnevu raspoloženje vam se vraća, pa ćete navečer biti spremni za druženje i zabavu. Ako ste prekinuli vezu s partnerom, razlozi svađe sve će više blijedjeti, a jačati vaša želja da opet budete zajedno.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3
Vrijeme provedeno u krugu bliskih ljudi dat će vam potrebnu energiju za brojne obaveze koje vas očekuju. Ne zaboravite ni na prijatelje koji su željni vašeg društva i pozornosti. Ako ste nedavno prekinuli ljubavnu vezu, pripremite se na nova iskušenja. Suprotna strana pokazat će želju za još jednim pokušajem.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Iako će se vaše odluke i planovi teže provoditi, bit ćete skloni preuveličavanju problema. Izostane li simpatijin dogovoreni telefonski poziv, nećete se smiriti dok ne otkrijete u čemu je problem. Namjeravate li se baviti sportom, izbjegavajte previše zahtjevne i riskantne aktivnosti jer je sklonost ozljedama povećana.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
U vašoj glavi rojit će se razne ideje, koje će većinom biti usmjerene na zabavu. Bit ćete inicijator večernjeg izlaska pa ćete jedva čekati da se nađete s društvom. Pokazivat ćete veliku dozu razumijevanja i požrtvovnosti, pa ne čudi što će mnogi u vama tražiti oslonac. Zbog previše dnevnih uzbuđenja, navečer nije isključena glavobolja.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3
Znat ćete kako slobodno vrijeme pretvoriti u ugodan i aktivan odmor. Iznimka će biti samo oni koji danas rade i koji će se odlično snaći u mnoštvu obveza. Samce će privući slobodoljubiva osoba širokih životnih pogleda. Možda odnos neće odmah početi s izlascima, no nemojte ni ustrajati dok druga strana ne bude spremna.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Bit ćete meta nametljivim i napornim pojedincima, koji će vas iscrpljivati svojim jadikovkama. Pripazite da pred nekim koga površno poznajete ne izlanete pojedinosti o sebi. Partneru će smetati vaša ovisnost o prijateljima i bit će u pravu. Uključite i njega u svoj društveni život, kako se ne bi osjećao zanemarenim.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Vaša nesebičnost i spremnost na odricanje najviše će se iskazati na obiteljskom planu. Bit ćete vezani uz pojedine članove obitelji i sve ćete učiniti kako biste im pomogli u rješavanju problema. Godit će vam trenuci samoće i tišine u kojima će vam mašta i kreativna energija bujati. Pobrinite se da takvih trenutaka imate dovoljno.
