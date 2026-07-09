Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Ništa nije skriveno

FOTO Sve nosi bez grudnjaka! Australka Eliza je cijela prirodna, kaže da voli slobodu

U vrijeme kada društvenim mrežama dominiraju filtri, estetski zahvati i pomno režirane fotografije, australska influencerica Eliza McEwen osvaja potpuno drukčijim pristupom. Njezin Instagram profil privlači sve veći broj pratitelja zahvaljujući jednostavnom modnom izričaju, prirodnom izgledu i elegantnim kombinacijama koje pokazuju da je manje često - više
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Sve nosi bez grudnjaka! Australka Eliza je cijela prirodna, kaže da voli slobodu
Eliza njeguje minimalistički stil odijevanja, a na fotografijama je često možemo vidjeti u jednostavnim topovima, haljinama i košuljama koje nosi bez grudnjaka. Takav odabir nije provokativan, već se savršeno uklapa u estetiku koju njeguje – nenametljivu, opuštenu i prirodnu. | Foto: Instagram/elizammcewen
1/71
Eliza njeguje minimalistički stil odijevanja, a na fotografijama je često možemo vidjeti u jednostavnim topovima, haljinama i košuljama koje nosi bez grudnjaka. Takav odabir nije provokativan, već se savršeno uklapa u estetiku koju njeguje – nenametljivu, opuštenu i prirodnu. | Foto: Instagram/elizammcewen
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026