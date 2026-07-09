FOTO Sve nosi bez grudnjaka! Australka Eliza je cijela prirodna, kaže da voli slobodu

U vremenu kada se sve više govori o prihvaćanju prirodnog izgleda i samopouzdanju, Eliza McEwen pokazuje da ženstvenost ne ovisi o trendovima ni pravilima. Bilo da je riječ o fotografiji bez grudnjaka, minimalističkoj kombinaciji ili licu bez teške šminke, njezin stil šalje jasnu poruku – autentičnost nikada ne izlazi iz mode. | Foto: Instagram/elizammcewen