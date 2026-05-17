Dnevni horoskop za nedjelju 17. svibnja: Strijelac je pozitivan, Riba je pričljiva i otvorena...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 17. svibnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4

Mogli biste se preračunati i shvatiti da ste potrošili previše novca. Prije kupnje radije napišite popis bitnih stvari. Sredite financije, planirajte ulaganja ili rast ušteđevine! Sjetit će vas se osobe koje niste dugo vidjeli, pa će vas iznenaditi poziv ili zvono na vratima. Mlađi bi trebali biti oprezni u kontaktu s osobama koje ne poznaju dovoljno.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Preplavit će vas plima samopouzdanja jer biste mogli čuti dobru vijest dugoročnog značaja. Raspoloženi ste za ljubav. Snažni osjećaji prema jednoj osobi podizat će vam raspoloženje, pa vaš život dobiva novi smisao. Prijatelj možda neće dijeliti vaš zanos i zadovoljstvo, pa mu savjetom pomognite da riješi svoje ljubavne probleme.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Pođe li vam za rukom definirati vlastite ciljeve i spoznati način njihova dostizanja, primijetit ćete da neke nevolje i otežavajuće okolnosti nestaju iz vaše svakodnevice. Osjećat ćete potrebu da se više zbližite s unutarnjim dijelom svoga bića. Godit će vam samoća i razmišljanja o nekim stvarima o kojima nikad javno ne govorite.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Težit ćete intenzivnijem duhovnom i intelektualnom sjedinjenju s partnerom. To će drugu stranu iznenaditi, osobito ako je navikla da se ljubavno prožimate isključivo fizičkim dodirom. Samci, budite zavodljivi jer ovo je odlično vrijeme za nove ljubavi. Večernje sate mogli biste provesti u dobro društvu i zabaviti se.

Najpametniji znakovi Zodijaka: Evo koji od njih je pravi lumen

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Moguće su rasprave u vašem domu, bilo s roditeljima ili ljubavnim partnerom. Iako nećete aktivno sudjelovati u njima, osjetit ćete njihove posljedice. Za intimna pitanja imat ćete vrlo malo vremena i strpljenja. Previše stresan tempo života mogao bi vam se osvetiti i narušiti zdravlje. Budite odgovorniji prema sebi, ali i prema drugima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Inozemstvo i odnosi s osobama koje žive u drugom gradu, bit će istaknuti. Dan ćete vjerojatno provesti izvan svog mjesta boravka. Mogli biste otputovati u posjet prijateljima u drugi grad. Onima koji ostaju kod kuće, posjet rodbine će poremetiti neke planove. No na kraju ćete se svi skupa dobro zabaviti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Ljudi će vas zasipati informacijama koje vas uopće neće zanimati. Neke od njih bit će dovoljno dosadne da vam pokvare dan. Imat ćete teškoća u sagledavanju prave prirode osjećaja i potreba osobe koju ste nedavno upoznali. Budući da vam je ona bitna, pokušajte dokučiti što je na stvari, makar je to morali otvoreno pitali.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Imate li problema s ljubavnim partnerom, poduzmite nešto. Čak i ako mislite da ste vi u pravu, dajte drugoj strani priliku da iznese svoje viđenje situacije. Nastojte razgovor obaviti u četiri oka, bez uplitanja sa strane - uz kavu ili večeru, neke će stvari sjesti na svoje mjesto. Mogli biste se iznenaditi kada čujete što vam partner ima za reći.

Ne izdrže dugo: Evo koji znakovi Zodijaka se najčešće razvode

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Izvući ćete se iz stanja malodušnosti i oboružani pozitivnom energijom poduzimati akciju. Postat će vam jasnije što možete očekivati od ljubavnog partnera. Dobit ćete drugu priliku popraviti nešto što ste uprskali u odnosima s partnerom ili prijateljem. Uložite malo dodatnog napora da sve vratite na staro - vaša dobra volja ključ je svega.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Postat ćete veseliji, odmahivat ćete rukom na sve što vas je donedavno uzrujavalo. Istina će izići na vidjelo, a oni koji su vas zbog nečega okrivljavali, uvjerit će se da ste imali pravo. Slijedi telefonski poziv simpatije, no zadržite pribranost. Nemojte odmah otkrivati svoje osjećaje – budite samozatajni. Pristanite na izlazak ako vas pozove.

Top lista horoskopskih znakova po emocionalnoj inteligenciji

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Imat ćete energije, ali ne i upornosti za njihovo ostvarivanje. Planirat ćete mnogo toga, ali većina planova danas se neće ostvariti. Vaše će nezadovoljstvo proizlaziti iz činjenice da premalo cijenite sebe i da niste sretni sami sa sobom. Kad dosegnete taj stupanj pozitivnih osjećaja, shvatit ćete da ništa nije bezizlazno.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Telefon će vam zvoniti, a prijatelji pozivati na druženje. Bit ćete pričljivi i otvoreni prema novim poznanstvima i nepoznatim životnim situacijama. Okruživat će vas voljene osobe, a koje će vam pomoći u donošenju jedne odluke. Neki će se posvetiti čišćenju kuće, obaviti zaostale poslove i pripremiti se za radni tjedan.

