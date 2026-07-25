Ne trebaju nikoga: Ovi znakovi Zodijaka imaju najveću šansu da će ostati sami...

11. VAGA: Mogu biti neodlučne i raspravljati o argumentima za i protiv u glavi do kraja života. Međutim, kada se jednom odluče o nekome, to je to. Treba im je vječnost da dođu do ove odluke i držat će se nje. Mogu biti koketne, ali njima je to samo zabava. Jedan su od najodanijih znakova. Ne vole biti same. Povest će mamu sa sobom u teretanu, ako to znači da ne idu same. Čak i kada nisu u romantičnoj vezi, tretirat će najboljeg prijatelja, obitelj, kolegu s posla kao da su im partneri. Vaga je znak braka. Vjeruju da im je jedina svrha u životu pronaći srodnu dušu. | Foto: Fotolia