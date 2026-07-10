Dnevni horoskop za petak 10. srpnja: Riba je lucidna i dosjetljiva, Lav je nestrpljiv...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Teško se nosite sa sve većim brojem obaveza, no šefova pohvala za dobro obavljen zadatak podići će vam samopouzdanje. Odnos s partnerom dobro napreduje. Oboje postajete svjesni da međusobnim popuštanjem uspješno zamjenjujete prijašnje dane svađa. Neki među vama mogli bi biti pozvani za krsnog ili svadbenog kuma.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Radit ćete poslove koji će vam ne samo povećati ugled, nego i omogućiti da se osjećate korisno. Telefonski razgovori i druženja ispunjavat će vas pozitivnom energijom. Ako ste u zavadi s ukućanima, uspješno ćete riješiti nesuglasice. Djecu ćete animirati, ne dopuštajući im predugo sjedenje pred računalom ili televizorom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Morat ćete se suočiti s onim što predstavlja zapreku na putu ostvarivanja ljubavnog sklada. Živcirat će vas partnerovo inatljivo i prevrtljivo ponašanje. Razgovarajte o lakim temama koje će vas nasmijati i razonoditi. Mogli biste voditi brigu o starijem, bolesnom ukućanu ili voditi svog kućnog ljubimca veterinaru.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete spremni na nešto novo i uzbudljivo. U središtu vaše pozornosti bit će večernji izlazak, zabava i provod s društvom. Slobodni, zanimljivi susret ili telefonski razgovor dat će vam temu za razmišljanje, ali i za maštanje. Moguć je susret, ljubavni sastanak. Mogli biste uspješno obaviti obavezu koja vam je bila tlaka.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neorganiziranost i slaba koncentracija otežat će vam poslovanje. Nestrpljivost i nepreciznost odrazit će se na učincima vašeg rada, pa ništa ne prepuštajte slučajnostima. Bračne prepirke mogle bi dovesti do razrješenja zamršenih i nejasnih situacija. Moglo bi vam laknuti kad jedno drugom kažete sve što ste prešućivali.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlično ćete poslovati s inozemstvom. Širit ćete životne vidike, educirati se i sklapati korisna poznanstva. Osoba za koju mislite da nemate ništa zajedničkog, ugodno će vas iznenaditi. U razgovoru s njom shvatit ćete da imate mnogih dodirnih točaka i tema za razgovor, pa ćete rado dogovoriti ponovni susret na kavi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Usmjerite se na zaradu. Nadređeni bi vam mogao ponuditi priliku da dobro zaradite terenskim radom, pa prihvatite i tu mogućnost. Samci, netko prema vama gaji ozbiljne osjećaje, ali niste sigurni u svoje. Zadržite odnos još jedno vrijeme na razini prijateljstva, dok ne budete bili sigurni da je to ono pravo.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Teško ćete se uspijevati koncentrirati na rad. Opterećivat ćete se sitnicama i živcirat će vas stvari koje ne možete promijeniti. Netko će vam iz čiste zavisti pokušati osujetiti planove pa dobro otvorite oči. Neobavezan odnos sa simpatijom zasad vam odgovara, osobito ako ste još pod dojmom nedavno prekinute veze.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Procijenite svoje mogućnosti i prihvatite se posla. Rezultati neće biti odmah vidljivi, no ono što napravite imat će svoju težinu. U pitanjima srca budite spontani i prihvatite neobavezna druženja i flertove. Partnera ćete iznenaditi prevrtljivim ponašanjem pa će misliti da ga ne volite dovoljno. Dokažite mu da nije u pravu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlično ćete se nositi s intelektualnim izazovima. Istaknuta kreativnosti omogućit će vam da osmislite nove ideje i predstavite ih nadređenima. Energičnim pristupom riješit ćete se svakodnevnih obaveza lakše nego ste očekivali i dobiti više vremena za zabavu. Tjelesna aktivnost najbolji je način da se oslobodite napetosti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete osjetljivi, a mnogi će baš danas biti skloni tome da vas kritiziraju. Strpljivo podnosite takve situacije jer će se stanje uskoro promijeniti. U intimnom životu počinje razdoblje napetosti i obiteljskih svađa. Nedostaje li vam partnerova osjećajna potpora otvoreno mu to recite, jer možda nije ni svjestan da vam daje premalo pažnje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete lucidni i dosjetljivi pa te osobine iskoristite za sređivanje problematičnih ljubavnih prilika. Ako su osjećajni problemi kulminirali, danas ćete lakše doprijeti do partnera i o tome razgovarati. Prionut ćete poslu s dosta elana pa ćete uspjeti napraviti i više nego što ste planirali. Na ruku će vam ići i promjene u vašoj radnoj sredini.