Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za nedjelju 30. kolovoza: Ovnovi flertaju, a Blizancima se smiješi nova veza

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za nedjelju 30. kolovoza: Ovnovi flertaju, a Blizancima se smiješi nova veza
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 30. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Partner će uživati u vašem društvu, a samci će rado prihvatiti poziv na druženje. Flert će doći potpuno neočekivano i spontano. Tragat ćete za nekim dubljim značenjem svojih problema. Mogli biste kontaktirati osobu s kojom možete o svemu pričati, pa tako i o vašim nedavnim događajima kojima pripisujete sudbinski značaj.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO
Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Dan će biti prepun aktivnosti, no mogli biste primijetiti kako više radite na ispunjenju tuđih želja nego vlastitih. Bit ćete popustljivi i nećete imati potrebu istjerivati pravdu, a ako vam nešto neće odgovarati tiho ćete se povlačiti. Usmeno ophođenje neće vam ići najbolje. Prijeti vam pogrešan odabir riječi ili neprecizno shvaćanje tuđih izjava.

IZBJEGNITE KAOS Ovo su poslovi koje bi vaš znak Zodijaka trebao izbjegavati
Ovo su poslovi koje bi vaš znak Zodijaka trebao izbjegavati

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Mlađi i slobodni pripadnici znaka uživat će u romantičnim susretima i druženjima, dok će oni u braku više boraviti u obiteljskom okruženju baveći se preinakama ili popravcima u domu. Nije isključeno da večeras dobijete goste ili da vas telefonski kontaktira osoba koju niste dugo čuli ni vidjeli. Samci, nova ljubavna veza je na pomolu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Odmaknite se od problema. Vaše teškoće prolaznog su karaktera, a bitne se stvari odvijaju u najboljem redu. Nemojte utjecati na tuđa mišljenja i stavove i očekivati da svi misle isto kao i vi. Pomirite se s tuđim različitostima. U odnosu s partnerom i vi malo popustite, a kada je riječ o djeci pokažite više razumijevanja i takta.

Positive white parents holding hands of their little son. Happy family on a walk. Mom, dad and son in casual clothes look at the camera and smile.
Foto: Dasha Petrenko

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Mnogo ćete razgovarati s djecom i prenositi na njih svoje iskustvo. Moguće je kraće putovanje u obiteljskom okruženju. Veliki oslonac imat ćete u članovima obitelji, koji će vas pruženim uslugama rasteretiti dijela obaveza. Slobodnima neće biti do izlazaka pa nije isključeno da novo poznanstvo steknu na internetu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Sve što se sada događa u vašem životu, snažno utječe na vas. Pozitivno i ispravno razmišljate, što je vaša najveća kvaliteta. Partner bi mogao pokazivati male znakove ljubomore i kontrolirati vaše kretanje. Najbolje je praviti se da ništa ne primjećujete, jer će ga sumnjičavost ubrzo i napustiti.

BRODOLOMCI Kako bi se svaki znak Zodijaka snašao na pustom otoku: Tko je vođa, a tko skuplja školjke?
Kako bi se svaki znak Zodijaka snašao na pustom otoku: Tko je vođa, a tko skuplja školjke?

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Morat ćete više vremena i strpljenja odvojiti za razgovor s bližnjima i otklanjanje verbalnih nejasnoća. U ljubavnim vezama nedostajat će nježnosti. Raspoloženja će vam se dizati i padati, a pratit će vas nemir i nestrpljivost. Od partnera ćete tražiti pojačanu pažnju, no pazite da ga prevelikim nametanjem ne udaljite od sebe.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Razmislite o nekim ljudima koji vam samo crpe energiju. Možda ćete morati raskinuti neke veze koje vas opterećuju, a već odavno nemaju nikakvu svrhu u vašemu životu. Preko volje ćete se posvetiti obavezama. Morat ćete se suočiti sa svim nagomilanim problemima koje ste do sada zanemarivali i odlagali njihovo rješavanje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Pozitivnim stavovima i smislom za humor smanjivat ćete otpor i ljutnju vama dragih osoba. Unaprijedit ćete ljubavni odnos, pokazati više brige i nježnosti prema partneru. Hobiji i aktivnosti kojima se bavite u slobodno vrijeme, bit će vam nadahnuće. Čak i ako ste odlučili provesti mirnu večer, teško ćete odbiti prijatelje koji su najavili posjet.

c877fd9a-51d5-4343-bbf1-6f48a1d0c54d
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Previše vam je stalo što drugi misle o vašem osjećajnom životu. Slušate svakakve savjete, a htjeli biste ostaviti dojam samostalne i nezavisne osobe. Oslobodite se utjecaja okoline, pokušajte spoznati što vama treba. Mogli biste čuti neugodne vijesti koje će poremetiti vaše planove ili unazaditi dobar odnos s jednom osobom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Osjećate da morate pronaći sebe i otkriti što i koga želite. Kad odgovorite na ta pitanja, znat ćete što dalje treba činiti. Vaš će idealizam biti neuništiv, a sposobnost oporavljanja od teškoća odlična. Poboljšat će se zdravstveno stanje onima koji su pobolijevali. Koncentracija vam je odlična pa sve što pročitate s lakoćom ćete zapamtiti.

TJEŠIMO SE Ovo su laži koje si najčešće izgovara svaki znak Zodijaka kako bi se osjećao bolje
Ovo su laži koje si najčešće izgovara svaki znak Zodijaka kako bi se osjećao bolje

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Htjet ćete mnogo toga uraditi za kratko vrijeme, pa načinite dnevni plan rada i pridržavajte ga se. Usmjerite energiju na ono najvažnije. Čim osjetite umor, prekinite s radom i posvetite se sebi. Promijenite loše navike, darujte partneru sitnicu ili priredite večer iznenađenja. Potrudite se stvoriti ugodno ozračje i ucijepiti više romantike.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Idete kod frizera? Ovdje su sve vrste frizura na jednom mjestu
I ZA MUŠKARCE I ŽENE

Idete kod frizera? Ovdje su sve vrste frizura na jednom mjestu

Nekad smo došli kod frizera, pokazali rukama dužinu i rekli: 'Može šiške' ili 'Samo malo skratite'. Danas, ako ne znamo razliku između crew-cuta, wolfcuta i shaguettea, riskiramo da izađemo s frizurom koju nismo ni tražili. Trendovi se mijenjaju, nazivi se množe, a frizerski rječnik sve je kompliciraniji
Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju
ISPLANIRAJTE KUPOVINU

Evo kako rade trgovine u vašem gradu, selu i županiji u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
FOTO Bez filtera i srama: Ova influencerica pokazuje sve, a fanovi je zbog toga obožavaju!
IMA I SVOJ BREND KUPAĆIH

FOTO Bez filtera i srama: Ova influencerica pokazuje sve, a fanovi je zbog toga obožavaju!

Karina Irby je australska influencerica i poduzetnica koja je postala poznata po promoviranju prirodne ljepote na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu dijeli fotografije na kojima se vidi njezino tijelo bez uređivanja, uključujući celulit i ožiljke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026