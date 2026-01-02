FOTO Ova mama bez grudnjaka je izazvala bijes u školi djeteta: 'Smeta im jer sam najljepša'

Brazilska influencerica Debora Peixoto (32) našla se na meti oštrih kritika nakon što se na jutarnjem dovođenju djeteta u školu pojavila u sportskoj odjeći. Njezina kombinacija fitness topa i kratkih hlača, koja je otkrivala trbuh, izazvala je lavinu negativnih komentara među roditeljima, i to u WhatsApp grupi roditelja učenika
Sve se odvijalo u 6 sati ujutro, a pojedine majke navodno su njezinu odjevnu kombinaciju nazvale “neprimjerenom”, “smiješnom” i “bezosjećajnom”.
Debora, koja na Instagramu ima više od 684 tisuće pratitelja, nije ostala dužna na uvrede te je poručila da ne vidi razlog zašto bi u ranim jutarnjim satima morala biti “potpuno dotjerana”.
Kako su tenzije u grupi rasle, influencerica je kritičarkama poručila da “potraže pomoć” i da se počnu baviti vlastitim životima, nakon čega je odlučila napustiti WhatsApp grupu roditelja.
- Radim od kuće i sama određujem svoj raspored. Ovo je prvi put da sam doživjela ovakvu situaciju u školi svog sina - izjavila je Debora.
Ovo nije prvi put da se Debora Peixoto našla u središtu pozornosti. Ranije je dospjela u medije zbog otvorenog govora o svom poliamornom braku s partnerom Andersonom Peixotom (61) i trećom partnericom Luizom Marcato (28).
Debora je otkrila kako je između nje i Luize “kemija bila trenutačna”, što ju je potaknulo da s partnerom razmotri otvoreni brak.
Iako su svjesni da njihov način života izaziva brojne reakcije i osude, trojac, porijeklom iz Brazila, ne dopušta da ih to obeshrabri.
