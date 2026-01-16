Dnevni horoskop za petak 16. siječnja: Ribe čeka rasprava, Bik ne smije posuđivati novac

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspješno ćete riješiti razmirice s prijateljem ili kolegom. Broj ljudi s kojima komunicirate porast će na pozitivan način, što će vas ispuniti samopouzdanjem. Imate li partnera s kojim nije lako izaći na kraj, bit ćete tolerantniji i popustljiviji. Mogućnost putovanja, kao i sve aktivnosti vezane uz komunikacije i medije je istaknuta.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Suzdržite se od bilo kakvog ulaganja ili posuđivanja novca. Očekujete li od nekoga novac, mogli biste ga dobiti. Na ljubavnom planu bit ćete otvoreniji izraziti ono što želite, isto kao i ono što ne želite. Vaše će osjećajne ograde slabiti, pa ćete spremnije uzvraćati ljubav i naklonost osobe koja vam je zapela za oko.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte dopustiti da vas pojedinci isprovociraju i ne nasjedajte na ogovaranja koja čujete o sebi. Njih će ionako širiti osoba koja nije vrijedna vašeg živciranja. Pokušajte izbjeći sva suprotstavljanja, jer se nećete znati vješto obraniti. Odmicanje od gužve ulit će vam više energije i pospješiti vam koncentraciju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Više ćete pozornosti polagati na svoj vanjski izgled i obilaziti trgovine u potrazi za rasprodajama. Mogli biste promijeniti frizuru ili privlačiti pozornost smjelim odjevnim kombinacijama. Želite li zavesti osobu koja vam je zapela za oko, zadatak vam neće biti težak. Međutim, osvojiti njeno srce iziskivat će više vašega truda.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iskoristite svaku priliku da produbite komunikaciju s vama dragim ljudima, osobito s onima s kojima ste se sporječkali. Pravi je trenutak da iz života odstranite sve loše i poradite na ostvarenju osobnih ciljeva. Lakše ćete izražavati svoje osjećaje ili dati obećanje koje bi vam ljubavni život moglo usmjeriti u novom pravcu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Novi posao, nova ljubavna veza ili novi planovi zahtijevat će povećani angažman. Nešto ćete u svom životu mijenjati, prilagođavati se, možda čak i promijeniti mjesto prebivališta. Danas radije odgodite neke odluke, jer vas objektivnost neće najbolje služiti. Ni partner neće imati previše sluha za vaše potrebe i želje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bit ćete pronicljivi, a koncentracija će vam biti sjajna. Predstoji li vam polaganje ispita, uspjeh je zajamčen. Iako niste u najboljem ljubavnom razdoblju, vidljiv je vaš trud koji ulažete u vezu ili brak. Bez obzira je li riječ o karijeri ili privatnom životu, slijedite svoje srce i unutarnji glas pa nećete pogriješiti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete u potrazi za akcijom i razonodom. Okruženi ste povoljnim prilikama, udvaranjima i komplimentima. Moguća su pomirenja, uzbudljiva poznanstva i pokušaji osvajanja velikim gestama. Odnos s partnerom postaje kvalitetniji, iako mu još uvijek ne možete prijeći preko nekih stvari. Neke financijske situacije vam se ostvaruju!

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Osjećat ćete porast energije i samopouzdanja. S više odlučnosti suprotstavit ćete se onima koji vam ometaju duševni mir i pronaći smirenje u nečem sasvim novom. Utjecaj Mjeseca u vašem znaku potaknut će vas na uljepšavanje. Više pažnje posvetit ćete svom tijelu, a neki će ukrasnom sitnicom uljepšati svoj životni prostor.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Tražit ćete svoj mir, bježeći od onih koji su previše radoznali i površni. Bit ćete naglašeno osjetljivi, neobjektivni i skloni pretjerivanju. Teško ćete podnositi pritisak okoline i teret odgovornosti. Osoba za koju ste bili intimno vezani pokazat će da vas još nije preboljela. Možda ćete s njome poželjeti biti iznova.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Iskoristite svoj šarm za ostvarenje ciljeva, jer ćete pridobiti pojedince za svoje planove. Raspolagat ćete sa zavidnom količinom energije i nadoknaditi zaostatke. Obavit ćete poslove s lakoćom i nepogrješivim instinktom. Doznat ćete zanimljive informacije o nekim prijateljima, ali bi bilo dobro da ih zadržite za sebe.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Očekuje vas rasprava s roditeljima ili autoritetima. Možda ćete morati donijeti odluke kojima ćete žrtvovati svoju komociju. Moguće su i poslovne promjene koje nećete popratiti zadovoljstvom, no neće vam naštetiti. Imate li nekih neriješenih imovinskih pitanja s rodbinom, pokušajte ih riješiti na miran način i bez svađe.