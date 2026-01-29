Dnevni horoskop za četvrtak 29. siječnja: Bika čeka nova ljubav, a Vaga dijeli dobre savjete

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Maknut ćete se iz svake situacije koja od vas zahtijeva napore za koje niste spremni. Obavite razgovore i sastanke koje dugo odgađate i pokažite prijateljima koliko vam znači njihova potpora. Iako će se na prvi pogled činiti da rasipate energiju, upravo vam djelovanje na više strana donosi uspjeh.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 3

Uspjeh vas očekuje u poslovima vezanim za komunikaciju, obrazovanje ili pisanje. Širok krug prijatelja i aktivni društveni život otvaraju put ka novim ljubavima. Bit ćete vješti na riječima i nekoga šarmirati. Stoga ne propuštajte priliku da poboljšate ljubavni odnos ili dogovorite susret s osobom koja vam se sviđa.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pripazite na odnose s partnerom. Stare sumnje i nepovjerenje mogli bi isplivati na površinu i poljuljati ono što se dobro razvijalo. Neki će dobiti ugodne vijesti, osobito financijske prirode. Bit će pojedinaca koji će vam zagorčavati život, no u razdoblju ste odlične psihofizičke izdržljivosti pa sa svakim možete izaći nakraj.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Imat ćete više motiva za obavljanje fizičkih poslova ili za projekte koji zahtijevaju izdržljivost ili upornost. Ostanete li neaktivni osjećat ćete se nemirno, no nemojte srljati u velike napore. Društveni će vam život biti ograničen na bliske ljude ili zatvorene prostorije – nećete imati živaca za kontakte s površnim, brbljavim pojedincima.

Foto: PROFIMEDIA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

U ljubavi vam je krenulo. Partner će češće biti uz vas i udovoljavati vašim željama. Slobodnima će se vratiti samopouzdanje i inicijativa, pa ćete bez okolišanja zavesti simpatiju. Stjecat ćete utjecajna poznanstava i veze. Na radnom mjestu izdvajat će se žarom kojim pristupate poslu pa će vam se mnogi diviti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osjetit ćete pomanjkanje staloženog razmišljanja. Mogli biste zametnuti bitne stvari, predvidjeti činjenice ili se s nekim posvađati. Očekuje vas otežani protok informacija, kao i mnogo nesporazuma. Razgovor s partnerom pomoći će da usmjerite misli na zabavnije teme, pa vam se ni problemi neće činiti tako velikima.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete samouvjereni i znat ćete se postaviti u svakoj situaciji. Čekaju vas uzbuđenja i pozitivni preokreti, možda poznanstvo s osobom koja živi podalje od vas. Članovi obitelji tražit će vašu pomoć ili savjet, a prijatelji da im pomognete u problematici u kojoj ste vi ekspert. Putujete li, odabrali ste odličan dan za takve aktivnosti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Povećani troškovi ne bi vas trebali brinuti, jer ste u razdoblju kada možete lakše zaraditi. Radit ćete mnogo i nećete se štedjeti. Naprezat ćete se preko svojih mogućnosti, pa ne čudi ako vas shrva umor. Pokušaj popodnevnog spavanja remetit će vaše brige koje ćete stalno vrtjeti po glavi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 5

Iako niste u najboljem danu, sva sila dobrih planetarnih utjecaja na vaš znak, daje vam nevjerojatne prilike da unaprijedite kvalitetu svog života. Intuicija će vam pomoći u donošenju ljubavnih i poslovnih odluka. Imat ćete priliku jednu situaciju ili osobu sagledati u novom svjetlu i iz toga izvući poučne zaključke.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Partneru ćete zamjerati kriticizam i prigovaranje. Bit će i onih “dobronamjernika“ koji će vam se petljati u odnos i određivati što vam što vam je činiti. Moglo bi vam dozlogrditi pa ćete takvima otvoreno dati do znanja da gledaju svoja posla. Vodite računa da ne iznevjerite povjerenje šefova, osobito ako ste zaduženi za važan projekt.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Do izražaja će doći vaše umjetničke sklonosti i sposobnosti. Na drukčiji, kreativan način pristupat ćete problemima, pa ćete pronaći rješenja i za situacije koje ste smatrali nerješivima. Poriv za uljepšavanjem nagnat će ženske pripadnice znaka da se danas prepuste vještim rukama frizera ili kozmetičarke.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Kućne i obiteljske obaveze će se povećati. Nekome ćete stalno morati izlaziti ususret, pomagati ili se baviti njegovim problemima. U komunikaciji s kolegama moglo bi biti svađa. Uzrujavat ćete se i zbog onih koji neozbiljno shvaćaju posao ili vam žele natovariti svoje obveze. Na zdravlje pripazite !