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Dnevni horoskop za petak 31. srpnja: Lav briljira na poslu, a Vage su sigurne u sebe...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za petak 31. srpnja: Lav briljira na poslu, a Vage su sigurne u sebe...
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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Pročitajte dnevni horoskop za petak 31. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Opterećenost tuđim problemima ispunjavat će vas nemirom. Osjetit ćete potrebu da se udaljite od onih koji vas gnjave razgovorima koji su vam dosadni i predvidljivi. Ako se u ljubavni odnos uvukla dosada, učinite nešto. Druženje s prijateljima, odlazak na more ili izlazak na večeru pozitivno će utjecati na vašu ljubavnu vezu.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3

Jutarnji sati odlični su za sve koji žele obaviti poslove po gradu, nešto kupiti ili se naručiti za liječnički pregled. Budite poduzetni i dinamični, ali poslijepodne provedite na mirniji način. Trebat ćete se nakratko povući u neki tihi kutak kako biste posložili današnje dojmove. Odazovite se večernjem pozivu u društvu.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Poslovni odnosi i okolnosti postat će vam jasniji, no razočarenja su i dalje moguća. Morat ćete se uklopiti u timski rad, prihvatiti tuđe ideje s kojima se nećete složiti. Pokušajte se kontrolirati i nemojte dopustiti da budete uvučeni u tuđe rasprave. Odgovorno pristupite zdravstvenim tegobama, vodite računa o prehrani.

Foto: PROFIMEDIA

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dobar Mjesečev položaj pogodovat će poslovima s inozemstvom, ali i kontaktima s rodbinom i prijateljima. Širit ćete spoznaje i usvajati nova znanja. Spoznat ćete što je za vas najbolje, a čega se morate odreći. Bilo bi dobro da stres pokušate ublažiti nekom tjelesnom aktivnošću. U ljubavi ćete donijeti značajne odluke.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 5
Zdravlje: 3

Zahvaljujući odličnoj koncentraciji briljirat ćete u poslovima vezanima uz medije, trgovinu i financije. Prilike za povećanje zarade pojavit će se kroz prijateljev prijedlog ili ideju. Moglo bi se aktualizirati pitanje nasljedstva, kredita ili osiguranja. Mogli biste dobiti nešto što vam pripada, a dosad je bilo u tuđem vlasništvu.

Foto: chuanchai pundej

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Idealno je vrijeme za promjene pa nemojte žaliti uloženog truda. Uhvatite se u koštac s problemima i krenite ozbiljno prema cilju. Iako će mnogi zabadati nos u vaš privatni život, neka vas to ne izbaci iz takta. Prihvatite činjenice da postoje znatiželjni ljudi. Sumnju u partnerovu vjernost probudit će njegovo neuobičajeno ponašanje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Svu ćete pozornost usmjeriti na posao. Sigurni ste u sebe i mislit ćete da vam ničija pomoć ne treba, pa ćete odbijati dobronamjerne savjete. No kada vas poslovi zaguše ili se zakompliciraju, shvatit ćete da ste ih trebali poslušati. Želite li nekoga osvojiti, bit ćete vrlo maštoviti i uvjerljivi.

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Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Postat ćete veseliji i nećete reagirati na ono što vas je još donedavno živciralo. Oni koji vas nisu razumjeli ili su imali predodžbu o vama, shvati će da su pogriješili. Zaboravite na poslovne preokupacije i obiteljske probleme. Predložite partneru izlazak na večeru jer će romantični ugođaj probuditi u vama uspavane strasti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Izbjegavajte veća psihifozička naprezanja jer nećete lako dovršiti ono što započnete. Iako ćete biti zatvoreni u svoj svijet, partner će doprijeti do vas. Znat će što vam treba reći i kako vas oraspoložiti. Prema večernjim satima kao da ćete se regenerirati – osjetit ćete da vam se vraćaju dobro raspoloženje i energija.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Vodite računa o obavezama koje ste preuzeli i koje morate ispuniti. Ne upuštajte se u nesigurne poslove s nepoznatim ljudima ako vas ne bi izigrali. Strast će planuti u ljubavnim vezama, stoga se zaštitite od neželjene trudnoće. Bavite li se sportom ili ste na moru, zaštitite kosu i kožu od sunca.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Ulagat ćete mnogo truda kako biste popravili financijsku situaciju. No nećete odoljeti ponudi u specijaliziranim trgovinama, bilo da je riječ o nakitu ili odjeći. Odlučite li se na odricanja kako biste uštedjeli za nešto što želite kupiti, budite ustrajni pa ni rezultat neće izostati. Isplanirajte predstojeći vikend po svojoj mjeri.

Excited shopper looking at multiple purchases
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 4

Postoji li osoba koja vam se sviđa, malo hrabrije joj dajte do znanja da vam se sviđa. Nemojte biti toliko nesigurni i oprezni. Ako ste posljednji dan na ljetovanju, priuštite izlet ili obilazak lokalnih znamenitosti. Pritom ne zaboravite mobitelom ovjekovječiti sve ono što vas je najviše dojmilo. Putujete li, pridržavajte se prometnih pravila.

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