Dnevni horoskop za četvrtak 21. kolovoza: Ribe će pomoći članu obitelji, Vagu mami stara ljubav

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Trenuci provedeni u prirodi i u tjelesnim aktivnostima pridonijet će odstranjivanju stresa i napetosti. Uživat ćete u kretanju, šetnji na zraku ili putovanjima. Iskoristite poticajne planetarne utjecaje da sredite neka bitna pitanja u svom ljubavnom životu. Dan bi mogao biti značajan i po početku nove ljubavne veze.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iako će vam kućni poslovi oduzimati mnogo vremena, a ukućani vas sputavati i oduzimati vam energiju, bit ćete glavni stup doma. Samci će biti zaokupljeni ljubavnim zgodama i nezgodama, ali s promjenjivim uspjehom. Ako ste u braku posvetit ćete se obiteljskim odnosima, a pozornost će vam zaokupljati i briga za budućnost djece.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Planetarni utjecaji potaknut će vas na otkrivanje vlastitih i osjećaja vašeg partnera. Duge veze i brakove osvježit će dah romantike, a nove zahvatiti vrtlog strasti. Mlađi Blizanci maštat će o samostalnosti, pa će se okušati u podstanarskom životu ili pregovarati s roditeljima oko kupnje ili darovanja stana.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Postat ćete opušteniji i pokazati svoje najbolje osobine. Primjerice, mogli biste iznenaditi partnera i više se angažirati oko kućnih poslova koje ste inače spretno izbjegavali. Što se tiče ljubavnog života, nepostojani osjećaji upotpunit će sliku vaše ionako zbrkane svakodnevice. No i to vam je draže od predvidivosti i rutine.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Suočavat ćete se sa situacijama u kojima vam neće biti jasno što se od vas očekuje. Srećom, planeti će vam davati dovoljno energije i ustrajnosti pa nećete gubiti živce niti odustajati od započetog. Neki vaši problemi sve više dobivaju pečat prošlosti. Sve je bliže vaših „pet minuta“, neovisno o području na kojem želite napredovati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Tijekom jutra bit ćete mrzovoljni i pospani. Smetat će vas blizina ukućana pa ćete se povlačiti u mir svoje sobe. Prema popodnevu raspoloženje vam se vraća, pa ćete navečer biti spremni za druženje i zabavu. Ako ste prekinuli vezu s partnerom, razlozi svađe sve će više blijedjeti, a jačati vaša želja da opet budete zajedno.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vrijeme provedeno u krugu bliskih ljudi dat će vam potrebnu energiju za brojne obaveze koje vas očekuju. Ne zaboravite ni na prijatelje koji su željni vašeg društva i pozornosti. Ako ste nedavno prekinuli ljubavnu vezu, pripremite se na nova iskušenja. Suprotna strana pokazat će želju za još jednim pokušajem.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Iako će se vaše odluke i planovi teže provoditi, bit ćete skloni preuveličavanju problema. Izostane li simpatijin dogovoreni telefonski poziv, nećete se smiriti dok ne otkrijete u čemu je problem. Namjeravate li se baviti sportom, izbjegavajte previše zahtjevne i riskantne aktivnosti jer je sklonost ozljedama povećana.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U vašoj glavi rojit će se razne ideje, koje će većinom biti usmjerene na zabavu. Bit ćete inicijator večernjeg izlaska pa ćete jedva čekati da se nađete s društvom. Pokazivat ćete veliku dozu razumijevanja i požrtvovnosti, pa ne čudi što će mnogi u vama tražiti oslonac. Zbog previše dnevnih uzbuđenja, navečer nije isključena glavobolja.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Znat ćete kako slobodno vrijeme pretvoriti u ugodan i aktivan odmor. Iznimka će biti samo oni koji danas rade i koji će se odlično snaći u mnoštvu obveza. Samce će privući slobodoljubiva osoba širokih životnih pogleda. Možda odnos neće odmah početi s izlascima, no nemojte ni ustrajati dok druga strana ne bude spremna.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete meta nametljivim i napornim pojedincima, koji će vas iscrpljivati svojim jadikovkama. Pripazite da pred nekim koga površno poznajete ne izlanete pojedinosti o sebi. Partneru će smetati vaša ovisnost o prijateljima i bit će u pravu. Uključite i njega u svoj društveni život, kako se ne bi osjećao zanemarenim.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vaša nesebičnost i spremnost na odricanje najviše će se iskazati na obiteljskom planu. Bit ćete vezani uz pojedine članove obitelji i sve ćete učiniti kako biste im pomogli u rješavanju problema. Godit će vam trenuci samoće i tišine u kojima će vam mašta i kreativna energija bujati. Pobrinite se da takvih trenutaka imate dovoljno.

