Idete kod frizera? Ovdje su sve vrste frizura na jednom mjestu

Nekad smo došli kod frizera, pokazali rukama dužinu i rekli: 'Može šiške' ili 'Samo malo skratite'. Danas, ako ne znamo razliku između crew-cuta, wolfcuta i shaguettea, riskiramo da izađemo s frizurom koju nismo ni tražili. Trendovi se mijenjaju, nazivi se množe, a frizerski rječnik sve je kompliciraniji
ZA ŽENE 1. Balayage - Tehnika bojenja kose koja daje prirodan, sunčano posvijetljen izgled. Za razliku od pramenova, boja se nanosi slobodnom rukom, bez folije.
2. Wolfcut - Mješavina shaga i mulleta, divlja, slojevita i popularna na TikToku.
3. Pixie cut - Vrlo kratka frizura s naglaskom na teksturu i volumen. Hrabra, praktična i moderna.
4. Bob - Kratka frizura do brade ili malo ispod. Postoji classic bob, long bob (lob) i French bob.
5. Long bob (lob) - Duža varijanta boba, najčešće do ramena. Izgleda elegantno, lako se održava i pristaje gotovo svakom obliku lica.
6. French bob - Kraći, neuredniji i opušteniji bob, često u kombinaciji sa šiškama. Ima onaj tipično pariški “je ne sais quoi” efekt, kao da ste se samo probudili s odličnom kosom.
7. Ombre - Tamniji korijen i postupno svjetliji vrhovi. Klasična, ali i dalje popularna opcija.
8. Shag - Slojevita frizura s puno volumena i teksture. Povratak iz 70-ih.
9. Curtain bangs - Šiške razdvojene po sredini koje uokviruju lice poput zavjesa.
10. Money piece - Pramenovi uz lice obojeni svjetlije za naglašavanje crta lica.
11. Blunt cut - Ravno ošišana kosa bez slojeva. Minimalizam koji uvijek izgleda uredno.
12. Bixie cut - Kombinacija pixieja i boba, daje mladenački izgled.
13. Textured lob - Long bob s naglašenim slojevima i teksturom, lagano neuredan, ali elegantan.
14. Asimetrični bob - Bob s kraćom stranom i dužom stranom, efektan i moderan.
15. Jellyfish cut - Futuristički, slojevita frizura s dugim vrhovima i kraćim slojevima oko lica, jako u trendu na društvenim mrežama.
16. Angled bob - Bob s dijagonalnim rezom; sprijeda duži, straga kraći, daje ozbiljan i sofisticiran izgled.
17. Feathered cut - Kosa razdijeljena u tanke slojeve, daje lagani “lepršavi” efekt.
18. Italian bob - Kraći bob koji naglašava prirodnu teksturu kose, elegantan i chic.
19. V-cut - Kosa ošišana u obliku slova V sprijeda ili straga, daje volumen i pokret.
20. U-cut - Slična V-cut, ali mekši oblik, sprijeda ili straga.
21. Mikro šiške - Vrlo kratke šiške, trendi i hrabar izbor.
22. Curtain lob - Long bob u kombinaciji s curtain šiškama, nježan okvir lica.
ZA MUŠKARCE 1. Mullet - „Business in the front, party in the back“. Kratko naprijed, dugo otraga je opet u trendu.
2. Buzz cut - Ultra kratka frizura šišana mašinicom, jednako po cijeloj glavi. Minimalistički klasik.
3. Crew cut - Kratka frizura s malo dužom kosom na vrhu. Uredna i vojnički inspirirana.
4. Man bun - Skupljena kosa u punđu, popularna kod duže kose.
5. Fade - Prijelaz od kraće kose sa strane do duže na vrhu. Postoje low fade, mid fade i high fade.
6. Undercut - Kratke strane i dugačak gornji dio koji se može nositi zalizano, raščupano ili u kombinaciji s fadeom.
7. Ivy League - Kratka, uredna frizura s blago dužim vrhom, klasični akademski stil.
8. French crop - Kratka frizura s naglašenim šiškama sprijeda.
9. Quiff - Duža kosa sprijeda koja se stilizira prema gore, slična pompadouru, ali opuštenija.
10. Slick back - Kosa zalizana unazad, elegantno i profesionalno.
11. Spiky hair - Vrhovi podignuti gelom ili voskom, za dinamičan i mladenački izgled.
12. Taper fade s razdjeljkom - Fade s jasno definiranim razdjeljkom, kombinacija klasike i modernog stila.
13. Caesar cut - Kratka kosa s ravnim šiškama sprijeda, klasika koja se stalno vraća u modu.
14. Disconnected undercut - Strane jako kratke, gornji dio dugačak, prijelaz naglo prekidan, efektan i modern.
15. Bro flow - Duža kosa srednje duljine, opuštena i prirodna.
16. Curly top fade - Fade sa strane, kovrče ostaju na vrhu, moderno i cool.
17. Layered medium cut - Srednje duga kosa s teksturom i slojevima, lako za stilizirati.
18. Messy fringe - Neuredne šiške sprijeda, daje mladenački i casual dojam.
19. Kratki teksturirani quiff - Kraći quiff s puno teksture, praktično i moderno.
20. Disconnected pompadour - Pompadour s naglo skraćenim stranama, dramatičan kontrast.
