Dnevni horoskop za nedjelju 5. travnja: Lav neka pruži ruku pomirenja, Ribe uživaju u flertu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Posvetite se blagdanskim pripremama. Potrudite se da vaš dom zablista uskršnjim ugođajem, to će podići raspoloženje svim ukućanima. Za stolom izbjegavajte „teške teme“, osobito razgovore o novcu i životnim troškovima – danas nije dan za to. U popodnevnim satima stižu vam gosti u čijem ćete se društvu oraspoložiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Obavljat ćete nekoliko poslova odjednom pa biste se prebrzo mogli iscrpiti. Porast će obiteljski angažman, mnogi će svjedočiti o prekretnici u životima svojih roditelja. Ako ste iza sebe ostavili stresan tjedan, dobro bi vam došao odmor na selu ili moru. Putujete li, ne pretrpavajte se nepotrebnom prtljagom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Životne okolnosti i situacije više će vas dovoditi u vezu s ljudima koji će tražiti vaše mišljenje ili savjet. Željno ćete iščekivati trenutke samoće u kojima se možete rasteretiti i baviti sobom. Intuicija će vam biti aktivna, pa će vam na vrata pokucati baš osobe o kojima ste netom razmišljali. Zabavite se s djecom oko bojanja pisanica.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Žurno ćete dovršavati obaveze, kako biste stigli pripremiti sve ono čime želite iznenaditi svoje najbliže. Ako ste kod nekoga u gostima, bit ćete lijepo dočekani i primljeni. Promjena mjesta boravka će vam itekako goditi, a domaćini će biti zabavni i uslužni. Ipak, nemojte se pretrpavati hranom i kolačima zbog vaše osjetljive probave.

Foto: PROFIMEDIA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Smetat će vas partnerovo kritiziranje pa ćete odrješito braniti svoja stajališta. Ponudite ruku pomirenja, ne dopustite da sve ostane na šutnji i ljutnji. Kuća će vam danas biti puna prijatelja ili rodbine pa će domaćice imati pune ruke posla. Večer ćete dočekati umorni, ali će vas veseliti činjenica da ste bili briljantna domaćica.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Pred vama je dan druženja i poznanstava. Komunicirat ćete uz mnogo duha i humora. Mnogo ćete vremena provoditi potpuno opušteni, uz glazbu ili neku drugu razonodu. U nečemu vama bitnom moći ćete računati na pomoć starije osobe koja će vam dati zlata vrijedne savjete. Djeca će vas iznenaditi lijepim darom.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Možete očekivati promjene u susjedstvu, zanimljivo putovanje ili sudjelovanje u pozitivnim životnim promjenama bliskog rođaka. Nastojte podijeliti kućne obaveze ostalim ukućanima. Mogli biste otputovati na nekoliko dana i posjetiti svoje najbliže, no pritom pazite u prometu i nemojte pretjecati ostale vozače!

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako će vam dan započeti mirno, provest ćete ga prilično aktivno. Ako ste mlađi, prihvatit ćete poziv za kavu ili čak cjelovečernju zabavu u dobru društvu. Gdje god se zatekli, zračit ćete pozitivnom energijom pa ćete svugdje biti rado viđen gost. Samci bi od simpatije mogli dobiti SMS čestitku - možda je to prilika za korak više u vašem odnosu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Susret s bivšom ljubavi vrlo je izvjestan, kao i mogućnost obnavljanja odnosa, osobito ako shvatite da još uvijek gajite osjećaje prema drugoj strani. Domaćice će se žaliti na umor i bolne noge, dok će muški pripadnici znaka biti povučeni u svoj svijet i ignorirati sve što se događa oko njih. Trebat će vam mnogo odmora.

Foto: Pexsels

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Posvetit ćete se sebi i nećete nikome dopustiti da vas prekine u omiljenim ritualima. Dio vremena posvetit ćete kućnim poslovima i pečenju kolača, koje će vas ujedno i opuštati. Možda ćete odgoditi jedan susret i uživati u gledanju TV- programa, a oni željni zabave razmatrat će mjesta na kojima se večeras mogu dobro provesti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Planeti vam donose previranja i nedoumice pa ćete se osjećati ranjivo ili sputano. Nešto ćete raditi više zbog navike nego zadovoljstva. Priuštite si nekoliko sati odmora, a onda krenite obavljati dnevne obaveze. Ne zanemarujte ljubav i osjećaje. Osobe koje vas vole, pokazat će vam da im je stalo do vas, usprkos vašim sumnjama.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Želite li nešto promijeniti u svom životu, a imate sve preduvjete da to i napravite, trenutak je za djelovanje. Osobito zadovoljstvo predstavljat će vam upoznavanje novih ljudi, zabava, putovanja i flert. Obitelj i dom bit će najaktivnije područje vašeg života, ali ni ljubav neće biti upitna – možda baš danas uđete u novu vezu!