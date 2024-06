Dnevni horoskop za četvrtak 27. lipnja: Vodenjak neka pazi s novcem, Lav će nekoga upoznati

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Izbjegavat ćete velika društva i radije uživati u svome miru. Nove ljubavi bi mogle biti tajnovite ili se odvijati skriveno od tuđih pogleda. Bit ćete skloni promišljanju i samoanaliziranju. Osigurajte si više vremena za odmor, posvetite se sebi i izborite se za ono za što mislite da vam pripada.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Svojim ćete šarmom i izgledom privlačiti tuđe poglede, pa izlazak s društvom neće proći bez nečijih komplimenata na vaš račun. Na poslu se ističete organizatorskim sposobnostima, iako ima onih koji vas namjerno ili nenamjerno usporavaju. Ostavit ćete izvrstan dojam u pregovorima ili dogovoriti obostrano korisnu suradnju.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pod velikim ste pritiskom i morat ćete se potruditi dokazati da možete ukorak s obavezama. Postoji mogućnost svađe s nekime pa pokušajte pronaći kompromisno rješenje. Mogući su obiteljski problemi, preuređenje ili mijenjanje mjesta boravišta te nerazumijevanja s ukućanima koji neće najbolje razumjeti vaše motive.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako će vaše misli i planovi biti usmjereni na posao, osjećaji će vas voditi prema obitelji. Obje strane tražit će od vas mnogo energije i ustupaka, no znat ćete uspostaviti ravnotežu. Ako ste slobodni, velika je mogućnost da započnete novu vezu, osobito ako se već podulje s nekim mjerkate pogledima i zavodite.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nestat će neke financijske zapreke, no još nije vrijeme da ulazite u nove zajmove i posudbe. Moći ćete se pohvaliti dobrom intuicijom kada je posrijedi privatni život. Dobro ćete procijeniti koliko su bliske osobe iskrene prema vama. Poslijepodne obećava zanimljive kontakte i nova poznanstva, zato ga provedite što aktivnije.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete razdražljivi ili tražiti više nježnosti i ljubavnih dokaza, zbog čega biste partneru mogli postati naporni. Neki će primiti novčani iznos od članova obitelji, bilo da ste u zajedničkom poslu ili ste tek nekim dijelom imali međusobnih obaveza. Na radnom mjestu moguća je napeta situacija – ne uplećite se u nečije rasprave.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Sputavat će vas ista mjesta i ljudi, tražit ćete više izazova i promjena. Njih bi moglo biti u večernjim satima, stoga će osjećaj dosade zamijeniti uzbuđenje. U poslu biste nešto mogli započeti, ali ne i završiti pa vas očekuju šefove kritike. U ljubavi vas uskoro očekuju lijepi trenuci pa se strpite ako se sada baš ništa ne događa.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan ćete provesti u razmišljanjima i analiziranju svoga života. Prošli su događaji ostavili snažan dojam na vas i utjecali na promjenu vaših svjetonazora. Osjećate da predstoji vrijeme odluka, nakon kojih slijede novi počeci. S partnerom ćete se gotovo intuitivno slagati, a povjerljiv razgovor rastjerat će sve strahove.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Teško ćete uskladiti nagomilane obaveze s privatnim životom, a mogli bi iskrsnuti i novi problemi. Osjećat ćete da vam treba više mira i netko tko vas razumije, no partner će biti zaokupljen svojim brigama. Propitkivat ćete svoju ulogu i značaj u ljubavnom odnosu te partnerove osjećaje i truditi se doći do određenih zaključaka.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Doći ćete do zanimljivih informacija ili bi vam netko mogao pomoći u ostvarenju važnog plana. Bit ćete privlačni i simpatični te upoznavati ljude s kojima ćete brzo povesti povjerljive razgovore. Zbog svoje spremnosti da saslušate i razumijete druge, prijateljima ćete biti dragocjen sugovornik.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Budite štedljivi s novcem jer prelazak Mjeseca vašim poljem financija ističe brzopletost na tom planu. Maštate li o napredovanju, računajte na potporu nadređene osobe. Ako ste mlađi, ne odbijajte poziv za izlazak. Moguća je nova ljubav, ali i planovi o zarukama i roditeljstvu kod onih koji su u ozbiljnim vezama.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Putovanja vam donose korisne spoznaje i zanimljive susrete. Ljubavne spone bit će čvrste i održavajte ih takvima. Imat ćete veću potrebu za zbližavanjem, ali i uljepšavanjem. Mogli biste se od frizera vratiti kući zadovoljni novim izgledom ili iz dućana doći nakrcani vrećicama punim odjeće. U večernjim satima počet ćete osjećati umor.