Dnevni horoskop za petak 15. studenog: Vaga se ograničava, Rak gleda 'zabranjeno voće'

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imate li neriješenih problema s mirovinskim osiguranjem, mogli biste ih uspješno riješiti. Budite oprezni u rukovanju novcem, netko bi vas mogao zatražiti pozajmicu koju vam tako uskoro ne namjerava vratiti. Ovnovi u ljubavnim vezama neće biti imuni na udvaranje jedne osobe - dobro razmislite što ćete učiniti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti će se pobrinuti da ne prođete nezapaženo, bilo u poslovnim pregovaranjima ili privatnom životu. Iako će se neke stvari odvijati brzo i pod nejasnim okolnostima, neće vam ozbiljnije naštetiti. Poslovi vam ne bi trebali zadavati glavobolju, a na pokoji trač odmahnite rukom. Vaši umjetnički talenti dobit će na cijeni i doći do izražaja.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete u dvojbi ostati na sceni ili se povući u četiri zida. Obje će vam mogućnosti biti podjednako privlačne, no pogodno se rješenje vjerojatno krije negdje na pola puta. Kada bi sve ovisilo o vama, više vremena proveli biste u miru i tišini, no pritisak okoline izvlačit će vas u društvo. Nije isključen verbalni sukob s nekime na poslu.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Mogli biste upisati tečaj iz računalstva, predbilježiti se za stručni seminar ili se raspitati o mogućnostima specijalizacije. Neki bi se mogli zagledati u osobu koja je u braku, ali će razum nadjačati strast. Obiteljski teret bit će prezahtjevan za vaše trenutačno raspoloženje. Zamarat će vas partnerova preosjetljivost, a njega vaša.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Obiteljska situacija zahtijevat će da preuzmete obaveze ili se izjasnite o svojim planovima. Ugodnija događanja očekuju zaljubljene i one koji su tek zakoračili u bračne vode. Venera obećava bujicu osjećaja i povezanost zajedničkim ciljevima. No ne zapostavljajte zdravlje, zakažite termin kod liječnika ili poradite na preventivi.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U ljubavnom životu osjećat ćete se lagodno jer će vam druga strana biti naklonjena. Bit ćete u stanju prepoznati što partneru treba i što bi ga radovalo. Uživat ćete naklonost ljudi do čijeg mišljenja držite, a to će vam i otvoreno staviti do znanja. Bilo da je riječ o poslu, novcu ili ljubavi, ostvarit ćete ciljeve uz malo napora.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Podcjenjujući sebe, dopustit ćete drugima da napreduju. Mogući su problemi sa starijim ljudima ili poslovnim autoritetima. Pritisnuti teretom prošlosti, ograničit ćete sami sebe u napretku. Neprestano ćete se vraćati unatrag i tražiti razloge zašto se nešto dogodilo. Iako sami znate da je malo koristi od takvog razmišljanja, to će biti jače od vas.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

S partnerom ćete otvoreno razgovarati o obiteljskim pitanjima. Morat ćete uskladiti različita gledišta na novce, imovinu, djecu ili društveni život. Nije isključeno da krenete u zajedničke poslovne i financijske projekte. Na ljubavnom sastanku nemojte biti neozbiljni i sve okretati na šalu, porazgovarajte ozbiljno i konstruktivno.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Posvetit ćete se njezi tijela, kože, posjetiti frizera ili se podvrgnuti kozmetičkom tretmanu. Unijet ćete kvalitetne promjene u prehranu ili krenuti na dijetu. Njegujte cvijeće i kućne ljubimce, iskoristite pojačani smisao za estetiku i stvaralaštvo i unesite promjene u svoj dom kakvom novom slikom ili komadom namještaja.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlično ćete procjenjivati ljudske reakcije i bolje razumijevati okolna zbivanja. Napredovat ćete u učenju, pisanju i komunikaciji. Mogući su neočekivani susreti na cesti, pozivi na kavu ili susreti sa starim znancima. Primit ćete vijest iz daljine koja će vas razveseliti. Možda vas netko poziva u inozemstvo pa se pripremate na put.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne ulazite u nove poslove jer i s onim kojeg obavljate mogli biste imati problema. Namjeravate li obaviti posao s nekretninama, pokušajte ga odgoditi za idući tjedan. Pripazite na riječi i postupke prema partneru jer će vam biti lakše izazvati nesporazum, nego ga rješavati. Živci će vam biti osjetljivi pa ćete na sve burno reagirati.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Optimizam će vam pomoći da se uhvatite u koštac sa zaostalim obavezama ili osobama koje ste izbjegavali. Planovi se ostvaruju, a financijska situacija se barem privremeno poboljšava. Ljubavni život postat će bogatiji, osobito ako uspijete razlučiti ljubav od posesivnosti ili potrebe da kontrolirate partnerom.