PROMJENA IMIDŽA

11 frizura za žene starije od 60. koje će vas odmah pomladiti

Kratke i srednje frizure mogu u potpunosti promijeniti izgled i dodati svježinu vašem stilu. Svaka od ovih frizura ističe crte lica, dodaje volumen i olakšava svakodnevno stiliziranje. Donosimo pregled 11 modernih frizura koje pristaju različitim tipovima kose
U nastavku pogledajte frizure za žene iznad 60. koje pomlađuju izgled. | Foto: Canva/momskoop
1/13
U nastavku pogledajte frizure za žene iznad 60. koje pomlađuju izgled. | Foto: Canva/momskoop
