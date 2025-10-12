Dnevni horoskop za nedjelju 12. listopada: Djevice će ući u vezu s poznanikom, Bik ide na slavlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ljubavni život naći će se u žarištu obiteljske rasprave. Ne dopustite ukućanima da utječu na vaš odabir. Postavite se odlučno, ali bez svađe. Vodite više računa o sebi i pružite svom organizmu dovoljno sna i odmora. Aktivan društveni život i izlasci s prijateljima, odagnat će dosadu i unijeti dobrodošle promjene u vaš život.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Držat ćete situacije pod kontrolom, bilo da su posrijedi ljubav ili međuljudski odnosi. Moguća je proslava nečijeg rođendana, a svojim zabavnim dosjetkama uveseljavat ćete cijelo društvo. Ako već neko vrijeme niste zadovoljni svojom vezom, podijelite sumnje s partnerom. Razgovor će pomoći da shvatite kojim putem dalje trebate ići.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Jačat će potreba za akcijom, pa ćete rado sudjelovati na kakvoj dobroj zabavi ili doživjeti neobični susret. Mnogo pozornosti posvetit ćete izgledu pa ćete dobiti komplimente. Energija i izdržljivost odlično će vas služiti, no s osjećajima se nećete moći sastaviti. Mijenjat ćete raspoloženja pa će vas partner zbog toga zadirkivati.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raspolagat ćete s mnogo entuzijazma i samopouzdanja. Znat ćete se postaviti u svakoj situaciji i izvući ono najbolje. Mogli biste prihvatiti poziv za izlazak ili kraće putovanje. Odgovarat će vam bijeg od svakodnevice, a najviše će vam goditi promjena sredine. Ljubavni odnos je složen, ali su rješenja na vidiku.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećat ćete nemir i nigdje se nećete moći skrasiti. Uznemiravat će vas poslovni ili ljubavni događaj koji se zbio prošlih dana i koji je za vas bio neugodan. Nemojte se baviti time, nego gledajte kako popraviti ono što se popraviti može. Na osjećajnom planu izvjesno je pomanjkanje povjerenja, a i ljubomora bi vas mogla nagrizati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Obnovit ćete društveni život ili s prijateljima pogledati kakvu kazališnu ili kino predstavu. Istaknuta je mogućnost slučajnih susreta sa starima znancima, pa će pljuštati pozivi na kave. Oni koji su u braku postaju sve nemirniji, a slobodnjacima se pruža prilika za ljubavno vezivanje s nekim koga već znaju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste se s nekim upustiti u raspravu samo kako biste dokazali da ste u pravu. Rasipat ćete energiju i podlijegati razdražljivim raspoloženjima. Moguće su konfliktne situacije s djecom, osobito ako su u tinejdžerskoj dobi. Probleme rješavajte mirno i staloženo, uzimajući u obzir realne potrebe mladih.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bilo da dan provodite u kući ili na otvorenom, odlično ćete se osjećati. Godit će vam kretanje, kao i razgovori sa zabavnim i zanimljivim ljudima. Moguć je telefonski poziv bliske osobe iz inozemstva koja će najaviti svoj skori dolazak u vaš dom. Pretražujući internet doći ćete do informacija koje su vam potrebne u poslu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Nećete biti društveni pa ćete veća druženja izbjegavati. Najugodnije ćete se osjećati u blizini bliskih i dragih ljudi, no trenuci samoće bit će vam potrebni kako biste u miru razmislili o prošlim događajima. Ljubavni život bit će u znaku promjena. Možda vas oduševi osoba čije kvalitete dosad niste prepoznavali.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Niste načisto sa svojim osjećajima prema osobi koja vam se sviđa. Na trenutke vas privlači, a potom smatrate da nije za vas. Nemojte od svega odustati, potrebno je vrijeme da se bolje upoznate. Vaša potreba da sve bude savršeno i pod kontrolom neće se svidjeti bračnom partneru. Previše ga kritizirate – popustite malo.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Novi ljudi ući će u vaš život posredstvom druženja ili zahvaljujući prijateljima koji će vas s nekim upoznati. Imate li rodbine u inozemstvu, netko će vam najaviti svoj posjet kojem ćete se iznimno veseliti. Okušat ćete se u jednoj novoj situaciji, koja će vas uvjeriti da ste vješti u zavođenju i davanju komplimenata.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete svjesniji odnosa s drugima, kako privatnih tako i društvenih veza pa će u središte pozornosti doći ugodni društveni kontakti i vaš ljubavni život. Između vas i osobe koja vas je u početku samo tjelesno privlačila, razvit će se i osjećajni sklad. Otkrit ćete mnogo toga zajedničkog pa će vaše oduševljenje rasti.