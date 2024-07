Dnevni horoskop za petak 12. srpnja: Vodenjak otkriva nove nijanse ugode, Bik će se ljutiti

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pripazite se zabuna i pogrešnih procjena u radu s ljudima i izmjeni informacija. Izaberite društvo ljudi s kojima vam razgovor neće biti naporan. Osjetit ćete jak poriv da napravite ono o čemu posljednjih dana intenzivno razmišljate, no dan nije povoljan za to. No već sutra vas prate mnogo bolje okolnosti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete energični, ali i nestrpljivi. Na nečiju kritiku mogli biste brzo planuti, a potom zaboraviti razlog ljutnje. Partner će primijetiti vaše promjene raspoloženja, ali vam neće zamjeriti jer vas dobro poznaje. Razgovori vezani uz podjelu imovine odvijat će se u vašu korist, a postoje naznake da će sve teći brže nego što ste mislili.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuju vas ugodni događaji. Obnovit ćete kontakt s osobom s kojom ste bili u površnim odnosima, a koja bi vam u nečemu mogla biti od velike pomoći. U svemu što budete radili pronaći ćete nešto lijepo i zanimljivo, a kolege će isticati vašu predanost. U ljubavi je izgledna pojava novih osjećaja prema vama otprije poznatoj osobi.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne planirajte zahtjevnije aktivnosti i ne dogovarajte sastanke, jer će vam malo toga polaziti za rukom. Danas će biti istaknuta napetost i nerazumijevanje pa ćete se prije posvaditi nego nešto dogovoriti. Pretjerano isticanje i naglašavanje osobnih doprinosa dovest će vas u neugodnu situaciju. Budite malo skromniji.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Odnosi s partnerom neće biti najidealniji. Pokušajte se što više uključiti u rješavanje obiteljskih problema, bez dubljeg zalaženja u nebitne detalje. Razmišljat ćete o novim ulaganjima, gradnji kuće ili kupnji stana. Nećete se baš lako odlučiti na kupnju, čak i ako ste u dobroj novčanoj situaciji.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Blizak prijatelj povjerit će vam svoje probleme. Bit ćete objektivniji od njega pa će mu vaša analiza njegovog problema pomoći da otvori oči. Na poslu ćete biti snalažljiviji od većine kolega. Među prvima ćete doći u posjed informacija koje će vam osigurati prednost pred konkurencijom.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Netko će vam svojim ponašanjem pokazati da ga zanimate pa ćete cijeli dan o tome razmišljati. Osobito su moguća nova poznanstva i simpatije ako ste negdje na ljetovanju. Radno okruženje bit će ugodno, a moguća je i proslava u povodu nečijeg rođendana ili napredovanja. Mogao bi vas kontaktirati netko iz inozemstva.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Povlačeći se u sebe i baveći se pretjeranim analiziranjem, mogli biste zapasti u neraspoloženje. Takvi ćete biti u prijepodnevnim satima, no prema večernjima satima vaše će raspoloženje početi rasti. Stoga ne čudi što ćete se veselo odazvati pozivu prijatelja na izlazak. Pritom pazite kakve razgovore vodite jer nekoga možete uvrijediti.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Partner će mnogo raditi, a možda i otputovati radi posla, pa ćete na sebe morati preuzeti većinu obiteljskih obaveza. No neće vam teško pasti. Dobro ćete se nositi sa svakodnevnim pritiscima i zahtjevima nadređenih. Imat ćete priliku početi projekt koji već dugo planirate. Dan je odličan za putovanja, ali budite oprezni u prometu!

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nepotrebno ćete ulaziti u rasprave i dokazivati da ste u pravu. Nemojte se čuditi ako se kolegama ili partneru zamjerite. Nedostajat će vam razumijevanja za ukućane, a krivac tomu će biti nagomilano nezadovoljstvo. Ljubavni život neće biti bez teškoća, no uz malo popustljivosti i dobre volje postići ćete sklad.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Druženja i izlasci usmjerit će vaše misli u novom smjeru. Otkrit ćete nove nijanse ugode i zadovoljstva kojima ćete se prepustiti. Odgodite neke obaveze i dogovore i provedite dio dana u romantičnom okruženju. Zbližite se s partnerom, osobito ako ste se udaljili jedno od drugog. Samci bi danas mogli nekog upoznati.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Morat ćete obaviti mnogo stvari, a strpljenja i naklonjenih situacija bit će malo. Osim poslovnog, zahtijevan će biti i privatni život. Niti ovdje nećete imati mira. Pomanjkanje takta bit će sve primjetnije, ali ne samo kod vas nego i kod partnera. Večernji sati donose povoljnije planetarne utjecaje pa će pritisci popustiti.