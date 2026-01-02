FOTO Ova mama bez grudnjaka je izazvala bijes u školi djeteta: 'Smeta im jer sam najljepša'

OLAKŠAJTE SI

Previše ste popili sinoć? Evo što jesti i piti protiv mamurluka

Iako lijek ne postoji, dobra vijest je da mamurluk nije nešto što morate trpjeti. Osim da se potpuno odreknete alkohola, stručnjaci kažu da ono što jedete prije i poslije pijenja može utjecati na to koliko su izraženi simptomi