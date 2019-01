Što ih čini nesigurnima: Lava ljubomora, Raka osjećaj krivnje

1. Ovan

Ovan je nesiguran kada se osjeća nevoljeno ili neželjeno. On u svakom trenutku mora znati da ga partner voli i poštuje.

Ako Ovan posumnja u razinu naklonosti koju njihova voljena osoba ima prema njima, osjećat će se duboko nesigurno. Ovnovi će riskirati, ali im se ne sviđa ideja da su oni ti koji više vole.

2. Bik

Nesigurnost kod ovog znaka je uzrokovana osjećajem da nisu dorasli tuđim standardima ili osjećajem da se ne uklapaju. Ponekad su ti standardi predstavljeni stvarima, tako da ako Bik nema najnoviji telefon ili neki uređaj, mogu se neuspješno osjećati .

Njihova nesigurnost ih motivira da rade više i da rade sve što mogu kako bi ostvarili svoje ciljeve i ciljeve drugih ljudi, piše Your Tango.

3. Blizanci

Kod Blizanaca osjećaj nesigurnosti može potaknuti strah od donošenja krive odluke. Svi ponekad griješe ili donesu lošu odluku, ali Blizanci sami sebi ne mogu oprostiti greške iz prošlosti.

Ali umjesto da pažljivo razmotre svoje odluke, oni imaju tendenciju na brzinu donositi loše odluke. Prošle greške ih stalno tjeraju da preispituju svoje odluke.

4. Rak

Kod Raka osjećaj nesigurnosti potiče krivnja, osobito krivnja koju osjeća jer smatra da ne radi dovoljno za ljude koje voli. Rakovi su jako emotivni i ponekad imaju poteškoća s puštanjem prošlih razočaranja i stvari zbog kojih su se u prošlosti grizli.

Međutim, umjesto da govore o povrijeđenosti, oni je drže za sebe. Zabrinuti su da će ih njihovi partneri napustiti, a zbog toga se još više umjeravaju na svoju vezu i partnera, ponekad držeći se za njih prečvrsto.

Foto: Golubov Igor

5. Lav

Ljubomora potiče Lava da se osjeća nesigurnim. iako se čine čvrstima, samopouzdanima i borbenima, čak i Lavovi imaju svoje nesigurnosti. Kad su nesigurni postaju posesivni i još ljubomorniji.

Lavu je važno da se drugi u njega ugledaju i da mu se dive. Ako im netko pokuša oteti slavu, osjećat će se nesigurno i počet će se povlačiti. Lavovi se ne žele samo uklopiti, oni žele biti uzor.

6. Djevica

Nesavršenosti (i vanjske i unutarnje) mogu uzrokovati da se Devica osjeća nesigurno. Djevice znaju da nitko nije savršen, ali to ne znači da ne teže savršenstvu ili da se ne osjećaju nesigurno kada ne ispunjavaju visoke standarde.

Kada netko radi tako puno kao Devica za nešto što je nemoguće postići, izbacit će cijeli njihov život iz ravnoteže.

7. Vaga

Vage su jako nesigurno kad se uspoređuju s drugima. Bez obzira na to koliko toga je Vaga u životu postigla, uvijek postoji netko tko je bolji od njih.

Vaga zna da to nije natjecanje i da sve dok se kreću naprijed, da je na pravom putu, ali to nije važno - svaki put kad usporede svoj život s nekim tko postiže više nego one, osjećaju se loše zbog vlastitih 'malih' postignuća.

8. Škorpion

Kod ovog znaka nesigurnost izaziva izolacija.

Škorpioni su izuzetno osjetljivi i ponekad se mogu povući iz svijeta. Vrijeme provedeno u samoći je dobro za dušu, ali previše vremena, barem u slučaju Škorpiona, može dovesti do osjećaja nesigurnosti i nespretnosti u društvenim situacijama.

Što više se Škorpion povuče u svoj svijet, to više nema kontakta sa stvarnim svijetom koji ih okružuje.

9. Strijelac

Neuspjeh u životu je to što kod Strijelca uzrokuje osjećaj nesigurnosti. Većinu vremena ti ljudi su otvoreni, pozitivni i spremni za nove izazove.

Ali kao i svako ljudsko biće, kada Strelac trpi razarajući gubitak - kao što je smrt voljene osobe, otkaz, odbijanje ili neuspjeh u ljubavnom odnosu - oni se uzdrmani do srži i njihovo samopouzdanje s tim udarcima se smanjuje. Tijekom vremena Strijelac se može ponovo izgraditi, ali za to mu treba vremena.

10. Jarac

Kod Jarca nesigurnost potiču razne brige. Oni se inače oko previše toga brinu, a kad stvari ne idu po njihovom planu, počet će razmišljati o najgorim mogućim scenarijima.

Kad počnu zamišljati to najgore što im se može dogoditi, njihova će briga eskalirati, a oni će početi sumnjati u svoj život i svoju osobnost. Briga može potkopati vjeru Jarca u vlastite sposobnosti.

11. Vodenjak

Nefleksibilnost uzrokuje da se Vodenjak osjeća nesigurno. Kada je Vodenjak u položaju da nema slobodu da radi ono što želi i da je prisiljen slijediti određeni režim, osjećat će se nesigurno.

Ne leži im rutina i teško podnose autoritet. Kad je u poziciji sljedbenika ili podređen nekome, Vodenjak se osjeća kao da nema nikakvu kontrolu. Vodenjaci moraju razmišljati sami za sebe ili će izgubiti samopouzdanje.

12. Ribe

Kod Riba društvena anksioznost može uzrokovati nesigurnost. Oni mogu biti preosjetljivi u određenim društvenim događajima se mogu osjećati van svoje zone sigurnosti .

Ne znajući što treba učiniti u određenoj društvenoj situaciji čini ih nespretnima, a to može potaknuti povlačenje od ljudi. Ribe vole ljude i žele se zabavljati, ali njihova nespretnost hrani njihovu nesigurnost, što im onemogućava da se opuste i bude to što jesu.