Ne trebaju nikoga: Ovi znakovi Zodijaka imaju najveću šansu da će ostati sami...

Neki jednostavno nisu stvoreni za život u dvoje jer previše cijene svoj mir. No ponekad je problem u tome što se ljudima teško prilagoditi, otvoriti ili vjerovati drugima. Pogledajte kako vi stojite na ovoj listi
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Ne treba vam društvo ili vas društvo ne može shvatiti? U nastavku otkrijte koji znakovi će najvjerojatnije ostati sami, s time da lista počinje s onima koji imaju najmanju vjerojatnost da će život provesti u samoći.
| Foto: Canva
Ne treba vam društvo ili vas društvo ne može shvatiti? U nastavku otkrijte koji znakovi će najvjerojatnije ostati sami, s time da lista počinje s onima koji imaju najmanju vjerojatnost da će život provesti u samoći. |
Foto: Canva
Ne treba vam društvo ili vas društvo ne može shvatiti? U nastavku otkrijte koji znakovi će najvjerojatnije ostati sami, s time da lista počinje s onima koji imaju najmanju vjerojatnost da će život provesti u samoći.
| Foto: Canva
12. ŠKORPION: Najsenzualniji i najpoželjniji znak. Njihova strast vas može uplašiti, ali uvijek se vraćate po još bez obzira koliko vas puta Škorpion opeče. Izuzetno su privrženi i u kontaktu sa svojim osjećajima. Nikada neće oklijevati reći vam što osjećaju prema vama. Oni su jedan od najiskrenijih znakova. Vrlo su odlučni i snalažljivi. Kad nešto ili nekoga žele, dobiju to. Iako mogu djelovati rezervirano, istina je da ne daju svoje srce olako.
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11. VAGA: Mogu biti neodlučne i raspravljati o argumentima za i protiv u glavi do kraja života. Međutim, kada se jednom odluče o nekome, to je to. Treba im je vječnost da dođu do ove odluke i držat će se nje. Mogu biti koketne, ali njima je to samo zabava. Jedan su od najodanijih znakova. Ne vole biti same. Povest će mamu sa sobom u teretanu, ako to znači da ne idu same. Čak i kada nisu u romantičnoj vezi, tretirat će najboljeg prijatelja, obitelj, kolegu s posla kao da su im partneri. Vaga je znak braka. Vjeruju da im je jedina svrha u životu pronaći srodnu dušu.
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10. STRIJELAC: Izuzetno su ekspresivni. Pokušat će sve barem jednom. Njihova avanturistička priroda čini ih neodoljivima praktički svakom znaku. Vole putovanja, ali ne zbog bijega, zbog smisla. Ne lutaju jer su izgubljeni. Lutaju jer su znatiželjni. Strijelci imaju tu zaraznu prirodu koja tjera sve ostale da se bore za njihovu pažnju. Uvijek nas ostavljaju da želimo više i govore nam ono što želimo čuti.
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9. LAV: Bije ih glas da žele biti "zvijezda" u vezi. Lavovi su najbolji i jednostavno žele samo najbolje. Stoga su prilično dobri u odabiru odgovarajućeg partnera. Iako mogu biti sanjari, nisu idealisti, već realisti. Znaju kada krenuti dalje, znaju kada odustati i što zaslužuju. Imaju najbolju ljubav jer znaju svoju vrijednost. Samopouzdanje je zaista sve. Lav ne može trčati okolo s mišem. Lav želi nekoga tko blista s njim, a ne nekoga tko ga koči.
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8. RAK: Lako je moguće da su najemotivniji znak. Kućni su tip pa im je partner izuzetno važan... možda i malo previše. Spremni su učiniti sve za svog partnera, ali moraju zapamtiti da čak i sve treba imati granice. Njihovu odanost treba cijeniti, a ne uzimati zdravo za gotovo. Ponekad njihovi napori mogu ispasti više kao privrženost nego briga. Rakovi su dobre duše koje lako mogu staviti svoje srce u pogrešne ruke. Međutim, čak i uz veliki rizik od slomljenog srca, ipak je manje vjerojatno da će završiti sami.
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7. BLIZANCI: Nitko nije znatiželjniji od Blizanaca. Vole nove avanture i upoznavanje novih ljudi. Uz to, nisu od onih koji znaju što žele. Skaču s aktivnosti na aktivnost, od osobe do osobe. Blizancima prelako postane dosadno, potreban im je partner koji može zabaviti sve njihove osobnosti. Ne zadovoljavaju se udobnošću, zapravo bježe od nje. Međutim, nakon što su imali vremena za istraživanje, konačno će odabrati partnera s povjerenjem i bez sumnje. Znaju da su "proživjeli" i iskusili sve što su morali. Izbacili su to iz svog sustava.
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6. RIBE: Velike su romantične duše i sanjari zodijaka. Romantika im je izuzetno važna... međutim, ako ne ide baš onako kako bajka glasi, Ribe mogu poludjeti. Mogu biti vrlo neraspoloženi i kratkog živca. Gradili su fantazije i lako se razočaraju. Ribe su poznate po tome što razmišljaju izvan okvira, ali prelako mogu odustati. Kad se pojave problemi, Ribe skreću s puta. Poznate su po tome što bježe od stvarnosti.
| Foto: Fotolia
5. BIK: Tvrdoglavi su koliko i odani. Uživaju u osjećaju da su potrebni. Istovremeno, mogu biti i potrebiti. Žele ono što daju, što je sasvim u redu. Ipak, ponekad mogu dati previše pogrešnim ljudima. Mogu biti vrlo teritorijalni. Vole se brinuti za svog partnera i davati mu apsolutno sve što mogu. Međutim, često ne dobiju isto zauzvrat. Uvijek pouzdani, ali moraju biti oprezniji jer imaju tu naviku spašavanja ljudi. Moraju shvatiti da ne mogu uvijek dati partneru sve, mora naučiti i sam raditi stvari.
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4. DJEVICA: Jedini razlog zašto može završiti sama je taj što se ne osjeća dovoljno dobro ni za koga. Poznate su kao perfekcionisti, a to proizlazi iz nesigurnosti. Jedan su od najosjetljivijih znakova i nisu baš od onih koji se prilagođavaju situaciji. Vole strukturu i stabilnog partnera kojem može vjerovati. Oni su tip osobe koja se previše trudi, mogu biti pomalo tip A, što neće svima odgovarati. Shvatite da partner nije vaš projekt. Dok ostali hvale vaše organizacijske sposobnosti, neki od nas radije žive u organiziranom kaosu. Umjesto da pokušavate promijeniti partnera, pokušajte iskreno razgovarati o problemu. Ne možete sve popraviti.
| Foto: Fotolia
3. JARAC: Zna kako igrati tvrdo. Naporno rade i imaju izuzetno visoke standarde. Nema ništa loše u tome što ste izbirljivi, ali drugi znakovi se lako mogu zastrašiti uspjehom Jarca i izbjegavati vezu s njim. Njihovu ljusku je teško probiti, ali kad jednom to učinite - imate ga zauvijek. Mogu biti izuzetno selektivni, ali su i jako odani. Teško ih je upoznati jednostavno zato što su vrlo orijentirani na posao. Vrijeme im je doslovno novac, pa je bolje da ga vrijedite. Jarci su vrlo dominantni - što je sjajno na radnom mjestu, međutim, nisu najkompromisniji. Ne možemo ih kriviti, njihov raspored je toliko zauzet. Skloni su vidjeti samo stvari koje se uklapaju u njihov dnevni red.
| Foto: Fotolia
2. OVAN: Vatreni znak diše strašću, ali trebali biste biti oprezni. Zna što želi i uvijek ide za tim, ali ta odlučnost, iako vrijedna divljenja, nije uvijek učinkovita. Skloni su skočiti prije nego što pogledaju. Ovan može tretirati svoju ljubav kao novi projekt. Mogu postati opsesivni dok ne usavrše projekt, ali im je dosadno kad uspiju. To je paradoks s Ovnom, jer uvijek žele ono što ne mogu imati. Čim vas dobiju, jednostavno vas više neće htjeti.
| Foto: Fotolia
1. VODENJAK: Nije iznenađenje. Poznat kao duh zodijaka može završiti sam, jer je najsigurniji u sebe od svih ostalih znakova. Čistu sreću može pronaći u dubokoj samoći. Istina je da kada se povežu, duboko se povežu, no, ta je veza rijetka i ne događa se često. Većina voli Vodenjake, ali iskreno, većina ih ne voli. Nisu kao mi ostali, na najbolji mogući način. Zato će Vodenjaku biti najteže pronaći partnera s kojim su 100 posto sretni. Vodenjaci su veliki sanjari i još veći aktivisti. Iskreno, Vodenjaku treba njihov prostor, što drugima može biti teško prihvatiti .
| Foto: Fotolia