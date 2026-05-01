Dnevni horoskop za petak 1. svibnja: Škorpion je zabavan, a Vaga je rastrgana na više strana

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Krećete li na put bit ćete dosta napeti, a budete li partnera opterećivali svojim brigama i strahovima, brzo ćete se posvađati. Trenuci provedeni s prijateljima bit će dragocjeni, bilo da je riječ o sportskom druženju, izletu ili večernjem izlasku. Manje zdravstvene tegobe bit će psihosomatske prirode – previše se živcirate.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Preuveličavat ćete događaje i uočavati probleme ondje gdje ih nema. Stresan način života i premalo sna odrazit će se na vašem raspoloženju i živcima. Osjetite li da vam je potreban temeljit odmor, prepustite se popodnevnom snu ili čitanju omiljene literature. Svađa s partnerom pridonijet će raščišćavanju nesporazuma.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nemojte ulaziti u rasprave s nepoznatim osobama i izbjegavajte donošenje odluka. Osjećat ćete manjak energije, pa se nećete moći posvetiti obvezama. Potrebna vam je miran kutak u kojem ćete moći zaštititi svoju privatnost od znatiželjnika. Glavobolja ili loše raspoloženje su prolazni. Sutra ćete se osjećati mnogo bolje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U odličnoj ste formi, spremni na pustolovine, borbu za ljubav i sve neobične doživljaje. Ne ustručavajte napraviti prvi korak i prijeći preko nekih stvari koje vam smetaju, ako ćete time spasiti ljubavnu vezu. Telefonski razgovor ili prepiska sa simpatijom pomoći će da riješite probleme koji su razarali vaš odnos.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Možda će vam se činiti da vam od jutra ništa ne polazi za rukom, ali ne posustajte. Bližnji će se osvrnuti na vaše ponašanje, što vas može povrijediti. No radit će se o dobronamjernim savjetima, iako ih nećete takvima doživljavati. Ljubavni život prolazit će kroz pozitivno razdoblje, pa nisu isključeni planovi o zajedničkom životu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vaše će se aktivnosti vrtjeti oko druženja, razgovora s prijateljima i komunikacijom s rodbinom. Moguć je poziv na večeru ili nečiji rođendan, pa ćete imati priliku upoznati zanimljive osobe. Zaljubljeni će uživati u romantičnoj večeri udvoje. Mlađi će pozvati prijatelje i prirediti malu zabavu, no pazite da ne radite preveliku buku.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete rastrgani na više strana. Očekivat ćete razumijevanje najbližih, no moglo bi izostati. Zanemarite pospremanje i sve ono što može čekati. U prometu pojačajte oprez – nervozi i žurbi nema mjesta! Nađete li se pokraj osobe koja vam se sviđa, ne postavljajte suvišna pitanja nego se prepustite osjećajima.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Jutarnja kava ili večernje druženje uvode u vaš život zanimljive osobe. Bit ćete zabavni i spremni na šalu u svakom trenutku. Ove će se osobine pokazati korisnima u izgradnji odnosa s partnerovom rodbinom. Putovanje, odnosno posjet rodbini u drugom gradu proteći će u ugodnom ozračju.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete samouvjereni i opušteni, no pripazite ako nešto obećate da to i ispunite, osobito ako se radi o vašim ukućanima. Predstoji vam upoznavanje i zanimljiv razgovor s rodbinom bračnoga partnera. Kod mlađih je istaknuta društvenost i potreba za flertom. Večernji sati bit će ispunjeni ljubavnim uzbuđenjima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Društveni vam je život sadržajan, no neki bi se izlasci mogli oduljiti i iscrpiti vas. Događaj u obitelji bit će uzrokom povećeg novčanog troška. No znat ćete da drukčije to niste mogli riješiti pa ćete se brzo pomiriti sa situacijom. Ako ste na putovanju, čuvajte prtljagu i pazite gdje odlažete stvari. Bit ćete dekoncentrirani i zaboravni.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Naći ćete se u vremenskoj stisci. Morat ćete istodobno voditi računa o različitim stvarima, što će potaknuti vaš nemir. Pravodobno dogovorite ili odgodite večernji izlazak s društvom ili simpatijom. Neke vesele osobe prenijet će na vas svoje dobro raspoloženje, pa će vam se problemi činiti rješivima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S lakoćom ćete ostvarivati nove kontakte. Osoba koja vas privlači teško će ostati imuna na vaš šarm. Otkrit ćete mnogo toga zajedničkog pa ćete se brzo dogovarati za idući susret. Prisjetit ćete se starih prijatelja, pa nije isključeno da neke od njih kontaktirate telefonom ili se nađete na kavi.