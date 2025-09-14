Dnevni horoskop za nedjelju 14. rujna: Blizanci uživaju u malim stvarima, Ovan će raspravljati...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Dospijete li u raspravu s rodbinom, ne ustručavajte se iznijeti mišljenje, ali pritom budite taktični. Ne dopustite da vas drugi natjeraju da radite ono što ne želite. Iako će vam u ljubavnom odnosu nedostajati prave strasti, zadovoljit će vas kvalitetna komunikacija i lako postizanje dogovora oko bračnih pitanja.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Okolnosti vam idu naruku, pa ćete s iznimnom lakoćom iznalaziti rješenja za sve situacije. Zajednički planovi i dobro razumijevanje s partnerom, dodatno će ojačati odnos i uzajamnost. Članovi obitelji i prijatelji gurat će nos u vaše privatne stvari. Postavite se čvrsto i nemojte im dopustiti da utječu na vaše odluke.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u malim stvarima i svemu za što niste imali vremena. Spoznat ćete koliko vam znači osoba koja je pokraj vas. Partner će biti raspoložen za razgovor, pa je pogodno vrijeme da nešto predložite i zatražite odgovore na neka pitanja. Dobro raspoloženje i optimizam pomoći će vam da se oduprete svim zdravstvenim tegobama.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neće vam biti do razgovora, a i drugi će po vašem namrgođenom licu shvatiti da niste raspoloženi. Imat ćete osjećaj da nitko ne razumije ono što se događa u vama. Nemojte biti toliko nepovjerljivi prema ljudima, jer ćete se nepotrebno zatvoriti u svoj svijet nedostupnosti. Prema večernjim satima bit ćete bolje raspoloženi.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Partner će vam posvećivati mnogo pažnje i u svemu vam nastojati udovoljiti, pa su pred vama nezaboravni trenuci ispunjeni nježnošću i romantikom. Pred samcima će se pojaviti nove prilike koje, ako odmah i ne ispune sva vaša očekivanja, unose željenu promjenu u ljubavnu svakodnevicu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Druženja će biti brojna, ali naporna i neproduktivna. Shvatit ćete da u kojekakvim izlascima i zabavama samo gubite vrijeme i energiju. Ne prisiljavajte se na druženje s prijateljima, ako vam nije do toga. Ništa bitnog nećete propustiti ako ostanete kod kuće. Čak štoviše, trenuci mira i opuštanja danas će vam mnogo pomoći.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Probudit će se vaša želja za zabavom, izlascima i putovanjima. Manje ćete razmišljati i planirati, a više biti aktivni i željni dinamike. Odlično ćete se snalaziti u situacijama gdje se treba brzo snaći i djelovati. Krećete li na put, dobro provjerite jeste li ponijeli sve potrebno. Ako ste za upravljačem, nemojte pretjecati u prometu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete oprezni, a ograničavajuće okolnosti nadići ćete promišljenim pristupom. Nekima je moguća dobra vijest po pitanju imovine ili novčanih dugovanja. U odnosu s partnerom dominiraju napetost i nerazumijevanje pa ćete se svađati oko banalnih stvari. Osjetljivi ste na svaku kritiku, a neki će se ponašati kao da traže povod za svađu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ako vam od ranog jutra stvari krenu u krivom smjeru, bit će dobro da odmah promijenite planove. Pripazite kako reagirate u odnosu s partnerom. Mogli biste se zbog nevažne stvari naljutiti na njega i razmišljati o prekidu veze. Ne zaliječite se, jer ćete teško vratiti jednom izgubljeno partnerovo povjerenje.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ma koliko brz bio vaš životni ritam, pronađite vremena za opuštanje. U protivnom će vas preplaviti umor i tjeskoba. Intimni trenuci udvoje omogućit će vam da se opustite i u miru razmislite o predstojećim obavezama. Iskažite više povjerenja ukućanima. Uložite li dodatni napor i malo više razumijevanja, ozračje će biti ugodnije.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete se morati previše truditi da biste privukli pozornost osobe koja vas zanima. Izgledom i šarmom privlačit ćete tuđu pozornost pa će se drugi raspitivati o vama. Roditelji će se angažirati oko djece. Zajedničkim snagama ćete rješavati probleme, učiti s njima i raditi zadaće. Mogli biste ih savjetovati i u vezi njihovih prvih ljubavi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Život pod stresom mogao bi vas iscrpiti. Morat ćete se pobrinuti sami za sebe i ne očekivati od drugih da shvate koliko vam je teško ili da vas zbog toga oslobode dijela tereta. Nakupljeni stres pokušajte izbaciti opuštajućim aktivnostima, primjerice čitanjem zabavnog štiva ili slušanjem omiljene glazbe.

