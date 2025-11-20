11 frizura za žene starije od 60. koje će vas odmah pomladiti

NJEŽNI VALOVI DO RAMENA Valovi unose romantiku, mekoću i ženstvenost u svaki izgled. Duljina do ramena savršena je za lako održavanje, a ipak dovoljno duga da djeluje elegantno. Blagi pokret dodaje volumen i skriva prorijeđene dijelove. Stil je prikladan i za dnevne i za večernje prilike. Valovi reflektiraju svjetlo, daju prirodan sjaj i živost kosi. | Foto: momskoop