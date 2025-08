U porastu su 'sivi' razvodi - evo što to znači i zašto se događa

Iako je brak često zamišljen kao 'do kraja života', sve više parova starijih od 50 odlučuje se na razvod. Prema istraživanju objavljenom u The Journals of Gerontology, udio takozvanih 'sivih razvoda' porastao je s 8,7 % 1990. godine na čak 36 % u 2019.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 'Potrošili smo 90.000 eura na razvod da bi se opet vjenčali' | Video: KanalRi

- Veliki dio tih razvoda događa se među pripadnicima generacije baby boomera, objašnjava Susan Brown, profesorica sociologije na Sveučilištu Bowling Green.

Taj trend povezuje s tzv. 'revolucijom razvoda' 1970-ih, kada je razvod postao društveno prihvatljiviji i pravno dostupniji. Paralelno s tim, žene su stekle više prava i financijsku neovisnost, što im je omogućilo izlazak iz nesretnih brakova.

Foto: 123RF

Drugi razlog porasta sivih razvoda je činjenica da ljudi danas žive dulje.

- Ostati desetljećima u nesretnom braku sve je manje privlačno kada postoji mogućnost novog početka. Osim toga, žene u kasnijoj dobi često preuzimaju veći teret skrbi za bolesnog partnera, što može dodatno opteretiti brak - kaže Brown.

Razvod u pedesetima i kasnije donosi posebne izazove, bilo emocionalne ili financijske.

- Što ste dulje s nekim, to je teže razdvojiti živote - objašnjava Cichy.

Ipak, razvod može otvoriti vrata slobodi i osobnom razvoju.

- Ovo može biti prilika da se zapitate tko ste sada i što želite u sljedećem poglavlju života, kaže terapeutkinja Lisa Marie Bobby.

Kako lakše prebroditi sivi razvod?

Stručnjaci savjetuju da je prvi korak izgraditi mrežu podrške.

- Okružite se ljudima koji vam žele dobro – prijateljima, obitelji, čak i novim poznanicima. Socijalne veze dokazano pomažu protiv osjećaja usamljenosti i depresije - kaže Cichy.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Drugi važan korak je financijsko planiranje. Ako je razvod naglo promijenio vaše prihode, potražite pomoć financijskog savjetnika ili besplatne edukativne resurse.

Treći savjet odnosi se na psihološko zdravlje. Terapeut može pomoći da se prebrode osjećaji gubitka i nesigurnosti te da se izgrade novi obrasci samopouzdanja i pozitivnog potkrepljenja – onoga što smo nekada dobivali od partnera.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Na kraju, planiranje budućnosti može donijeti osjećaj slobode umjesto straha.

- Svatko zaslužuje sreću, a brak nije jedini put do nje - zaključuje Bobby.