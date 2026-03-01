Veliki tjedni horoskop: Ovan je na pragu nove veze, Vaga mora otići na potrebne pretrage

Ovan 21. 3. – 20. 4.

Posao - Koncentracija vam pleše na rubu, a šefovi trenutno ne vide genijalnost vaših ideja. Ne forsirajte nemoguće i ne trošite energiju na svađe; strpite se jer se kotač sreće već okreće u vašu korist.

Ljubav - Iskoristite svaki tren ove ljubavne čarolije prije nego Venera 7. ožujka ušeta u vaš znak i dodatno zapali strasti! Na pragu ste veze koja miriše na vječnost, a zauzeti Ovnovi utopit će se u toplom zagrljaju partnerove inspiracije. Dopustite srcu da vodi glavnu riječ i ne bojte se pokazati ranjivost.

Zdravlje - Vaš unutarnji rezervoar traži hitno punjenje. Isključite buku svijeta, spavajte duže i ne dopustite sitnicama da vam kradu mir. Strpljenje vam je trenutno tanak led, pa birajte mirnu luku i odmor.

Najbolji dan: 1. ožujka

Najlošiji dan: 5. ožujka

Bik 21. 4. – 21. 5.

Posao - Vaš profesionalni sjaj napokon dopire do pravih ljudi. Iskoristite ovaj val povjerenja za javne nastupe i širenje utjecaja. Oni koji su vas promatrali iz sjene, sada priznaju vašu punu vrijednost.

Ljubav - Crv sumnje mogao bi vam grickati samopouzdanje, bacajući sjenu na partnerovu vjernost. Ne dopustite prolaznim olujama da unište ono što ste gradili. Samci, ako vam netko oduzme dah, prvo provjerite nosi li ta osoba skriveni prsten ili tajne obaveze.

Zdravlje - Svjež zrak i pokret vaši su najbolji saveznici za pretproljetni reset. Ne zaboravite na ljekovitu moć smijeha s prijateljima; društveni život je infuzija pozitive koja vam je sada itekako potrebna.

Najbolji dan: 3. ožujka

Najlošiji dan: 2. ožujka

Blizanci 22. 5. – 21. 6.

Posao - Iako su odnosi u uredu zamršeni, vaša učinkovitost je kirurški precizna. Moguće je rukovanje nasljedstvom ili pametno ulaganje u širenje biznisa. Stabilni ste, fokusirani i spremni za velike poteze.

Ljubav - Od 7. ožujka Venera napokon probija oblake vaše ljubavne krize. Partner drži kormilo dok vi rješavate stare nesporazume kroz iskrene, pročišćujuće razgovore. Ako ste sami, ne ostajte kod kuće – prijatelji su vaša ulaznica za sudbinsko poznanstvo!

Zdravlje - Unutarnji nemir signalizira da ste se pretrpali tuđim očekivanjima. Pronađite spas u hobiju, glazbi ili sportu. Vrijeme je da utišate buku obaveza i posvetite se onome što vašu dušu istinski hrani.

Foto: Dreamstime

Najbolji dan: 6. ožujka

Najlošiji dan: 4. ožujka

Rak 22. 6. – 22. 7.

Posao - Sretne okolnosti plešu oko vas, jačajući vašu vjeru u vlastite talente. Odvažite se na rizik ili poslovno putovanje – samoinicijativna promjena bit će okidač za napredak o kojem ste sanjali.

Ljubav - Vaša mašta ponekad plete nepotrebne mreže ljubomore, iako je u vašoj luci sve mirno. Vjerujte partneru umjesto da tražite skrivene motive. Samci, digitalni svijet krije iznenađenje; jedan klik na internetu mogao bi vas lansirati u uzbudljivu pustolovinu koju ćete dugo pamtiti.

Zdravlje - Vitalnost vam je na vrhuncu, a ogledalo vaš najbolji prijatelj. Iskoristite ovaj tjedan za estetsko osvježenje; nova boja kose ili frizura, bit će savršen vjetar u leđa vašem ionako jakom samopouzdanju.

Najbolji dan: 3. ožujka

Najlošiji dan: 7. ožujka

Lav 23. 7. – 22. 8.

Posao - Financijski vjetrovi pušu u vaša jedra. Bilo da je riječ o prodaji nekretnine ili rješavanju nasljedstva, baza vam postaje stabilnija. Privatnici, hrabro uložite u modernizaciju svog carstva!

Ljubav - Uspostavit ćete magičan kontakt s osobom koja vam je dugo u mislima, dok će oni u vezama ponovno otkriti zanos. Slobodnima se smiješi sudbinski, gotovo filmski susret. Ovo su dani kada ljubav kuca na vaša vrata s jasnom namjerom – budite spremni otvoriti ih širom.

Zdravlje - Budite svoj najbolji saveznik i slušajte signale koje vam tijelo šalje. Vrijeme je za sistematski pregled i jačanje imuniteta. Štitite se od virusa i ne trošite energiju na ljude koji vas crpe.

Najbolji dan: 1. ožujka

Najlošiji dan: 6. ožujka

Djevica 23. 8. – 22. 9.

Posao - Ritam se pojačava, a podrška nadređenih izostaje. Ipak, vaš diplomatski takt i urođeni šarm su nepobjedivi. Ostanite na zacrtanom putu jer vaša sposobnost prilagodbe donosi rezultate koje drugi ne mogu.

Ljubav - Sitničavost će nagrizati vašu svakodnevicu, dok će partner tvrdoglavo držati svoju stranu. Izbjegavajte skokove u avanture s osobama koje vam zapravo nisu drage. Usmjerite se na popravljanje onoga što već imate, umjesto da tražite utjehu u površnim pričama koje vas ne ispunjavaju.

Zdravlje - Stresni period crpi vaše zalihe, a ukućani se previše oslanjaju na vaša leđa. Naučite reći "ne" kako biste sačuvali mrvicu vremena za pošten odmor. Vaša energija nije nepresušna, čuvajte je pametno.

Najbolji dan: 4. ožujka

Najlošiji dan: 2. ožujka

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vaga 23. 9. – 22. 10.

Posao - Putovanja i suradnja s drugim sredinama donose svjež kapital. Imate snage za najteže fizičke i psihičke napore, pa sve zahtjevne akcije obavite upravo sada. Promjena radnog mjesta je na vidiku!

Ljubav - Iako se trenutno tlo pod vašom vezom čini nestabilnim, svaka promjena vodi ka dugoročnom pročišćenju. Umjesto da bježite od problema ili ulazite u opasne ljubavne trokute, prihvatite partnerov poziv na razgovor. Iskrenost je jedini put izvan labirinta sumnji.

Zdravlje - Pokrenite se i obavite pretrage koje već dugo odgađate. Kvalitetna prehrana i sport bit će vaša najbolja investicija u vitalnost. Više brige o sebi trenutno je imperativ, a ne samo opcija ili luksuz.

Najbolji dan: 5. ožujka

Najlošiji dan: 3. ožujka

Škorpion 23. 10. – 21. 11.

Posao - Umjetnost i javni nastupi vaša su karta za uspjeh. Kroz prijedloge prijatelja otvaraju se vrata za neočekivano dobru zaradu. Moguće je i priznanje ili nagrada koja će potvrditi vašu profesionalnost.

Ljubav - Igranje s partnerovim strpljenjem moglo bi biti zabavno, ali pazite da ne prijeđete granicu. Forsiranje intimnih želja preko noći samo je uzaludno trošenje energije. Uvidjet ćete da se polako najbrže stiže do cilja ako suspregnete brzopletost. Neka se vaša strast razvija prirodno.

Zdravlje - Planeti su vaš nevidljivi štit pa ozbiljnih tegoba nema na vidiku. Pripazite tek na osjetljivo grlo i izbjegavajte ledena pića. Nabavka kućne sprave za vježbanje bit će pun pogodak za vašu formu.

Najbolji dan: 7. ožujka

Najlošiji dan: 2. ožujka

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Strijelac 22. 11. – 21. 12.

Posao - Vaš pristup postaje kreativniji, ali i odlučniji, što je dobitna kombinacija za uspjeh. Ako tražite novi posao, vrata se napokon otvaraju, a zaposlene čekaju uzbudljivi i svježi radni zadaci.

Ljubav - Od 7. ožujka vaš društveni kalendar postaje krcat, a izlasci donose novu dinamiku u vašu vezu. Partner će uvažavati i tražiti vaše mišljenje o važnim stvarima. Samci, pripremite se za susret s osobom koja pršti strašću i privlačnošću – netko bi vam mogao ozbiljno pomutiti razum.

Zdravlje - Intenzivnije vježbanje pomoći će vam u borbi protiv nakupljenih kilograma i stresa. Iako ćete osjetiti umor zbog nagomilanih obaveza, briga o izgledu vratit će vam samopouzdanje i osmijeh na lice.

Najbolji dan: 1. ožujka

Najlošiji dan: 6. ožujka

Jarac 22. 12. – 20. 1.

Posao - Briljirat ćete u komunikaciji i radu s ljudima, bilo pismeno ili usmeno. Potpora stiže sa svih strana – od kolega i šefova do šire publike, što će vaš trud podići na jednu sasvim novu razinu.

Ljubav - Slobodni Jarci će preko prijatelja upoznati intrigantnu, ali nedostižnu osobu. Iako je izazov primamljiv, zadržite osjećaj za mjeru i ne gubite tlo pod nogama. Prava ljubav zahtijeva vrijeme, a ne samo trenutni impuls ili želju za osvajanjem.

Zdravlje - Tjelesna aktivnost bit će vaš ispušni ventil i najbolji put do savršene linije. Koncentracija vam je čelična, a vedar duh učinit će vas zvijezdom svakog društva u kojem se ovog tjedna pojavite.

Najbolji dan: 4. ožujka

Najlošiji dan: 5. ožujka

Vodenjak 21. 1. – 18. 2.

Posao - Planeti vas pune borbenom energijom, čineći vas nezaustavljivim u svakom pothvatu. Uz takav poduzetnički duh, financijska situacija se vidno popravlja, a uspjeh stiže lakše nego što ste očekivali.

Ljubav - Nalazite se na pragu velikih životnih odluka, nošeni vizijom sretnije zajedničke budućnosti. Mnogi će se odlučiti za brak ili proširenje obitelji, dok će drugi partnera uvesti u svoje poslovne projekte. Vaša popularnost raste, magnetski privlačite pažnju gdje god se pojavite.

Zdravlje - Idealno je vrijeme za estetske promjene ili zahvate koji će istaknuti vašu ljepotu. Iako ste u sjajnoj formi, računajte na povremene promjene raspoloženja – prihvatite ih kao prolazne oblake.

Foto: Canva

Najbolji dan: 6. ožujka

Najlošiji dan: 2. ožujka

Ribe 19. 2. – 20. 3.

Posao - Prepreke nestaju, a vaša kreativnost u umjetničkim sferama dostiže vrhunac. Puni ste jedinstvenih ideja koje oduševljavaju okolinu, dok je komunikacija s kolegama prožeta dubokim razumijevanjem.

Ljubav - Intenzivno druženje otvara vrata novim simpatijama, a zauzete Ribe će učvrstiti vezu i lakše ostvariti svoje najskrivenije želje. Pomirenje s osobom koja vam mnogo znači donijet će vam duševni mir. Ovi su dani stvoreni za planiranje potomstva i uživanje u emotivnoj idili koja se napokon slaže baš onako kako ste maštali u svojim najljepšim snovima.

Zdravlje - Sunce vam daruje iznimnu vitalnost, ali Mars upozorava da ne pretjerujete s iscrpljivanjem. Imajte mjeru u svemu, od hrane do noćnog života, kako biste sačuvali ovu sjajnu energiju koju imate.

Najbolji dan: 7. ožujka

Najlošiji dan: 3. ožujka