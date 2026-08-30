Dnevni horoskop za nedjelju 30. kolovoza: Ovnovi flertaju, a Blizancima se smiješi nova veza

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Partner će uživati u vašem društvu, a samci će rado prihvatiti poziv na druženje. Flert će doći potpuno neočekivano i spontano. Tragat ćete za nekim dubljim značenjem svojih problema. Mogli biste kontaktirati osobu s kojom možete o svemu pričati, pa tako i o vašim nedavnim događajima kojima pripisujete sudbinski značaj.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Dan će biti prepun aktivnosti, no mogli biste primijetiti kako više radite na ispunjenju tuđih želja nego vlastitih. Bit ćete popustljivi i nećete imati potrebu istjerivati pravdu, a ako vam nešto neće odgovarati tiho ćete se povlačiti. Usmeno ophođenje neće vam ići najbolje. Prijeti vam pogrešan odabir riječi ili neprecizno shvaćanje tuđih izjava.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mlađi i slobodni pripadnici znaka uživat će u romantičnim susretima i druženjima, dok će oni u braku više boraviti u obiteljskom okruženju baveći se preinakama ili popravcima u domu. Nije isključeno da večeras dobijete goste ili da vas telefonski kontaktira osoba koju niste dugo čuli ni vidjeli. Samci, nova ljubavna veza je na pomolu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odmaknite se od problema. Vaše teškoće prolaznog su karaktera, a bitne se stvari odvijaju u najboljem redu. Nemojte utjecati na tuđa mišljenja i stavove i očekivati da svi misle isto kao i vi. Pomirite se s tuđim različitostima. U odnosu s partnerom i vi malo popustite, a kada je riječ o djeci pokažite više razumijevanja i takta.

Foto: Dasha Petrenko

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogo ćete razgovarati s djecom i prenositi na njih svoje iskustvo. Moguće je kraće putovanje u obiteljskom okruženju. Veliki oslonac imat ćete u članovima obitelji, koji će vas pruženim uslugama rasteretiti dijela obaveza. Slobodnima neće biti do izlazaka pa nije isključeno da novo poznanstvo steknu na internetu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Sve što se sada događa u vašem životu, snažno utječe na vas. Pozitivno i ispravno razmišljate, što je vaša najveća kvaliteta. Partner bi mogao pokazivati male znakove ljubomore i kontrolirati vaše kretanje. Najbolje je praviti se da ništa ne primjećujete, jer će ga sumnjičavost ubrzo i napustiti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Morat ćete više vremena i strpljenja odvojiti za razgovor s bližnjima i otklanjanje verbalnih nejasnoća. U ljubavnim vezama nedostajat će nježnosti. Raspoloženja će vam se dizati i padati, a pratit će vas nemir i nestrpljivost. Od partnera ćete tražiti pojačanu pažnju, no pazite da ga prevelikim nametanjem ne udaljite od sebe.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Razmislite o nekim ljudima koji vam samo crpe energiju. Možda ćete morati raskinuti neke veze koje vas opterećuju, a već odavno nemaju nikakvu svrhu u vašemu životu. Preko volje ćete se posvetiti obavezama. Morat ćete se suočiti sa svim nagomilanim problemima koje ste do sada zanemarivali i odlagali njihovo rješavanje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pozitivnim stavovima i smislom za humor smanjivat ćete otpor i ljutnju vama dragih osoba. Unaprijedit ćete ljubavni odnos, pokazati više brige i nježnosti prema partneru. Hobiji i aktivnosti kojima se bavite u slobodno vrijeme, bit će vam nadahnuće. Čak i ako ste odlučili provesti mirnu večer, teško ćete odbiti prijatelje koji su najavili posjet.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Previše vam je stalo što drugi misle o vašem osjećajnom životu. Slušate svakakve savjete, a htjeli biste ostaviti dojam samostalne i nezavisne osobe. Oslobodite se utjecaja okoline, pokušajte spoznati što vama treba. Mogli biste čuti neugodne vijesti koje će poremetiti vaše planove ili unazaditi dobar odnos s jednom osobom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Osjećate da morate pronaći sebe i otkriti što i koga želite. Kad odgovorite na ta pitanja, znat ćete što dalje treba činiti. Vaš će idealizam biti neuništiv, a sposobnost oporavljanja od teškoća odlična. Poboljšat će se zdravstveno stanje onima koji su pobolijevali. Koncentracija vam je odlična pa sve što pročitate s lakoćom ćete zapamtiti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Htjet ćete mnogo toga uraditi za kratko vrijeme, pa načinite dnevni plan rada i pridržavajte ga se. Usmjerite energiju na ono najvažnije. Čim osjetite umor, prekinite s radom i posvetite se sebi. Promijenite loše navike, darujte partneru sitnicu ili priredite večer iznenađenja. Potrudite se stvoriti ugodno ozračje i ucijepiti više romantike.