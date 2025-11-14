Dnevni horoskop za petak 14. studenoga: Djevice su snažne, Rakovi će preuređivati dom...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Pozitivan odnos prema životu pomoći će vam da na probleme gledate optimističnije. Niste li sredili privatni život, pravo je vrijeme da ga dovedete u red. Ako vam karijera i novac više nisu na prvome mjestu, na pravom ste putu da uplovite u sretnu vezu. Slobodnima bi se mogla pojaviti prilika za flert s osobom koju viđaju na poslu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako se nećete moći pohvaliti zavidnom koncentracijom i učinkovitošću, uz pomoć i potporu okoline rezultati neće izostati. Svidi li vam se tko, dan ćete provesti u razrađivanju taktike osvajanja pa ako krenete u akciju zavođenja, imat ćete uspjeha. Roditelji će se više baviti djecom i upisati ih na neku od kreativnih radionica.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nekontrolirana potrošnja bit će jedan od vaših problema. Kupovat ćete sitnice koje vam ne trebaju, ali takvi će se troškovi osjetiti na vašem kućnom proračunu. Budite oprezni u komunikaciji jer bi vaša brzopletost mogla narušiti obiteljski sklad. Nećete voditi računa o tome što govorite, a povišen ton vašeg glasa ljutit će bližnje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Razmišljat ćete o preuređenju stana ili uređenju interijera. Odnose u obitelji poremetit će rasprava, ali će pridonijeti raščišćavanje nesporazuma. Vaše će dvojbe u vezi osobe koja vam se sviđa biti otklonjene. Shvatit ćete da ne trebate preispitivati osjećaje. Bit će dovoljno da otpustite kočnice i prepustite se zaljubljenosti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ne odbijajte priliku za dodatnu zaradu, makar to podrazumijevalo naporan rad i malo sna. Ako ste u vezi, kovat ćete s partnerom planove za budućnost. Zajedničke uspomene i razgovori približit će vas jedno drugome i ojačati spoznaju da partnera volite. Samci, znate što želite i kako to dobiti, stoga ne oklijevajte.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete se snažno i ni pred čime nećete ustuknuti. Na nečiji pokušaj da vas isprovocira, nećete se ni osvrnuti. Nećete pogriješiti odlučite li usmjeriti energiju na privatni život. Iako će nepredviđene okolnosti iziskivati prilagodbu, dobit ćete mnogo zauzvrat. Potražite prijatelje ili posredstvom njih upoznajte nova lica.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako vas nešto zabrinjava ili ste depresivni, potražite savjet dobrog prijatelja koji će vam objektivno približiti situaciju u kojoj se nalazite. Klonite se mrzovoljnih ljudi ili čitanja neveselih medijskih sadržaja koji će vas nepotrebno rastužiti. Potiskujete li želje i potrebe već neko vrijeme, mogući su nesanica i glavobolje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Planeti podržavaju zbližavanje s partnerom pa provedite više vremena uz njega. Nemojte toliko robovati poslu jer nastavite li takvim tempom, brzo ćete osjetiti umor i zasićenost. Dan je dobar za obavljanje poslova po gradu, bilo da je to kupnja, odlazak u banku ili poštu, odnosno pisanje molbi i sređivanje dokumenata.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nešto će vas smetati kod partnera ili ćete i sami biti meta njegovih prigovora. Mogli biste se sporječkati i pomiriti tek tijekom večeri. Moglo bi vam se dogoditi da zavidne osobe pokušaju omalovažiti vaš rad i znanje i maknuti vas iz poslovne utrke. Budete li nepopustljivi, na vidjelo će izići vaše prave vrijednosti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pokažite inicijativu u međuljudskim odnosima, pristupajte ljudima, tražite broj telefona, upućujte pozive. Nemojte za svaku odluku tražiti tuđe mišljenje. Pružit će vam se prilika da znanje stečeno školovanjem napokon primijenite u praksi. Poradite na mirnoći duha, ovladavanje tajnama meditacije, joge i drugih duhovnih disciplina.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Mnogo toga sve više se okreće vama u prilog. No ne ulazite u veće troškove jer su veliki izgledi da obećana zarada i najavljeni popusti izostanu. Problemi bi mogli niknuti i u poslovanju s bankama, osiguravajućim zavodima i drugim financijskim ustanovama. Nakon napornih radnih sati, veselit će vas pomisao na partnerov topao zagrljaj.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Moguć je poziv na zabavu, poslovni domjenak ili put. Organizirate li sami večeru za prijatelje ili proslavu partnerovog rođendana, potrudite se i dajte najviše od sebe. Ne opterećujte se mišljenjima i očekivanjima drugih. U ljubavi osluhnite svoje srce i prepustite se intuiciji – zbivanja će krenuti u željenom pravcu ako se više potrudite.

