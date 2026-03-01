Dnevni horoskop za nedjelju 1. ožujka: Bik je razdražljiv, Lav je jako raspoložen i duša zabave

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavni život kreće prema znatno uzbudljivijem ritmu koji će vas posve obuzeti. Uza vas je osoba koja vas istinski razumije, pa vam predstoje trenuci duboke emotivne ispunjenosti. Ako ste slobodni, otvorit ćete srce novoj osobi, no pripazite da prerano ne poletite u zagrljaj. Mudro je zadržati malo odstojanje sve dok ne budete sasvim sigurni u snagu svojih osjećaja.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete razdražljivi, što će i ukućani brzo primijetiti – najbolje je da im iskreno objasnite kako vam treba mir. Pazite da u društvu ne pretjerate s pićem ili neobuzdanim ponašanjem. Nečije dobronamjerne sugestije i savjete mogli biste krivo protumačiti kao kritiku, no u večernjim satima polako vam se vraćaju unutarnji mir i potrebna objektivnost.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Očekuje vas mnoštvo uzbudljivih događaja na osjećajnom planu i bavljenje zabavnim sadržajima koji hrane dušu. Slobodni će imati izvrsnu priliku za nova poznanstva i romantično zbližavanje, dok ostali mogu učvrstiti vezu i vratiti poljuljani sklad. Ipak, pripazite na novčanik; vaša darežljivost i pretjerano čašćenje u društvu mogli bi stvoriti nepotreban financijski minus.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pristupačnost i prijateljsko raspoloženje činit će vas omiljenim gostom na svakom druženju. S partnerom ćete se sporazumijevati bez suvišnih riječi i uživati u zajedničkim trenucima tišine. Tražite li novu ljubav, budite oprezni jer biste mogli nailaziti na osobe kojima su draže prolazne avanture. Moguć je i srdačan kontakt s rodbinom ili putovanje kojem ćete se veseliti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Idealno je vrijeme za ljubavne susrete – provest ćete se nezaboravno kamo god krenuli. Vaša oštroumnost osigurat će da se stvari odvijaju točno prema vašim željama i planovima. Dobrim raspoloženjem zabavit ćete sve u svojoj blizini i postati duša svake zabave. Mogli biste nasjesti na neku duhovitu šalu koju će vam smjestiti prijatelji, no vaša vedrina pomoći će vam da im brzo oprostite.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbog unutarnje napetosti teško ćete se opuštati čak i u krugu najbližih. Trenuci privatnosti mogli bi biti opterećeni teškim razmišljanjima o financijama i dalekoj budućnosti. Ipak, pokrenete li tu temu u razgovoru, shvatit ćete da i druge more slične brige, što će vam donijeti olakšanje. Podsjetite se na zapostavljene hobije i ukradite vrijeme za stvari koje vas istinski vesele.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Dođe li do obiteljskih razmirica zbog novčane situacije, sjednite i hladne glave dogovorite strategiju za dalje. Ne dopustite da situacija ostane neriješena, a važne riječi neizgovorene. Ako ste slobodni, nipošto se ne zatvarajte u četiri zida; velike su šanse da tijekom večernjeg izlaska upoznate nekoga tko će vas snažno zainteresirati i potaknuti na razmišljanje.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Boravak unutar četiri zida mogao bi vas ispunjavati tjeskobom. Nervoza je pojačana i nećete imati previše strpljenja za prohtjeve bližnjih, pa su mogući sukobi s roditeljima ili partnerom. Ako ste slobodni, privući će vas osoba snažnog karaktera, no pripazite – ta ista dominacija mogla bi vam vrlo brzo početi smetati. Pripazite na osjetljivu probavu i prehranu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Putovanja, telefonski pozivi i slučajni susreti s rodbinom donose vam niz ugodnih iznenađenja. Mogla bi vam se dogoditi strastvena ljubavna priča koja će vam dati snage da izađete iz veze koja vas više ne ispunjava. Uveseljavat ćete društvo svojim anegdotama, a čak i ako malo pretjerate u opisima situacija, nitko vam to neće uzeti za zlo.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Žudnja za promjenama i uzbuđenjima tjerat će vas na tulumarenje ili putovanja bez preciznog plana. Uživat ćete u situacijama u kojima do izražaja dolazi vaš pustolovan duh. Ipak, u ljubavi ste skloni pretjerivanju i nepotrebnim prepirkama s partnerom. Ako ste slobodni, vaše izravno i oštro ponašanje moglo bi se zamjeriti simpatiji, pa pokušajte biti taktičniji.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iako ćete ostavljati dojam mirne osobe, u vama će ključati mnoštvo emocija i misli. Ne opterećujte se obavezama koje mogu pričekati sutrašnji dan. Pokazivat ćete sklonost svađi čim vam nešto ne bude po volji, a svaki partnerov savjet doživljavat ćete kao kritiku. Duboko u sebi znat ćete da je druga strana u pravu, ali vaš će ponos biti prepreka iskrenom priznanju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ne opterećujte voljenu osobu iracionalnom ljubomorom i izbjegavajte kritiziranje partnera pred zajedničkim prijateljima. Spriječite da se nepozvane osobe upleću u vašu intimu i kreiraju vam mišljenje. Neka vam slobodno vrijeme protekne u što većoj fizičkoj angažiranosti. Izvrsno su vam aspektirana kraća putovanja ili izleti u prirodu, pa ako imate priliku, pobjegnite iz grada.

Foto: PROFIMEDIA