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Dnevni horoskop za petak 21. kolovoza: Ovnovi zavode, a Rak mora pripaziti u prometu...

Piše Vesna Narat,
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Dnevni horoskop za petak 21. kolovoza: Ovnovi zavode, a Rak mora pripaziti u prometu...
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Pročitajte dnevni horoskop za petak 21. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

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Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dinamično razdoblje na poslovnom planu izmjenjivat će se s događajima i obratima u privatnom životu. Na dosadu se nećete moći požaliti, a najbolje rezultate ostvarivat ćete u timskom radu. Pričljivost i zavodljivost bit će vaši najjači aduti. Na vama će se zadržavati pogledi drugih, a i vi biste se mogli u nekog zagledati.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 3

Ne zanemarujte društveni život jer vam slijede zanimljiva poznanstva i zaljubljivanje. Privlačit će vas samozatajne i staložene osobe. No moglo bi se dogoditi suprotno od onog što priželjkujete, odnosno poznanstvo s nekim nemirnim i vrckavim, tko će vas zabavljati duhovitim pričama ili vam slati šaljive SMS poruke.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Mogli biste se osjećati iscrpljeno i bezvoljno. Ako ste željni mira i odmora, otkažite susrete i dogovore. Uspijete li izbjeći svađu s rođakom ili s prijateljem, dan ni neće biti loš. Ako vam se netko svidi, smislit ćete duhovitu taktiku osvajanja. Odgovarat će vam pojačana pokretljivost, pa čak i veći tjelesni napori.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Vaši se planovi ostvaruju. Vrijeme je dobro za pregovore, sklapanje ugovora i predstavljanje javnosti. Društvene će vam aktivnosti porasti, pa ćete vani biti češće nego inače i to će vam odgovarati. Dajte bivšem partneru novu priliku jer bi odnos mogao biti čvršći nego prije. Vraćate li se s ljetovanja, pojačajte oprez u prometu.

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Nove okolnosti motivirat će i pokrenuti vaše unutarnje rezerve, a porast samopouzdanja i optimizma pomoći u svladavanju zapreka. Do izražaja će doći vaš individualizam i želja za rješavanjem problema. Promjene će biti popraćene pozornošću i partnerovom potporom, koji će biti zaslužan za neke vaše pozitivne iskorake.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Odnos s partnerom bit će napet. Vezivat će vas zajednički ciljevi i interesi, ali razdvajati karakterne razlike koje će danas buknuti u punoj snazi. Bit će dovoljna sitnica pa da posegnete i za grubljim rječnikom. Partnerove kritike bit će dobronamjerne pa ih ne biste trebali doživljavati kao napad. Usmjerite svoju energiju i žestinu na tjelovježbu.

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Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Intelektualna spretnost i komunikativnost bit će zaslužni za vaš poslovni uspjeh. I u ljubavi ćete biti sretne ruke, zahvaljujući Veneri u vašem znaku. Znat ćete potaknuti interes osoba suprotnog spola. Čak i ako ste u braku, teško ćete odolijevati iskušenjima. Zaljubljivi ste pa pazite da ne dođete u iskušenje kakve pustolovine sa strane.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Neće vam nedostajati ljubavi. Raznovrstan društveni život unijet će više zadovoljstva u duge veze i odagnati dosadu. Osamljeni će s nekime izmjenjivati poglede, ali do početka veze još neće doći. Strpljivo čekajte da se okolnosti razviju. Na poslu se kvalitetnije organizirajte - neplansko djelovanje stvorit će zbrku.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Planeti će istaknuti vašu erotičnost, a ljubavne pothvate prožeti strašću. Osvojit će vas osoba koja će vam imponirati svojim obrazovanjem i inteligencijom. Dobre veze i poznanstva koje sada sklopite, bit će temelj za buduće poslovne projekte. Novac, obavijest ili pismo danas bi mogli stići na vašu adresu.

Ilustracija seksi žena
Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Iskoristite dan samo za sebe. Obogatite ga raznovrsnim aktivnostima – posvetite se partneru, djeci, ali i tjelovježbi. Uživajte u onome što imate i u čemu ste uspjeli, ne razmišljajući o onome što vam nedostaje. Osjetite li pad raspoloženja, pomoći će razgovor s nekim tko zna slušati, ali i savjetovati.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

U odličnom ste poslovnom razdoblju pa su i problemi lakše rješivi. Planeti vas štite i podržavaju svaki vaš iskorak prema naprijed. Osjećat ćete voljenima i poželjnima. Netko će vam izići u susret i učiniti uslugu. Poslijepodne provedite u ugodnom društvu, a nećete pogriješiti ni ako se odlučite za aktivnosti koje iziskuju mir i samoću.

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Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Nervoza i napetost pratit će vas već od jutra, pa izbjegavajte stresne situacije i svadljive pojedince. Mogli biste raskinuti prijateljstvo ili ćete se upustiti u neugodan razgovor sa šefom. Pripazite što kome govorite, jer biste se mogli nekome i zamjeriti. Ne očekujte od drugih da predosjete što želite i što vas veseli.

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