I ZA MUŠKARCE I ŽENE

Idete kod frizera? Ovdje su sve vrste frizura na jednom mjestu

Nekad smo došli kod frizera, pokazali rukama dužinu i rekli: 'Može šiške' ili 'Samo malo skratite'. Danas, ako ne znamo razliku između crew-cuta, wolfcuta i shaguettea, riskiramo da izađemo s frizurom koju nismo ni tražili. Trendovi se mijenjaju, nazivi se množe, a frizerski rječnik sve je kompliciraniji
ZA ŽENE 1. Balayage - Tehnika bojenja kose koja daje prirodan, sunčano posvijetljen izgled. Za razliku od pramenova, boja se nanosi slobodnom rukom, bez folije. | Foto: 123RF
