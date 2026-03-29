Dnevni horoskop za nedjelju 29. ožujka: Djevicama su druženja naporna, a Jarci su nemirni...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Optimistično ćete gledati u budućnost, osobito jer se ljubavna situacije odvija onako kako ste zamišljali. Izlazak s partnerom pokazat će koliko se dobro slažete kada ste sami i bez uplitanja drugih osoba. Stoga češće prakticirajte zajedničke izlaske. Samci, vaš izgled i nastup ostavit će snažan dojam na nekoga.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Netko od ukućana razočarat će vas netaktičnom izjavom. Nemojte odmah uzvraćati i svađati se prije nego doznate što ga je na to nagnalo. Iako vas za bivšu simpatiju vežu osjećaji, radije se okrenite budućnosti i novim vezama. Obnovite li odnos, spoznat ćete da se druga strana nije promijenila i da vas opet uvlači u probleme.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ako ste u mogućnosti, posjetite rodbinu u drugom gradu. Promjena će vam goditi i pomoći da se oslobodite stresa. Mogli biste dobiti poziv za zabavu, domjenak ili rođendansku zabavu. Postat će vam jasno da se nekome sviđate. Poziv za izlazak krije u sebi dublje motive. Sviđa li vam se dotična osoba, olakšajte joj situaciju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Preuzet ćete odgovornost za sebe i svoja djelovanja. Vanjske okolnosti suočit će vas sa situacijama ili ljudima koje ste u prošlosti izbjegavali ili zanemarivali. Pritom nećete zanemarivati ljepšu stranu života, pa vas u ljubavi očekuju burne promjene. Uživat ćete u spoznaji da je nekome stalo do vas i da vas netko doživljava osobitima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Partner će biti spremniji za razgovor i ustupke, a neki parovi proslavit će sretnu vijest ili događaj u obitelji. Nesretno zaljubljeni mogli bi shvatiti da imaju šansi kod osobe koja im se sviđa. Roditelji će se posebno angažirati oko svoje djece, nastojeći što više razvijati njihove potencijale kroz igru ili razgovor.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Druženja će biti brojna, ali i naporna. Imat ćete osjećaj da samo gubite dragocjeno vrijeme. Aktualizirat će se situacije vezane uz dom i obitelj, odnose s rođacima, nasljedstvo te stambeno pitanje. Nećete biti svjesni koliko vaše raspoloženje i riječi utječu na odluke i postupke bližnjih. No nemojte ići u krajnosti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Koncentracija će vam biti odlična, pa ćete obaviti mnogo kućnih poslova za kratko vrijeme. Očekujete li goste, odlično ćete se snaći u ulozi domaćina. Ljubavni sklad ovisit će o vašoj prilagodljivosti - morat ćete izići ususret partnerovim zahtjevima. Usprkos tomu, ne tražite problem tamo gdje ne postoji.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vodite mirniji život. Izlasci će vas umarati, a prijatelji, rođaci ili roditelji živcirati svojim primjedbama, životnim stavovima i razmišljanjima. Roditeljska uloga iziskivat će prilagodbe. Neke očekuju teškoće oko selidbe, kupoprodaje ili najma stana. Ne zaboravite na događaj koji mnogo znači vama dragoj osobi!

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imate li simpatiju u drugom gradu, putem SMS poruka ili elektronske pošte održavat ćete odnos. No nedostajat će vam partnerova blizina, pa ćete sve snage usmjeriti na pronalaženje načina kako da se češće viđate. Član obitelji naći će se na udaru kritika zbog svog ljubavnog izbora, no pomoći ćete da se napeta situacija smiri.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Visoka razina energije činit će vas nemirnima, što će zahtijevati više kretanja i tjelesne aktivnosti. Nećete dopustiti da u vaše ime drugi odlučuju. Promijenit ćete ljubavnu taktiku i zauzeti nezainteresirani stav prema osobi oko koje ste se veoma trudili. Vrlo brzo će se pokazati da ste dobro napravili – druga strana pokazat će zanimanje za vas.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pojedinci će vam zagorčavati život - ne nasjedajte na provokacije. Riješite probleme u obitelji, osobito ako imaju veze s djecom i njihovim školskim neuspjehom ili problematičnim ponašanjem. Vodite računa o postupcima, a odluke donosite krajnje razborito. Rasprava s partnerom pomoći će da shvatite što nije u redu s vašim odnosom.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Trudit ćete se uskladiti raznovrsne obaveze, a u svemu tome i pronaći prostora za zabavu i ljubavna zbivanja. Roditelji će biti zadovoljni učincima poduzete odgojne mjere, osobito ako se radi o tinejdžerima. Ako ste slobodni, iskra privlačnosti dogodit će se s osobom nesputanog duha, sklonoj pustolovinama.