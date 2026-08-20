Mnogi se čude: Zašto su banane u dućanima sada tako jeftine?

Ulazak u odjel voća i povrća u domaćim trgovinama ovih dana donosi rijetko iznenađenje. Dok cijene većine namirnica rastu, banane prkose trendu. Kilogram ovog popularnog voća može se pronaći po cijenama nižim od jednog eura, ponegdje čak i za samo 0,75 eura, a prosjek po hrvatskim trgovačkim centrima trenutačno iznosi oko 1,50 eura. Ta cijena nije samo znatno niža od prosjeka, već je i u suprotnosti s najavama o poskupljenjima. Postavlja se pitanje: kako je moguće da voće koje putuje tisućama kilometara do naših polica košta manje od domaćih jabuka?

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Pokretanje videa... 01:05 Slunj: Latif Muhtarij prvi je prodavao banane u Slunju | Video: 24sata/pixsell

Globalna poplava ponude ruši cijene

Neposredni razlog za niske cijene leži u povećanoj globalnoj ponudi. Ključni igrač je Ekvador, jedan od najvećih svjetskih izvoznika i glavni dobavljač za Europu. U prvoj polovici ove godine, Ekvador je zabilježio rast izvoza od 5,5 posto, dok je isporuka prema Europskoj uniji porasla za čak 13,2 posto. Ta "poplava" banana prelijeva se i na hrvatsko tržište. Iako su troškovi transporta i gnojiva porasli, ogroman obujam ponude nadjačao je te faktore. U takvim uvjetima, uvoznici i veliki trgovački lanci nabavljaju banane po povoljnijim cijenama, što im otvara prostor za agresivne akcijske ponude kojima privlače kupce.

Cijena koja se nije mijenjala desetljećima

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Trenutne akcije samo su vrh sante leda fenomena koji traje desetljećima. Cijena banana ostala je zarobljena u nekoj vrsti vremenske kapsule, prkoseći inflaciji. Da su maloprodajne cijene pratile opći rast troškova, danas bi kilogram stajao oko 1,38 eura, a ne 0,65 eura, koliko iznosi američki prosjek. Taj nesrazmjer rezultat je dugogodišnjeg cjenovnog rata među supermarketima, gdje banane služe kao takozvani "loss leader".

Trgovci ih namjerno prodaju po nerealno niskoj cijeni, često i ispod nabavne, kako bi stvorili percepciju povoljnosti i namamili kupce. Računica je jednostavna: gubitak na bananama nadoknadit će se prodajom drugih, profitabilnijih artikala. Ova strategija postala je toliko raširena da se nitko ne usuđuje prvi značajnije podići cijenu u strahu da će kupci otići konkurenciji. Rezultat je apsurdna situacija u kojoj roba koja zahtijeva složenu logistiku s drugog kraja svijeta ima nižu cijenu od domaćeg voća.

Mračna povijest jeftine banane

Niska cijena banana, međutim, ima i svoju mračnu stranu, ukorijenjenu u povijesti izrabljivanja. Da bi postale jeftino i masovno dostupno voće, američke kompanije poput United Fruit Company (danas Chiquita) početkom 20. stoljeća stekle su kontrolu nad ogromnim površinama i infrastrukturom u Srednjoj i Južnoj Americi. Time su stvorene takozvane "banana republike".

Niske cijene postignute su niskim plaćama za radnike i suzbijanjem bilo kakvog pokušaja sindikalnog organiziranja, ponekad i uz nasilje. Jedan od najozloglašenijih primjera je Masakr banana iz 1928. godine u Kolumbiji, ovjekovječen u romanu "Sto godina samoće". Uz to, cijela industrija se oslanja na monokulturu. Iako postoji više od tisuću sorti, globalno tržište ovisi o samo jednoj – Cavendishu. Uzgoj isključivo te sorte omogućuje ekonomiju razmjera i drži cijene niskima, ali istovremeno čini cjelokupnu industriju iznimno ranjivom na bolesti.

Pritisak na proizvođače i neizvjesna budućnost

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Dok kupci uživaju u jeftinom voću, proizvođači su pod ogromnim pritiskom. Njihovi troškovi za gnojiva, gorivo i transport drastično su porasli, no pregovaračka moć u odnosu na velike trgovačke lance gotovo da ne postoji. Kronični višak ponude omogućuje kupcima da okreću dobavljače jedne protiv drugih. Mohammad Abu-Ghazaleh, izvršni direktor tvrtke Fresh Del Monte, upozorava da takvo stanje nije održivo.

​- Mislim da nijedan dobavljač - bio on uzgajivač, izvoznik ili distributer - ne može dugoročno podnijeti takvo povećanje troškova bez podizanja cijena - izjavio je Abu-Ghazaleh.

Ovaj cjenovni rat ne ugrožava samo opstanak malih farmi, već i dugoročnu stabilnost industrije. Stručnjaci upozoravaju da se sustav koji je desetljećima omogućavao niske cijene urušava. Tom Stenzel, direktor Banana Association of North America, ističe da je krajnje vrijeme za reinvestiranje u opskrbni lanac.

​- Cijeli lanac opskrbe bananama pod stresom je zbog ogromnog pritiska bolesti, ekstremnih vremenskih uvjeta uzrokovanih klimatskim promjenama i enormnih troškova. Više ne postoji održiv opskrbni lanac bez ulaganja u rješavanje ovih izazova - naglašava Stenzel.

Najveća prijetnja je nova vrsta panamske bolesti, Tropical Race 4 (TR4), koja uništava plantaže Cavendisha i za koju nema lijeka. Ako se širenje ne zaustavi, globalna industrija banana mogla bi se suočiti s krizom koja će dovesti do nestašica i drastičnog skoka cijena. Stoga, dok danas uživamo u iznenađujuće jeftinim bananama, pitanje je koliko dugo će ta neodrživa ravnoteža potrajati.

*uz korištenje AI-ja