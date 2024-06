Veliki ljetni horoskop: Evo koga čeka seksi ljeto, a tko će zaraditi

Srpanj donosi puno neočekivanih preokreta i iznenađenja, u kolovozu nas očekuje retrogradni Merkur pa su izvjesni zastoji i odgode, dok će rujan biti značajan po pomrčini Mjeseca u znaku Riba koja se odvija 18. rujna, a omogućuje nam da otkrijemo skriveno, kao i da riješimo neke probleme iz prošlosti.

Ovan

Ocjena ljeta: 4

Ulaskom u ljeto, dočekat će vas pun Mjesec u znaku Jarca koji 22. lipnja ukazuje na važnije zaokrete kad su posrijedi dom, obitelj s jedne strane i karijera s druge. Moguće su promjene vezane uz stanovanje, povećane obaveze prema najmlađim članovima obitelji. Sve to s čime ćete se baviti, vjerojatno ćete uspješno okončati na mladi Mjesec u Raku koji se odvija 5. srpnja.

I tako nekako počinje vaše vrijeme za zabavu, uživanje. Manje je posla, više poziva na druženje, sve je nekako mirnije, pa se možete malo i opustiti.

No pojačajte oprez oko 16. srpnja kada se vaš planet vladar sreće s Uranom u Biku. Staloženije djelujte, zastanite kad ste ljuti i nestrpljivi i više pažnje usmjerite na novac i financijske transakcije.

Kako će mjesec odmicati bit ćete sve raspoloženiji za ljubav. Ako ste u vezi, bit će puno lijepih trenutaka provedenih udvoje. Samci pak imaju priliku upoznati nekog i uživati u flertu i vlastitoj privlačnosti.

U kolovozu ćete biti jako nemirni. Bit će vam potrebno više kretanja, pa ćete češće odlaziti na izlete, putovanja ili u duge šetnje. Sredinom mjeseca suočit ćete se i s nekim teškoćama koje će biti potrebno riješiti, a mogu biti vezani uz zdravlje, radne obaveze ili neke osobe iz vaše bliske okoline.

U rujan Ovnovi ulaze spremni za posao, no i dalje željni zabave i ljubavi. Ovo je dobar mjesec da se nešto pokrene ili dogodi na polju odnosa i ljubavi, osobito oko 14. i 15. rujna kada aspekti navješćuju poziv, susret, izlazak na dejt ili putovanje s partnerom.

Idealni partner:

Godit će vam društvo Blizanaca jer vam s njim nikad neće biti dosadno. Vodit će vas na razna mjesta i čut ćete mnogo zanimljivih informacija

Sretni dani:

8. srpnja – očarat ćete nekoga svojim načinom razmišljanja. Pravi je trenutak da nešto ponudite, zatražite ili predložite.

23. kolovoza – Mjesec u vašem znaku mogao bi vas odvesti na neka mjesta na kojima ćete se osjećati kao da ste kod kuće.

Bik

Ocjena ljeta: 4/5

Posljednji dani lipnja mogli bi biti značajni po putovanju, ali i po čestim porukama koje ćete primati od drugih ljudi. Dogovarat ćete susrete, planirati ljeto i uživati u nekim zanimljivim razgovorima.

Mars će u vašem znaku boraviti sve do 20. srpnja pa će to razdoblje biti značajno za vaše odnose, možda i za početak neke nove ljubavne priče. Imat ćete puno energije, no isto tako nećete dopuštati da vas nitko na ništa primorava, osobito oko 16.7. kada se Mars susretne s Uranom i podigne vam jednu jako nemirnu energiju. Trebat će vam malo da se zaljubite, planete, prekinete. Stvari se događaju doslovce u sekundi. No savjet je da se prvo smirite, a tek potom donesete odluku.

Couple on a beach at Seychelles | Foto:

Kroz srpanj će biti poželjno više uskladiti neke planove s ukućanima, pa i s voljenom osobom. Mogući su susreti u stanu ili hotelu i to u kasnim večernjim satima. No čini se da je riječ o nekim događajima koji će biti kratkog daha.

U kolovoz je moguće da se Bikovima u život vrati bivša ljubav ili stari prijatelj kojeg dugo niste vidjeli. Bit će vam to uzbudljivo, ponajviše zato što nećete biti sigurni kuda to sve vodi.

Vrlo brzo pokazat će vam se pravo stanje i to sredinom mjeseca kada je moguće da u vezi dođe do neke svađe. Povod prepirci može biti neriješeni problem iz prošlosti, novac ili razlike u odgoju djece.

Tek iza 28. kolovoza izgledno je da ćete znati na čemu ste oko nekih događaja koji su se odvijali od kraja srpnja.

Ulazak u rujan bit će pozitivan, na način da ste spremni na predstojeće radne aktivnosti, ali i na dosta zabave i izlazaka koji vas očekuju tijekom ovog mjeseca. Posla neće biti previše, neće biti niti opterećujući, pa ćete se čak zabavljati i dok radite.

Idealni partner: U društvu Raka vrijeme će vam brzo prolaziti. Uživat ćete u kvalitetnoj komunikaciji i dugim razgovorima. Odnos će se učvrstiti još više kroz rujan.

Sretni dani:

1. srpnja – na vidiku je strast kojeg slijedi i romantika. Dobar dan za ljubav, kao i za planiranje ljubavnih susreta. Bit će vam teško odoljeti.

24. kolovoza – mogli biste se dobro provesti na jednom kraćem putovanju ili izletu. Godit će vam promjena sredine, a i društvo će biti ugodno.

Blizanci

Ocjena ljeta: 4

Vaše ljeto bit će promjenjivo, od jako dobrog, pa sve do nešto lošijih dana sredinom kolovoza. Ulazak u ljeto bit će obećavajući na svim poljima. Smiješe vam se neke dobro plaćene poslovne ponude, a nećete biti štedljivi niti kad je posrijedi šoping. Već u početnim danima srpnja mogli biste krenuti na jedan put. Trebat će vam promjena okoline. Partner će vam u ovom mjesecu biti jako naklonjen, pa ćete provesti neke jako lijepe trenutke kojima možete osnažiti svoju povezanost i bliskost. Samci ovog znaka bit će jako otvoreni prema flertu i provodima, pa će im srpanjski planeti ispuniti neke želje.

Od 20. srpnja do 4. rujna Mars će se kretati vašim znakom. Imate puno energije, znatiželjni ste, ne možete dugo sjediti na jednom mjestu, imate potrebu brzo pričati, brzo hodati i brzo voziti, to su samo neki efekti njegovog utjecaja. Kroz ovaj period možete doživjeti puno uzbuđenja i strastvenih noći, no isto tako se preporučuje pojačan oprez u prometu.

Retrogradno kretanje Merkura od 5.8. do 28.8. može prouzročiti nesporazume u komunikaciji s bližnjima. Neispunjena obećanja i nespremnost na iskrenu komunikaciju pokazat će se kao problem u odnosu, osobito sredinom mjeseca kada je vrijedno preuzeti odgovornost za svoje postupke i opreznije donositi odluke jer bi se nešto moglo zakomplicirati.

Krajem mjeseca čvorovi nesporazuma počet će se polako rasplitati.

Lijepa Venera u Vagi kroz rujan dat će Blizancima brojne blagoslove kad su posrijedi hobiji, izlasci, ali i zavođenje.

Idealni partner:

Odnos s Lavom bit će ključan za vas jer bi vam upravo on mogao pomoći da se osjećate mirno i sigurno u onim izazovnijim trenucima.

Sretni dani:

3. srpanj – ovo je dan u kojem možete ostvariti jedan emocionalni dobitak i shvatiti da se nepotrebno brinete oko nekih stvari.

30. srpanj – vrući poljupci i strastveni zagrljaji obilježit će noćne sate ovog utorka. Sreća je na vašoj strani, samo se prepustite.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rak

Ocjena ljeta: 4/5

Puno pozitivnih događanja i uzbuđenja čeka vas na samom početku ljeta. Merkur i Venera u vašem znaku vode vas na neka romantična ljubavna putovanja, sve do 11. srpnja. Proljepšat ćete se, imat ćete više energije i privlačit ćete poglede osoba suprotnog spola, osobito oko mladog Mjeseca u vašem znaku 5. srpnja. Moguća je proslava ili izlazak u većem društvu. Što ćete više izlaziti, veća je mogućnost da vam se dogodi nešto što ne tražite. Bit će i nekih neočekivanih događanja na polju prijateljstva. Sudjelovat ćete u promjeni kroz koju će prolaziti vaš bliski prijatelj. Ljubavni izgledi bit će povoljni kroz cijeli srpanj. Osjećat ćete se voljeno, imat ćete više samopouzdanja, a i financijska situacija bit će obećavajuća.

Puni Mjesec na posljednjem stupnju Jarca odvija se 21. srpnja i može vam pokazati što u partnerskom dijelu svog života trebate okončati. Nekad je to samo vaš način postupanja i razmišljanja. Došlo je vrijeme da nekome ili nečemu kažete 'ne'.

Kolovoz će za Rakove biti mjesec u kojem će se suzdržavati od velikih aktivnosti. Čuvat ćete za sebe neke planove i odgađati donošenje odluka. Pričekat ćete s nekim aktivnostima jer ćete osjećati da još niste spremni ili da nemate dovoljno jasnoće i energije.

Sredinom mjeseca može doći do problema u jednom odnosu. Mogući su nesporazumi u komunikaciji ili povlačenje iz razgovora. Budite oprezniji u prometu i kretanju. Možda ćete primiti poruku ili vijest koja će vam pomoći da postavite granicu i zauzmete se za sebe.

Idealni partner:

Osoba rođena u znaku Riba, pročitat će vaše potrebe i namjere. Često ćete sporazumijevati prešutno i bez puno riječi.

Sretni dani:

6. srpnja – dobit ćete potvrdu da je ono što ste naslućivali, istinito. To će vas ohrabriti da istražite što vam donosi ta prilika.

1. kolovoz – kretanje Mjeseca vašim znakom pomoći će vam da ispunite neke svoje želje i potrebe.

Lav

Ocjena ljeta: 4

Najuzbudljiviji dani ljeta očekuju vas kroz srpanj. Merkur i Venera kretat će se veći dio mjeseca vašim znakom pa očekujte mnoštvo zbivanja, susreta, putovanja, možda i znakovitih poruka koje će pokrenuti val promjena u vašem ljubavnom životu. Malo će smetati utjecaj Marsa u znaku Bika koji može donijeti povećane napore ili izazove koji dolaze kroz posao i odnose s nadređenim osobama. Poseban oprez preporučuje se u danima oko 16. srpnja kada se Mars udružuje s Uranom, a taj utjecaj bit će najsnažniji za osobe rođene od sredine kolovoza, pa do 19. kolovoza. Ne donosite nagle odluke, smirite se, promislite, a tek potom odlučite.

Kako će mjesec odmicati riješit ćete ono što vas je mučilo i prepustiti se ljetnim danima s više znatiželje i istraživanja. Neke nove mogućnosti su pred vama. Novi ljubavni početak, poboljšanje prilika u odnosu, pomirenje, prisustvovanje jednoj zabavi na kojoj ćete upoznati neke zanimljive osobe.

Ulaskom u kolovoz osjećate veću potrebu da se pozabavite financijama, ali i da vidite što možete učiniti kako biste više cijenili ono što imate i bili zahvalni na tome. Mars i Jupiter ukazuju na udruživanje s prijateljima, aktivan društveni život i dobrobiti koje idu kroz timsko djelovanje.

Ako bude nekih novčanih neprilika, sigurno ćete ih riješiti kroz rujan koji vam donosi nove poslovne prilike. A zbog ljubavi možda krenete i na jedno kraće putovanje ili izlet.

Idealni partner:

Najviše razumijevanja i podrške dolazit će od osobe rođene u znaku Strijelca. A i značajno je što će život s njom biti pustolovina.

Sretni dani:

26.7. - Lavove očekuje puno ugodnih i zanimljivih susreta i zbivanja. Partner će vam pokazati koliko vas voli i poštuje.

5. rujan – obratite pozornost na poruke i razgovore. Nešto se zanimljivo iz svega može izroditi i to vrlo brzo.

Djevica

Ocjena ljeta: 3/4

Tijekom srpnja, osobito do 21. u mjesecu imat ćete razloga biti razdragani, veseli i raspoloženi. Neki problemi kao da gube na važnosti, a vi se možete posvetiti onome do čega vam je istinski stalo. Putovanje s prijateljem početkom mjeseca ili produbljivanje bliskosti i povezanosti u odnosu s voljenom osobom, dodatno će vas osnažiti i oraspoložiti.

Neki od vas ili će imati potrebu više vremena provoditi u samoći, ili ćete imati neke tajne koje ćete skrivati od drugih. Tajni susreti i razgovori mogli bi vas odvesti u nepredviđenom smjeru.

Kolovoz je mjesec u kojem će biti raznih zbivanja i onih jako dobrih i obećavajućih i onih u kojima shvaćate da ne možete dobiti ono što želite. Venera u vašem znaku od 5. do 29. kolovoza naglasit će vaš šarm i privlačnost, donijeti vam više prilika za flert, no isto tako i jednu situaciju u kojoj ćete se suočiti s onim što je bilo i što sada trebate nekako popraviti.

Ilustracija seksi žena | Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay

Sredina mjeseca bit će osobito važna jer se tada događa nešto što vam pokazuje kojim putem više ne možete ići jer to vaš partner više neće tolerirati. Isto tako vidljivo je i da vi ne možete tako lako prijeći preko nekih stvari.

Pustite da se sve smiri. Kada Merkur krene prema naprijed, od 28.8. bit ćete trezveniji i jasnije ćete vidjeti što je potrebno učiniti dalje.

Rujan će biti dosta povoljan mjesec jer Djevicama omogućuje i napredak u poslu, bolje financijske okolnosti, ali i priliku da smire, poboljšaju ili poprave ono što je bilo ugroženo ili narušeno u odnosima do kojih vam je stalo.

Idealni partner:

S Bikom ćete znati na čemu ste. Taj osjećaj sigurnosti, bit će ključan jer će vam omogućiti da se opustite i budete svoji.

Sretni dani:

15. srpnja – bit ćete na pravom mjestu, s pravom osobom i vidljivo je da ćete biti zadovoljni, namireni i sretni.

3. kolovoz – mladi Mjesec u vašem znaku prilika je za novi početak. Razvoj događaja pokazat će vam jeste li na pravom putu.

Vaga

Ocjena ljeta: 4

Prva dva mjeseca ljeta više će nalikovati na potragu za ispunjenjem osobnih potreba. Tijekom srpnja bit ćete druželjubivi, očekuje vas puno susreta i ostvarenja planova koje ste si zacrtali. Preuzimate neke nove odgovornosti na poslovnom i privatnom planu i dobro ste s tim. Imate oko sebe neke drage ljude s kojima se možete dobro zabaviti i voditi zanimljive razgovore. Kretanje Marsa znakom Blizanaca od 20. srpnja do 4. rujna bit će vaša velika motivacija i energetski poticaj da otputujete na neka mjesta koja dugo priželjkujete posjetiti. Putovanja u inozemstvo bit će osobito zanimljiva i dinamična, kao i kontakti s osobama koje žive udaljeno od vas. Slobodne Vage bi mogle ostvariti bliski odnos s osobom koja je stranac ili živi u drugom gradu.

Tijekom kolovoza tražit ćete više prostora za odmor. Nerado ćete pričati o onome što osjećate, a moguće je da vam se dogodi i privlačnost prema osobi koja je zauzeta. Sredina mjeseca pokazat će vam ima li ta privlačnost budućnost. Ako ste u braku isti taj period bit će ključan da se usuglasite s partnerom oko nekih važnih pitanja. Možda neće biti jednostavno, ali budite strpljivi.

I onda dolazi rujan. Vaše vrijeme za ljubav i ispunjenje želja. Kretanje Venere vašim znakom donosi vam nove ljubavne blagoslove. Vaše se želje ispunjavaju, osobito sredinom rujna kada je mogući jedan dobitak. Imat ćete razloga za zadovoljstvo.

Foto: Dreamstime

Idealni partner:

Škorpion će pozitivno utjecati na vas. Onda kad pomislite da ne možete ili ne znate, on će vas pogurati i pokazati vam da je moguće.

Sretni dani:

9. kolovoz – ovaj dan donosi buđenje strasti, okolnosti vas pozivaju na djelovanje. S lakoćom dolazite do cilja.

5. rujan – ovo bi mogao biti dan za pamćenje. Sva vrata su vam otvorena. Osoba do koje vam je stalo pokazuje vam ljubav.

Škorpion

Ocjena ljeta: 4

Tijekom srpnja imate potrebu odmaknuti se od svega što vas ograničava i guši. Trebate više slobode u djelovanju i odlučivanju. Ukoliko vas partner stavi pod pritisak, vaša će reakcija biti žestoka. Moguće je da oko 16. srpnja doživite nešto neobično i neočekivano, nešto nakon čega ćete se zapitati što dalje, a ima veze s jednim odnosom.

U srpnju ćete sudjelovati i na nekim zanimljivim događanjima na kojima ćete sresti osobe koje niste dugo vidjeli. Kroz razgovor možda otkrijete da imate slične planove za budućnost, pa dogovorite udruživanje.

Kolovoz će biti mjesec u kojem Škorpioni trebaju više vremena za sebe. Niste spremni dati odgovore, iznijeti svoje mišljenje. Treba vam vremena kako biste shvatili što želite dalje. Vaš bi partner mogao postati nemiran i nestrpljiv, možda i ljubomoran. Sredinom mjeseca izlazi na površinu ono što je bilo skriveno i potisnuto. I to se treba vidjeti i pristupiti mu strpljivo. Ako se pojavi ljutnja i nezadovoljstvo, dajte si vremena da sagledate situaciju iz nekog drugog ugla. Retrogradno kretanje Merkura do 28.8. potiče vas da se vratite na neke neriješene teme iz prošlosti i porazgovarate s partnerom o onome što je bilo.

Ulaskom u rujan kao da sve sjeda na svoje mjesto. Ljubavne rane se iscjeljuju. A vaš ljubavni život ući će u sretnije poglavlje već s prvim danima jeseni.

Idealni partner:

Vaga će biti vaš najvjerniji saveznik u borbi s okolnostima koje vam ne idu na ruku. Njezina ljubav vas iscjeljuje.

Sretni dani:

11. kolovoza – u društvu ste osoba koje vas vole i razumiju. Neki će poduzeti nešto što će vas vratiti u ljubavnu prošlost.

7. rujna – javit će vam se netko za koga ste mislili da vas više ne želi ili da vas je zaboravio. Iznenadit će vas izjave te osobe.

Strijelac

Ocjena ljeta: 3/4

Ljeto pred vama moglo bi vam donijeti mnogo dobrih provoda, ali i nekih otkrića i događaja kojima se niste nadali. Srpanj će biti prilično dobar mjesec u svakom pogledu. Otvaraju vam se prilike za putovanja i druženja, za pustolovine u nepoznato, sve ono što vas može rasteretiti i ispuniti. Tražite li dobru zabavu, flert ili pak ozbiljnu vezu, otkrijte što vam može ponuditi srpanj. Na vama je da pokrenete zbivanja i istražite koje su prilike i opcije najbolje za vas. Ako ste u braku ili vezi, upravo vam ovaj mjesec može donijeti više sreće i zadovoljstva udvoje. Otputujte negdje s partnerom, probudite strast u odnosu, odmaknite se od rutine.

Kolovoz će biti nešto zahtjevniji mjesec. Odmor će vam biti najpotrebniji. Prevelika odgovornost ili briga za druge će vas iscrpljivati. Partnerovi zahtjevi ili potrebe starijih članova obitelji će vam biti naporni. Stoga gledajte što u ovom pomalo čudnom i astrološki napornijem mjesecu možete uzeti za sebe te kako zaobići ili smiriti neke situacije na koje ćete naići sredinom mjeseca. Mogli biste se naći između dviju suprotstavljenih strana. Smirite tenzije, odmaknite se ako osjetite da to nisu vaši problemi. Ako vam nešto ne bude jasno pitajte, osobito u odnosu s partnerom koji će kroz kolovoz biti nešto nervozniji i odsutniji.

Okolnosti će se početi smirivati iza 28. kolovoza, pa kroz rujan Strijelci imaju priliku razjasniti, poboljšati i dogovoriti, ali strpljivo i smireno jer su okolnosti još uvijek pomalo nepredvidive.

Idealni partner:

S Ovnom ćete se ludo zabavljati. Vaše će vrline u ovom odnosu zasjati u punom sjaju. Divno je kad s nekim možete biti svoji.

Sretni dani:

17. srpanj – preuzimate vodeću ulogu, a vaša će inicijativa uroditi plodom. Zato recite i pokrenite. Ovo je vaš dan.

1. rujan – odličan dan za razgovor, izleti izvan grada ili putovanje na kojem ćete se odmaknuti od pritisaka kojima vas izlaže okolina.

Jarac

Ocjena ljeta: 4

Ulazak u ljeto za vas može biti prilično uzbudljivo jer obećava porast ljubavnih uzbuđenja i prilično aktivan društveni život. Opuštate se kroz izlaske i zabavu, a takav trend nastavlja se i kroz veći dio srpnja. Imate energije, stabilni ste i sigurni u sebe, a takav dojam ostavljate i na druge. Puno je onih koji vas žele upoznati, biti s vama, provoditi slobodno vrijeme u vašem društvu, pa će vam nekad biti teško sve to organizirati i uskladiti, ali ništa vam neće nedostajati. Veselit će vas takav razvoj zbivanja.

Bračni odnos također će biti dobar, partner će vam biti podrška u ispunjenju vaših planova.

Zanimljiva zbivanja u ljubavi očekujte i oko 21. srpnja kada se odvija puni Mjesec u vašem znaku. Kao da s tim Uštapom nešto privodite kraju, a vezano uz jedan vaš odnos ili poglavlje života. Možda taj završetak neće biti odmah očit, ali će se pokazati kroz razdoblje koje slijedi.

Tijekom kolovoza tražite odmak od rutine. Jako je naglašena mogućnost putovanja ili boravak u drugom gradu. Trebate i više mira. Iscrpljuju vas ljudi koji nešto traže i trebaju od vas. Moguće je i da dođe do nekih odgoda ili promjena u vašim planovima, što neće biti nužno loše, osobito ako se bude odvijalo sredinom mjeseca. U tom razdoblju ne donosite odluke u koje niste sigurni. Neka se okolnosti pokažu u cijelosti, imat ćete više jasnoće od kraja kolovoza pa kroz rujan.

Dugi otok: Tirkizno more na plaži Saharun biser je otoka u zadarskom arhipelagu | Foto: Filip Brala/PIXSELL

Rujanski utjecaji bit će mnogo stabilniji i bolji za sve Jarce. Znat ćete što želite, a što ne. Partner će to poštivati, ali i osobe s kojima radite.

Idealni partner: S Djevicom ćete imati odnos koji će na razdoblja biti i izazovan, ali nema toga što vas trenutno može rastaviti. Jako ste povezani.

Sretni dani:

19. srpnja – dobit ćete informaciju koja će vam razjasniti partnerove želje i namjere, a njegov odnos prema vama će vas umiriti.

12. rujan – vodit ćete razgovor koji će unaprijediti vaš odnos s voljenom osobom. Vidjet ćete koliko mu je stalo do vas.

Vodenjak

Ocjena ljeta: 4/5

Ljetni mjeseci vode vas na neočekivana mjesta i u neobične situacije, što nije loše, već prilika da isprobate i vidite nešto sasvim novo. Možda će vas kroz početnu fazu ljeta, tamo do 20. srpnja na dane malo mučiti manjak energije i strpljenja. Očekuje vas rješavanje nekih pitanja vezanih uz dom, obitelj ili stanovanje. No to vas neće spriječiti da se nalazite s prijateljima, odlazite na neka zanimljiva događanja i živite sadržajne dane, ali i večeri. Očekuje vas i jedan važniji razgovor s partnerom koji će vam pomoći da neke stvari uskladite ili bolje isplanirate.

Kroz kolovoz zabava i uživanje bit će u prvom planu. Mars budi strast, potrebu za zavođenjem, zabavom i odlaskom na mjesta koja volite. Ništa vas neće spriječiti da ostvarite zamišljeno, iako bi moglo biti nekih pokušaja da vam se netko umiješa u planove ili se usprotivi vašim željama. Partner će povremeno biti u deficitu sa strpljenjem. Također bilo bi dobro da poradite i na kvaliteti seksualnog života jer će vam to biti dosta važno. Smijehom ćete liječiti ljutnju i zamjeranje. Zato gledajte da zabava bude vaš prioritet i da vas ništa u tome ne spriječi na duže vrijeme.

Rujan vas već polako vraća u poslovne obaveze iako je moguće da do sredine tog mjeseca doživite nešto što će uljepšati ili unaprijediti vaš ljubavni život.

Idealni partner: Jarac će biti vaš oslonac, vaša sigurna luka. S njim ćete se osjećati kao da ste kod kuće. Bit će mu jako stalo do vas i vaše dobrobiti.

Sretni dani:

21. srpanj – ovo će biti dan u kojem Vodenjaci nešto započinju i bit će jako strastveni oko nove odluke ili događaja koji je pred njima.

19. srpanj – pun Mjesec u vašem znaku mogao bi vas potaknuti da malo podignete prašinu vašem odnosu i skrene pozornost na sebe.

Ribe

Ocjena ljeta: 3/4

Tijekom narednih mjeseci tražite hlad. Hlad će za vas biti mjesto koje će vas zaštiti od visokih temperatura, ali i od napornih ljudi čije vas ponašanje ljuti i iscrpljuje.

Početak ljeta prepuno je lijepih obećanja. Putovanje, provod, sreća koja dolazi kroz odnos s partnerom i djecom ozarit će često vaše lice osmjehom. Cilj srpnja je da vas opusti i odmakne od nekih tema kojima ste se bavili od početka godine i velike su šanse da se to i dogoditi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Čak vam i ni poslovne obaveze neće padati teško, dapače i kroz posao se možete zabaviti i opustiti.

Kolovoz je po svojim utjecajima nešto drukčiji mjesec. Umarat će vas interakcije s drugim ljudima, razgovori koji ne vode nikud, a ono što drugi misle i govore moglo bi vas i zbunjivati i ljutiti. Stoga je važno da kolovoz provedete na nekom mirnom mjestu, daleko od gužve i buke, s ljudima u čijem se društvu osjećate opušteno i smireno. Tijekom kolovoza mogli biste zahladiti jedan odnos ili čak i prekinuti vezu s kojom niste zadovoljni. No moguće je da neke odluke donesene kroz kolovoz ne budu konačne, na način da u rujnu dođe do sasvim drukčijeg razvoja zbivanja. Ono što je bilo prekinuto moglo bi biti ponovno spojeno, ali na zdraviji način nego što je to bilo u prošlosti.

Idealni partner:

Vodenjak će biti najbolji suputnik za vas kroz ovo ljeto. Podržat će vas u nekim planovima i namjerama. Vjerovat će u vas.

Sretni dani:

6. srpnja – ovo je Ribama dan za ljubav, nježnost i zabavu. Uzmite ono što vam dolazi ususret. Uživajte bez zadrške.

18. rujna – pomrčina Mjeseca u vašem znaku bit će veliki energetski poticaj i početak promjena koji su pred vama