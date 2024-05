Dnevni horoskop za četvrtak 30. svibnja: Lav se treba počastiti, a Rak manje misliti na posao...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne potiskujte osjećaje, pokažite simpatiji da vam je stalo do nje. Ustrajte na susretu i razgovoru kojim ćete riješiti ono što je ostalo nedorečeno. Ako ste negdje na odmoru, smetat će vas gužve do mjere da ćete požaliti što ste uopće doputovali. Ako ste već na moru, koristit će vam kupanje i sunčanje pa iskoristite svaki trenutak za to.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nedavno iskustvo ili situacija bit će vam od koristi na spoznajnom planu. Znat ćete kako se treba postaviti u osjetljivoj situaciji i ograditi se od promašaja. Na vašu inicijativu moglo bi doći do susreta s bivšim partnerom, koji će vas pokušati uvjeriti da vas još uvijek voli. Blizak prijatelj dat će vam odličan savjet – poslušajte ga!

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3



Više se krećite u društvu svoje simpatije kako bi vas mogla zamijetiti. No danas i sutra nemojte ustrajati na susretu. Neka zasad sve ostane na osmjesima i znakovitim pogledima. Nekima predstoji dan lišen mira i privatnosti. Netko će se upletati se u vaš odnos s partnerom i dovoditi vas u ozbiljne dvojbe.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nemojte samo misliti na posao jer se vrijedi posvetiti ljubavi, provodu i društvu. Pronađite lijepe strane svoje veze, čak i ako odnos potresaju krize. Ne dopustite nikom da vas isprovocira ili pokuša umanjiti vaše vrijednosti. Ne trebaju vam tuđa mišljenja, osim od onih za koje znate da su prema vama uvijek iskreni.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Uljepšajte si život, učinite neku sitnu radost ili si kupite nešto što vam se sviđa. Ako ste na proputovanju, ne zaboravite na suvenire koji će vam biti uspomena. Bavite li se sportom aktivno, imajte u vidu granice izdržljivosti, a ako nešto popravljate po kući pazite da se ne ozlijedite. Navečer bi vas mogla mučiti nesanica.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neke obaveze nećete moći odgoditi pa ćete veći dio dana biti umorni i živčani. Zadržite odstojanje u situaciji u kojoj se od vas traži zaključak – nećete biti objektivni. Iako će odnos s partnerom biti dobar, mogli biste se posvađati oko banalnosti, primjerice gdje ćete ljetovati ili kada ćete na godišnji odmor.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neke će vas osobe gnjaviti dosadnim razgovorima, ali time neće umanjiti vaš optimizam. Najviše ćete uživati u užem krugu prijatelja i drugih ljudi. Vrijeme koje ćete posvetiti partneru, prijateljima ili obitelji svakako treba biti samo njihovo. Poslove ostavite po strani i iskreno porazgovarajte o svemu što treba razjasniti.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nađete li se u većem društvu, pokušajte zadržati duh zabave umjesto da se upuštate u bilo kakve rasprave. lako ćete osvajati i zabavljati se, pred vama su ugodni susreti, zaljubljivanja i obnavljanja strasti. Ako ste na moru, mogla bi vas zavoditi privlačna osoba koja će malo govoriti o sebi i time pobuđivati vašu znatiželju.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte si dan odmora pokvariti nepromišljenim postupcima. Ukućani se neće slagati s vašim stavovima. Priznajte ako ste pogriješili. Ljubavna zbrka počet će se odmotavati. Čini li vam se da partner očekuje od vas više nego li mu možete dati, morat ćete objasniti da vam treba više vremena za neke odluke.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Napravite nešto korisno za sebe i za druge. Obavite razgovore s rodbinom, osobito ako nemate vremena da ih vidite – barem ih telefonski možete čuti. Brat ili sestra od vas će očekivati pomoć ili uslugu koju nećete moći odbiti. Ostvarit ćete jednu malu pobjedu, što će vas učvrstiti u namjeri da osvojite srce osobe do koje vam je stalo.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Znat ćete kako treba postupiti u određenim situacijama i pomoći riješiti probleme nekome bliskom. Zauzvrat biste mogli dobiti dar i pohvalu koja će vas raznježiti. Posvetite se bez grižnje savjesti stvarima koje vam pričinjavaju zadovoljstvo. Razmišljanje o poslu i egzistencijalnim brigama ostavite za neki drugi dan.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u aktivnom dnevnom ritmu i pomalo neobičnim situacijama, a najviše će vas privlačiti prilike za putovanja. Neki će spojiti ugodno s korisnim pa na poslovno putovanje povesti i partnera. U ljubavi nećete ostati prikraćeni za željena zadovoljstva, jer ćete s partnerom otvoreno govoriti o svojim intimnim željama.