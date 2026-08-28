Dnevni horoskop za petak 28. kolovoza: Biku se smiješi uspjeh u ljubavi, Vagi se vraća uloženo

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

U produktivnom ste razdoblju, iskazujete spretnost i brzinu. Budite strpljivi ako se danas neke situacije ne razvijaju željenom brzinom. Zasad se sve odvija dobro. U ljubavi će vas privlačiti složeni odnosi, pa ćete se naći u zamršenim situacijama ili mreži vlastitih proturječnih postupaka. Neki će se sa sjetom prisjećati bivše ljubavi.

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Pokretanje videa... 00:57 Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Puni ste pozitivne energije. Zanimat će vas sve što donosi dinamiku i zanimljivost. Neki će s lakoćom polučiti poslovni ili ljubavni uspjeh, spekulirati u raznim područjima, naići na pozitivan odjek ili ispunjenje nekih planova. Svidjet će vam se netko tko vam neće dati priliku da ga intimnije upoznate i to će vas privući poput magneta.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Teško ćete se kontrolirati; činit će vam se kao da vama upravlja neka sila na koju ne možete utjecati. Ne budite previše otresiti prema drugima, osobito ako je riječ o ljudima koji vam žele pomoći. Osjećate li zasićenje dnevnim ritmom i zamornim radnim zadacima, iskoristite slobodne trenutke za opuštanje ili nešto što vas veseli.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti vam otvaraju mogućnost putovanja, promjene mjesta prebivališta ili kontakte s inozemstvom. Vodit ćete zanimljive razgovore, primiti dugo očekivanu obavijest ili dokument koji vam jamči ostvarenje cilja. Primjećivat ćete naklonost jedne osobe i na sebi svojstven način pomalo se poigravati. Nemojte biti neozbiljni!

Foto: Dreamstime

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Poslovi će se gomilati, a neki među vama iscrpljivat će se kako bi ih barem djelomično riješili. Potražite pomoć kolega, zaposlite ukućane, a vi si priuštite kraću stanku i obnovite energetske zalihe. Nećete zanemarivati značaj snova i intuicije koji će otkrivati vaša raspoloženja, želje, ali i podsvjesne strahove.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Brzopletim postupcima iznenadit ćete druge, ali i same sebe. Nekome ćete nešto obećati, a potom naglo promijeniti mišljenje, pa bi se moglo dogoditi da poljuljate povjerenje i ugrozite odnos. Ubrzan tempo može rezultirati napetošću, stoga ne zanemarujte znakove koje vam šalje organizam i pronađite vremena za odmor.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nećete se moći požaliti na nedostatak aktivnosti i zbivanja. U središte pozornosti doći će razni odnosi, od poslovnih i prijateljskih do ljubavnih. Zajednički nazivnik bit će spremnost prihvaćanja novih uloga, prevladavanje iskušenja pa i promjene u načinu života. Sve što uložite višestruko će vam se vratiti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dobro raspoloženje prenosit ćete na kolege. Možete ostvariti plodne kontakte, dogovoriti važan posao ili naplatiti potraživanja. Ohrabrite li simpatiju telefonskim pozivom, mogli biste se ugodno iznenaditi njenom naklonošću ili otvorenom iskazivanju osjećaja. Prihvatite li poziv za izlazak, ubrzo ćete shvatiti da ste zaljubljeni.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Netko će od vas zatražiti veću uslugu, pa ćete biti podvojeni između glasa razuma i srca. Ako ste se uvjerili u nekorektnost nekih ljudi, nemojte im povjeravati svoje planove ili im posuđivati veće novčane iznose. U poslu će vas smetati način na koji ga neki suradnici obavljaju, osobito budete li morali ispravljati njihove pogreške.

Foto: Canva

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bit ćete u potrazi za novim izvorima informacija i u tijeku s aktualnim zbivanjima. Ljudi će vas tražiti za savjet ili mišljenje, a popravit ćete i loš odnos sa susjedom ili nekim iz obitelji. Imate li vremena i energije, odvojite koji sat za uvođenje reda u ladice pisaćeg stola te sređivanje dokumentacije i financija.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Iako ćete biti usmjereni na sebe i svoje interese, poslovna će vas zbivanja odvoditi u društva u kojima ćete voditi raznovrsne razgovore. Imat ćete prigodu upoznavati nove ljude i nalaziti sugovornike za svoja omiljena područja. U ljubavi ćete imati veću potrebu za slobodom i teško se nositi s partnerovom posesivnošću.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Intuitivno ćete sagledati buduća zbivanja ili produbiti svoja saznanja. Uočavat ćete bitno, odbacivati detalje i pronicljivo ulaziti u srž problema. Iznimno uspješno snalazit ćete se u radu s ljudima. U ljubavi ćete biti strastveni, ali i nepredvidivi. Odlučivat ćete srcem pa će vaše ponašanje nekim osobama biti neshvatljivo.