Dnevni horoskop za nedjelju 20. listopada: Lavovi će posjetiti rodbinu, a Ribe ići na prvi spoj

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Okupite društvo dragih prijatelja i pripremite im večeru, a ako ste zaljubljeni, iznenadite partnera malim darom, buketom cvijeća ili večerom udvoje. Trenuci neraspoloženja u koje biste mogli uploviti potkraj dana neće imati temelja u stvarnosti. Bit će to prolazno stanje, iako biste navečer mogli imati problema zaspati.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uspostavit ćete unutarnju ravnotežu, shvatiti da vam nitko nije potreban za vlastitu sreću i pronaći zadovoljstvo u malim stvarima. Dobit ćete potvrdu vlastitih vrijednosti, pozitivan odgovor ili poziv na kavu od osobe koja vam se sviđa. Odmak od svakodnevice vam je nužan pa si osigurajte trenutke za odmor i hobije.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti će vas potaknuti da se pozabavite kvalitetom prijateljstva i odnosa s ljudima koji vas okružuju, ali i ostvarenjem obiteljskih i ljubavnih planova. Sve vam ide maksimalno na ruku pa ćete s više samouvjerenosti ostvarivati društvene kontakte. Prijatelj mogao bi vas upoznati sa zanimljivom osobom.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Neće vam polaziti za rukom spontano izražavati svoje misli i osjećaje. Više će vam odgovarati uloga onih koji pasivno promatraju zbivanja sa strane i koji su skloni pomalo filozofskom, promišljenom pristupu. Bit ćete nesigurni kad su posrijedi vaši, ali i partnerovi osjećaji te subjektivni u preispitivanju svojih procjena.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Upoznate li koga novog, zadivit će vas sličnost vaših razmišljanja. Sklonost prema istim stvarima izrodit će se u simpatije. Oni u braku oživjet će lijepa sjećanja iz prošlosti. Mogli biste otputovati i posjetiti rodbinu. Odlično ćete podnositi tjelesne napore pa vam kućanski ili neki drugi poslovi uopće neće teško pasti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte dopustiti da vam tuđi postupci poljuljaju samopouzdanje i pokolebaju vas u ostvarenju planova. Bit ćete osjetljivi na kritiku pa bi vas grube reakcije bližnjih mogle povrijediti. Suočavanje s osobnim manama i preuzimanje odgovornosti za pogreške, pridonijet će zbližavanju s partnerom te stvoriti pozitivno ozračje.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete se sve bolje, a mnoge razmirice s partnerom počet će popuštati. Okolina će osjećati vaš optimizam pa će se rado zadržavati u vašem društvu. Slobodne trenutke rado ćete provoditi uz televizijski program ili računalo, no bilo bi bolje da dan provedete aktivno u većem društvu. Razveselit će vas poziv iz inozemstva.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Pomno slušajte što vam ljudi govore. Dobar dio toga bit će pohvale na vaš račun, ali uvažite i nečije kritike jer su dobronamjerne. Čvrstoća i kvaliteta vaše veze je na kušnji. Ako ste u površnoj vezi, dolazi vrijeme da definirate smjer kojime će ona ići, prema većem zbližavanju ili prema razdvajanju.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete biti zadovoljni razvojem ljubavne veze. Osjećat ćete da vas partner ne cijeni dovoljno i da ne uvažava vaše potrebe, no to će biti vaš subjektivan stav. Stavite mu do znanja što želite i očekujete. Nemojte se začahuriti i predati letargičnom raspoloženju. Ne oklijevajte prihvatiti poziv za izlazak i pokušajte se zabaviti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 3

Zamarat će vas isprazni razgovori, osobe koje ne znaju izraziti svoje misli ili one koje gnjave sporim načinom komunikacije. Ne reagirajte na otežavajuće okolnosti jer su one privremene. Dobit ćete vijest ili informaciju za kojom ste dugo tragali. Otklonit ćete zapreku koja vas je ometala u postizanju ljubavne sreće.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Društveni i ljubavni život će procvjetati. Preplavit će vas nova energija koja će biti zaslužna za vaš vrlo važan iskorak prema naprijed. Ostvarit ćete ugodne kontakte s partnerovom rodbinom, možda otputovati u inozemstvo ili se družiti s pojedincima od kojih možete mnogo naučiti. Nekome je jako stalo do razgovora ili izlaska s vama !

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ne dopustite da vam veza upadne u dosadu - promijenite ritam, uvedite nešto novo, pa makar to bila kraća šetnja ili zajednička posjeta rodbini. Prvi ljubavni spoj sa simpatijom nadmašit će vaša očekivanja pa uvečer nećete moći zaspati od uzbuđenja. Stariji pripadnici znaka primit će se uređenja i čišćenja svoga doma.