Veliki tjedni horoskop: Ovnu ide u ljubavi, Lav je neshvaćen, a Blizanci će više zarađivati

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO

Morat ćete voditi računa o detaljima, javljati se na česte telefonske pozive, prilagođivati se radnom ritmu kolega i često raditi više poslova odjednom. Bit ćete skloni pogrešnim procjenama pa pripazite.

LJUBAV

Dani od 14. lipnja omogućit će vam da sami sa sobom razriješite neke dvojbe i spoznate što želite od svoje veze ili općenito od ljubavi. Partner će biti spreman više se truditi oko vas, a možda vas i zaprositi. Samci su pred novom ljubavnom pričom sa sretnim obratom.

ZDRAVLJE

Osjećat ćete se ugodno u svojoj koži, čemu će uvelike pridonijeti aktivniji način života i uvođenje nekih zdravijih navika. Ako ste imali kakvih zdravstvenih tegoba, oni će se u ovom tjednu početi povlačiti.

Najbolji dan: 18. lipnja

Najlošiji dan: 16. lipnja

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Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO

Vaša će narasla energija i poduzetnost poticajno djelovati na suradnike, a oni će vam se obraćati za pomoć i savjet. Nema toga što sad ne možete ostvariti, stoga se hrabro izborite za sebe.

LJUBAV

Zbog nametnutih okolnosti, mogli biste okrenuti leđa uvriježenim obrascima življenja, primjerice odseliti se od roditelja, promijeniti mjesto boravka ili preuzeti veću odgovornost za dom i ukućane. U ljubavnom odnosu bit će mnogo strasti, ali i svađa.

ZDRAVLJE

Mars u vašem znaku pojačava vašu nervozu pa je dobro da se bavite sportom, kako biste energiju negdje kanalizirali. Nevjerojatno ste izdržljivi, no ako osjetite znakove umora onda je doista vrijeme za odmor.

Najbolji dan: 20. lipnja

Najlošiji dan: 19. lipnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO

Zarađivat ćete više zahvaljujući ponajprije vlastitom trudu. Općenito ulazite u fazu završavanja posla ili projekta, što će vas učiniti sigurnijima u sebe. Moći ćete odlučnije nastupati i ostvariti ono što želite.

LJUBAV

Partner će vam biti oslonac u nastojanju da uspijete u karijeri ili da pretočite svoje ideje u djela. Ljubavne veze bit će u prilici da se razviju u čvrste. Lijep Venerin utjecaj od 14. lipnja pojačat će vam osjećaje i omogućiti da do izražaja dođu vaše dobre strane.

ZDRAVLJE

U dobrom ste razdoblju, a naklonjeni planeti jačaju vašu vitalnost i imunitet. Bit ćete lepršavi i pomalo nemirni, a pojačana energija tjerat će vas na akciju. Žene će mnogo novaca trošiti na kozmetičke preparate.

Najbolji dan: 14. lipnja

Najlošiji dan: 20. lipnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO

Merkur u vašem znaku istaknut će vaše intelektualne sposobnosti, pa će briljirati svi kojima je pismeno i usmeno izražavanje dio posla. Bit ćete vješti u komunikaciji i zabavni ljudima s kojima ćete surađivati.

LJUBAV

Prestat ćete bježati od obaveza i shvatiti da vam površne veze ne donose previše ugode. Sebe ćete vidjeti uz nekog ozbiljnijeg i stabilnijeg partnera s kojim ćete moći iskreno moći dijeliti dobro i zlo. Upravo takva veza moguća je ovog tjedna!

ZDRAVLJE

Raspoloženje vam se vidno popravilo pa ste stalno u pokretu, druželjubivi i aktivni. No povremeno ćete osjećati potrebu da se malo osamite, kako biste u miru razmislili o sebi i životu. Nemojte u tome pretjerivati.

Najbolji dan: 16. lipnja

Najlošiji dan: 15. lipnja

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO

Bit će zbrka u poslovanjima. Bitno je da uredno arhivirate primljene dokumente, redovitije provjeravate jesu li vaši suradnici zaprimili poslovne zadatke i poštujete zadane poslovne rokove.

LJUBAV

Čut ćete vijest koja će vas razveseliti i koja će biti dobar povod za okupljanje vama dragih ljudi. U tom društvu naći će se i osoba kojoj će se svidjeti vaš izgled i način razmišljanja, pa je moguća i veza. Izuzetnu bliskost osjetit će i vezani jer Venera od 14.6. ulazi u vaš znak.

ZDRAVLJE

Bez posebnog razloga osjećat ćete se tužno i neshvaćeno. Mir biste mogli pronaći baveći se nekim hobijem poput crtanja, sviranja ili pisanja dnevnika. Muče li vas neke tegobe, svakako posjetite liječnika.

Najbolji dan: 19. lipnja

Najlošiji dan: 17. lipnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO

S golemim entuzijazmom krenut ćete u realizaciju planova i ambicija. Naglašena je važnost timskog poslovanja. Možda ćete se udružiti ili spojiti s još jednom tvrtkom na jednom važnom poslovnom zadatku.

LJUBAV

Preostaje vam da se malo strpite jer se neke situacije neće odvijati kako biste željeli. Moguća je i tajna ljubav, ljubavni trokuti ili avantura koja će se pretvoriti u nešto više. Netko iz vaših društvenih krugova gaji duboke simpatije prema vama.

ZDRAVLJE

Godi vam aktivan društveni život pa lako sklapate nova, nadahnjujuća poznanstva. No napeti Sunčev utjecaj upozorava da ne pretjerujete, jer neuredan način života i premalo spavanja vode u poremećaje.



Najbolji dan: 20. lipnja

Najlošiji dan: 14. lipnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO

Mars u Biku vas čini sklonim rizicima, ali takve porive pokušajte ograničiti na osvajačke pothvate, a nipošto ne i na poslovne poteze i veća novčana ulaganja. Odgodite sve susrete koji vam nisu hitni.

LJUBAV

Neki od vas bit će sve bliže oltaru, drugi će se morati oduprijeti udvaranju upornog udvarača kako bi svoju vezu ili brak očuvali od ljubomornih scena. Pred ostalima su vrlo ugodni dani koji u vaš život mogu donijeti novu, ali posebnu ljubav!

ZDRAVLJE

Ako ste u prošlom razdoblju nakupili višak kilograma, počinite se baviti tjelovježbom i izbacite iz prehrane slatkiše i bijeli kruh. Osjetit ćete pojačan duhovni impuls pa biste se mogli početi baviti jogom ili meditacijom.

Najbolji dan: 15. lipnja

Najlošiji dan: 16. lipnja

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO

Bit ćete maštoviti, snalažljivi i kreativni. Gluma, glazba, fotografija ili sport, bit će samo neka od područja na kojima ćete dokazati svoj talent i ostvariti zapažen uspjeh. Ustrajte i ostvarite svoje ideje.

LJUBAV

Ljubavna će sreća najviše ovisiti o vama samima. Osoba koju ćete upoznati pružit će vam dovoljno razloga da niti jednog trenutka ne posumnjate u njene osjećaje, ali vama to neće biti dovoljno. Zapitajte se što je uzrok, možda niste spremni za vezu.

ZDRAVLJE

Preporučuje vam se da se okrenete zdravijoj prehrani, s više voća i povrća jer ste u razdoblju pojačanih psihičkih iscrpljenja. Tjelesna kondicija vam je jako dobra i štiti vas od većih poremećaja.

Najbolji dan: 17. lipnja

Najlošiji dan: 19. lipnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO

Budući da ste poklonik naglih zaokreta i lako se prilagođavate promjenama, predstojeće razdoblje bit će po vašem ukusu. Osim što ćete bolje zarađivati, steći ćete i naklonost šefova.

LJUBAV

Slučajan susret ili telefonski poziv bivše ljubavi, mogao bi pokrenuti vaše već zatomljene osjećaje prema njoj. Osjetit ćete da u ovom trenutku sve ovisi o vama, a da je druga strana tek sporedan faktor te ljubavne priče. Samci bi od 14.6. mogli upoznati nekog na društvenim mrežama.

ZDRAVLJE

Iako ćete prštati energijom, nećete je konstruktivno trošiti. Vježbanje u teretani ili vožnja bicikla pokazat će se dobrim izborom. Pripazite na prehranu, osobito ako već imate tegoba s želucem, jetrom ili žuči.

Najbolji dan: 19. lipnja

Najlošiji dan: 14. lipnja

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO

Poslovni će dogovori pod patronatom nesklonog Merkura biti nepotpuni i nejasni, a često će i kasniti. Kolege će vas živcirati svojom sporošću, pomanjkanjem ideja ili nedjelotvornim rješenjima problema.

LJUBAV

Partner će se više truditi oko vas, pazeći da vam se ne zamjeri. Češće će tražiti tjelesni kontakt, grliti vas i maziti. U njegovom zagrljaju osjećat ćete se sigurno i zaštićeno. Znat ćete da nitko i ništa ne može ugroziti stabilnost vašeg odnosa.

ZDRAVLJE

Briga za zdravlje navest će vas na proučavanje makrobiotičkih kuharica ili nekih drugih knjiga koje će vas informirati kako se zaštititi od bolesti. Zbog nekih tegoba bit ćete prisiljeni posjetiti liječnika.

Najbolji dan: 20. lipnja

Najlošiji dan: 16. lipnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO

Izvjesne su promjene u radnom okruženju. Prilagodite svoje djelovanje okolnostima, iako će iziskivati povećani napor. Bit će važno zadržati mir i prilagoditi se okolnostima uz što manje potrošene energije.

LJUBAV

Od 14.6. postojeća napetost u odnosu će kulminirati, a stari, nerazriješeni problemi isplivati na površinu. S obzirom na to da će vam odgovori na mnoga pitanja izmicati, a vi biti skloni ishitrenim postupcima, uputnije bi bilo ne donositi osjećajne odluke.

ZDRAVLJE

Često ćete mijenjati raspoloženja i biti preosjetljivi, pa će vas i sitnice izbacivati iz takta. Moguć je jači psihički umor, no tjelesne energije imat ćete dovoljno pa većih zdravstvenih tegoba neće ni biti.

Najbolji dan: 15. lipnja

Najlošiji dan: 18. lipnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO

Vaše naglašene analitičke sposobnosti, dobar nos za unosne poslove i britki um, bit će zaslužni za poslovni uspjeh. Ostavljat ćete snažan dojam na sugovornike, suradnike i poslovne partnere.

LJUBAV

Kako će rasti vaša omiljenost u poslovnom okruženju, tako će se i u vama buditi sve jača simpatija prema vašem kolegi, šefu ili suradniku. Čak i ako niste slobodni, godit će vam pažnja i udvaranje na radnom mjestu. No bit ćete metom ogovaranja.

ZDRAVLJE

Nestat će zabrinuti izraz s vašeg lica. Neke estetske korekture ili nove boje kose vratit će vam samopouzdanje i dobro raspoloženje. Apetit će vam biti u porastu pa držite pod kontrolom unos kalorija. Radije jedite više voća.

Najbolji dan: 17. lipnja

Najlošiji dan: 14. lipnja