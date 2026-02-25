FOTO Stručnjaci o presađivanju kose: 'U Turskoj je to bilo dosta sumnjive kvalitete...'

- U Turskoj je to godinama bilo zakonski slabo regulirano podruje i imali ste klinike vrlo upitne kvalitete, nakon čijih su zahvata mnogi bili nezadovoljni, a nerijetko su se javljale i komplikacije. Nakon što su u Turskoj zakoni oko otvaranja klinka za transplantaciju kose pooštreni, te klinike otvaraju podružnice u zemljama u kojima to područje još nije dovoljno dobro regulirano, da bi mogle nastaviti s radom. Dobro je pripaziti da ne naleti baš na takvu kliniku - kažu liječnici s kojima smo razgovarali. | Foto: Filip Kos/Pixsell