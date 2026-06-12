Dnevni horoskop za petak 12. lipnja: Ovnu se smiješi novčani dobitak, Lav razmišlja o braku

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogli biste imati sreće s novčanim dobicima. Intenzivnije se uključite u nagradne igre ili se intenzivnije oglašavajte ako nešto prodajete. S primjetnim entuzijazmom posezat ćete za ljubavnim užicima, a ni flert vam neće biti nedostupan. Mogla bi vas privući osoba vrlo atraktivnog izgleda.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete sve što vam je potrebno za ispunjenje ambicija, a to su vaša energija i motivacija. Ljubavni život bit će sve samo ne dosadan. Ako ste bili posvađani s partnerom ili ste prekinuli vezu, mogli biste se pomiriti. U večernjim satima odlično ćete se zabaviti u većem društvu, a putovanje udvoje bit će pun pogodak.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Klonite se bivših ljubavi jer ćete, prolazeći kroz iste probleme, shvatiti da je vrijeme da se okrenete nekom drugom. Nemojte dopustiti da patite ili se bezrazložno žrtvujete za osobu koja to ne zavređuje. Razmislite o svemu. Na neko vrijeme udaljit ćete se od oka javnosti i posvetiti nekim hobijima, sami sebi ili samospoznaji.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Energičan nastup i živost obilježit će vaše ponašanje. Bit će vas svugdje, a najmanje tamo gdje ste najpotrebniji. Godit će vam razgovori s prijateljima, hobiji, slušanje glazbe i sve ono što vas opušta. Partneru ćete biti posebno zabavni, a i samci bi mogli uloviti pogled osobe koja ih promatra sa zanimanjem.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Većina vaših misli i energije bit će usmjerena prema braku, međuljudskim odnosima i zbivanjima u javnosti. Zaboravite na mir i odmor. Mobitel će vam neprestano zvoniti pa nećete imati dovoljno vremena da obavite sve što ste željeli. Brakom vezani Lavovi morat će više poraditi na ljubavnoj komunikaciji.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Komunikacija će biti ključna za uspostavljanje osjećajne ravnoteže i stabilnosti u vašem ljubavnom odnosu. Umjesto da navečer sjednete ispred ekrana, radije s partnerom izađite u šetnju ili u kino. Što više razgovarajte o sebi, ali i vašoj zajedničkoj budućnosti. Nekima je moguća sretna vijest iz inozemstva.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

U velikim ste životnim promjenama, stoga poteze vucite razumno, sagledavajući posljedice. Donesite čvrstu poslovnu odluku prema kojoj ćete se ponašati. Sposobni ste za odlične rezultate pa ne dopustite da vas netko zavidan uvjerava u suprotno. Bračnu idilu narušit će nadmudrivanja i no zato vam strastvenih trenutaka neće nedostajati.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nećete se snaći u novim poslovnim okolnostima, a pratit će vas i osjećaj da drugi potajno spletkare protiv vas. Dajte prednost suradnji i timskom radu – pogrešaka će tako biti manje. Ne dopustite da vas kritiziraju oni koji su navikli iskorištavati druge. Postavite se čvrsto, dajući do znanja da se s vama ne mogu poigravati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Očekuje vas velik broj manjih obaveza. Morat ćete izlaziti na teren i kontaktirati s velikim brojem stranaka i poslovnih partnera. Pripazite kako raspolažete s novcem jer računi stižu na naplatu. Čuvajte se opomena i prekršaja. Posvetite više pažnje svom izgledu i zdravlju, kako biste se bolje nosili sa stresom.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nečija će vas neuhvatljivost i diskretan šarm zainteresirati. Ako ste u braku, otputujete negdje s partnerom, unesite dašak pustolovine i rizika u vaše živote. Mnogi od vas napravit će neki potez koji će vas u vašoj okolini ili u javnosti izdvojiti od ostalih. Pravi je trenutak da drugima predstavite svoje talente i potencijale.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Skloni ste brzopletim reakcijama i odlukama. Nije isključena mogućnost da netaktičnom izjavom uvrijedite kolege, ili da se zaletite u posao koji će vas iscrpljivati. Imate li novu simpatiju, upetljat će vas u svoje probleme pa ćete se naći u ulozi onog koji savjetuje. Ako ste u braku, partner je zaokupljen poslom pa ima malo vremena za vas.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Planeti jačaju vašu potrebu za osjećajnom sigurnošću i raščišćavanjem nepodmirenih ljubavnih računa. Slične namjere imat će i vaš partner, pa biste zajedničkim snagama mogli riješiti većinu problema. Ako ste vozač, pazite kako reagirate u većim prometnim gužvama – nemojte biti brzopleti i nagli. Polako ćete najbrže do cilja!