Dnevni horoskop za nedjelju 5. listopada: Rak je aktivan u društvu, Vage će pospremati

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete biti raspoloženi razmjenjivati riječi i osjećaje s drugima. Nepotrebno ćete trošiti energiju na analiziranje partnerovih postupaka ili razmišljati o značenju nečijih upućenih riječi. Ako ste roditelj, zadržite smisao za praktično. Budite dosljedni u odgoju i objasnite djeci da moraju preuzeti odgovornost za svoje postupke.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Iako će vam prijateljstvo biti važnije od romantike i ljubavi, moglo bi vam se dogoditi da poznanstvo preraste u prijateljstvo, a ono u ljubavnu vezu. Poriv za promjenom bit će istaknut. Bilo da je riječ o promjenama u izgledu, načinu prehrane ili u partnerskim odnosima, poslušajte svoj instinkt koji vas neće prevariti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte dopustiti da pojedinci iskorištavaju vašu dobrotu. Ogradite se od takvih i mirno obavljajte poslove. Iako vladavina Vage štiti vaše zdravlje dajući vam energiju i izdržljivost, danas ćete osjećati blaže zdravstvene tegobe. Možda ste samo umorni. U ljubavi se prošlost miješa sa sadašnjošću – bivši partner vam unosi nemir.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nemojte dopustiti da vam itko ili išta pokvari uživanje u danu. Ako ste planirali putovanje ili izlazak, onda to i učinite. Aktivan društveni život urodit će novim poznanstvima, što će koristiti onima koji su pred raskidom i žele novu vezu. Stanje na poslu bit će promjenjivo, ali vaše samopouzdanje malo što će moći poljuljati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Težit ćete odnosima i vezama koje odudaraju od prosječenog, pa bi vas mogla zainteresirati osoba velikog životnog iskustva. No nadate li se ljubavnoj vezi s dotičnim, prvo se raspitajte je li slobodan. Odnos s djecom tražit će mnogo strpljenja. Poticat ćete ih na veću samostalnost i inteligentno razgovarati o opipljivim temama.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Moguće su svađe s voljenom osobom, ponajviše zbog obostrane nepopustljivosti i ponosa. Kod nekih će razlog svađama biti ljubomora i to ne bez povoda. Nemojte ignorirati probleme koji potkopavaju odnos. Duboko u sebi osjetit ćete nemir. Morat ćete se prilično potruditi kako biste nekome objasnili što je najbolje za sve vas.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Od ranog jutra bit ćete dobro raspoloženi. Primit ćete se pospremanja, iskazujući protom kreativan duh. Uvest ćete reda u ormare, počistiti ladice te zajedno s djecom preurediti njihove sobe. Moguć je posjet rodbine, prijatelja ili poziv iz inozemstva. Oni koji su u braku, osjećat će se kao da su na početku zaljubljenosti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bavite se nečim što zahtjeva mnogo kreativnosti. To može biti i kuhanje i pripremanje kolača, ali isto tako i sviranje, slikanje, šivanje ili nešto što vas je uvijek opuštalo i zabavljalo. Imate li ljubavnih problema, danas biste ih uspješno mogli riješiti. Shvatit ćete da je partner samo čekao da napravite korak u tom smjeru.

Foto: 123RF

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nećete biti previše spretnih pokreta. Možda ste umorni ili ste sinoć bili dokasna vani. Rukujete li s kućanskim aparatima i lomljivim predmetima, budite smireni i usredotočeni. Neispavanost ili oslabljena koncentracija, bit će razlog zbog kojeg ćete reagirati sa zakašnjenjem u jednoj situaciji, no bez većih šteta.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Osjetit ćete pojačani poriv za učenjem i svladavanjem novih vještina. Pojedinci bi sljedeći tjedan mogli položiti vozački ispit, upisati tečaj i sl. Na internetu ćete kupovati knjige i pratiti aktualna zbivanja. Bit ćete nemirni i željni akcije, a slično će se osjećati i partner. Shvatit ćete koliko je vaša ljubav jaka.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Planetarni položaji pozitivno utječu na vaše osobne probleme, omogućujući vam njihovo rješavanje na brz način. Pogodno je vrijeme za trgovinu nekretninama, za kupnju kućanskih aparata, namještaja, računala, automobila. Osjetljiv će vam biti želudac pa izbjegavajte alkoholna pića, a povedite i više računa o tome što jedete.

Foto: RossandHelen

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je stvoren za druženja, izlaske i razgovore s prijateljima. Ne propuštajte poziv za zabavu, promociju ili koncert. Unatoč mnoštvu obaveza, pronaći ćete vremena za zajedničke obiteljske trenutke i igru s najmlađima. Slobodnjacima će osjećaj zaljubljenosti doći iznenadno, ali zato u pravom trenutku.