Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ŠTO VI MISLITE?

FOTO Ova mama bez grudnjaka je izazvala bijes u školi djeteta: 'Smeta im jer sam najljepša'

Brazilska influencerica Debora Peixoto (32) našla se na meti oštrih kritika nakon što se na jutarnjem dovođenju djeteta u školu pojavila u sportskoj odjeći. Njezina kombinacija fitness topa i kratkih hlača, koja je otkrivala trbuh, izazvala je lavinu negativnih komentara među roditeljima, i to u WhatsApp grupi roditelja učenika
FOTO Ova mama bez grudnjaka je izazvala bijes u školi djeteta: 'Smeta im jer sam najljepša'
Sve se odvijalo u 6 sati ujutro, a pojedine majke navodno su njezinu odjevnu kombinaciju nazvale “neprimjerenom”, “smiješnom” i “bezosjećajnom”. | Foto: Instagram
1/31
Sve se odvijalo u 6 sati ujutro, a pojedine majke navodno su njezinu odjevnu kombinaciju nazvale “neprimjerenom”, “smiješnom” i “bezosjećajnom”. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026