Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SVI SE ŽALE NA BOL

FOTO Stručnjaci o presađivanju kose: 'U Turskoj je to bilo dosta sumnjive kvalitete...'

Nakon što je Turska bitno pooštrila zakone koji reguliraju rad klinika za transplantaciju kose, mnoge otvaraju podružnice u zemljama gdje to područje nije dobro regulirano, pa pacijenti trebaju paziti
FOTO Stručnjaci o presađivanju kose: 'U Turskoj je to bilo dosta sumnjive kvalitete...'
Kako se kod većine ljudi dio folikula za presađivanje kose uzima sa stražnjeg dijela glave i s područja iza ušiju, taj se zahvat obavlja pod lokalnom anestezijom. Nikako ne bi trebao biti bolan za pacijenta, iako oni osjetljiviji tijekom zahvata mogu osjetiti blago peckanje ili pritisak tamo gdje se folikuli vade ili usađuju. Kad anestezija popusti, ne bi trebalo biti vidljivih simptoma, osim što se tamo gdje su se folikuli vadili mogu pojaviti krastice i to područje može biti blago otečeno, no to obično vrlo brzo prolazi i drugih vidljivih simptoma uglavnom nema. | Foto: Instagram/Unique Hair Sarajevo
1/40
Kako se kod većine ljudi dio folikula za presađivanje kose uzima sa stražnjeg dijela glave i s područja iza ušiju, taj se zahvat obavlja pod lokalnom anestezijom. Nikako ne bi trebao biti bolan za pacijenta, iako oni osjetljiviji tijekom zahvata mogu osjetiti blago peckanje ili pritisak tamo gdje se folikuli vade ili usađuju. Kad anestezija popusti, ne bi trebalo biti vidljivih simptoma, osim što se tamo gdje su se folikuli vadili mogu pojaviti krastice i to područje može biti blago otečeno, no to obično vrlo brzo prolazi i drugih vidljivih simptoma uglavnom nema. | Foto: Instagram/Unique Hair Sarajevo
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026