Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ZVIJEZDE PREDVIĐAJU

Dnevni horoskop za petak 4. rujna: Ovan je pun inspoiracije, a Lavovi briljiraju na poslu...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za petak 4. rujna: Ovan je pun inspoiracije, a Lavovi briljiraju na poslu...
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pročitajte dnevni horoskop za petak 4. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Prati vas stvaralačko nadahnuće. Dobro raspoloženje i energija ispunjavaju vas i omogućuju vam povlačenje odvažnih poteza u ljubavi ili u poslu. Okolnosti i ljudi su vam naklonjeni, no iskrsne li neki problem, razriješit ćete ga ili zaobići lukavim, neočekivanim potezom. Večer ćete posvetiti prijatelju i njegovim problemima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Namještaju horoskopske znakove djeci 00:57
Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Bit ćete puni kreativne energije i mentalne snage, a prijatelji i suradnici podržat će vas u nastojanju da napredujete. Moguć je prekovremeni rad ili ćete preuzeti nove obaveze s ciljem povećanja prihoda. Ako ste u problematičnoj ljubavnoj vezi, intuitivno ćete shvatiti što vam je činiti i kakva rješenja trebate donijeti.

TKO STARI KAO VINO? Veseljak u mladosti, a gunđalo u starosti? Evo kako se znakovi Zodijaka mijenjaju kroz život
Veseljak u mladosti, a gunđalo u starosti? Evo kako se znakovi Zodijaka mijenjaju kroz život

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete domišljati, kreativni i snalažljivi. Ambicije će vam biti istaknute, a očekivanja od samih sebe velika. Nećete se zadovoljavati prosjekom jer znate da možete mnogo. Nastavite tako, ali se nemojte forsirati onda kad nešto ne ide. U odnosu s partnerom pokazat ćete više inicijative i ljubavne strasti, pa će vaš odnos biti nježniji i topliji.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Trošit ćete energiju na situacije i odnose od kojih se možete najbolje zaštititi tako da se odmaknete. S druge strane bit ćete prilično nestašni i nemirni. Nerijetko ćete sami provocirati zbivanja prepuna rizika i neizvjesnosti. Potajno ćete čeznuti za bivšom ljubavi. Možda je vrijeme da nešto pokušate učiniti, umjesto da patite.

happy creative team or designers at office
Foto: lev dolgachov

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Poslovne zadatke brzo ćete rješavati, osobito ako su povezani s komunikacijom, pisanjem, trgovinom ili novinarstvom. Neumorno ćete stizati na više strana i obaviti sve poslove. Prijatelji će tražiti vaše društvo, a možda i vi njihovo, osobito ako se među njima nalazi i netko u koga ste zaljubljeni.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Iskušenja s kojima ćete se nositi samo će se na prvi pogled činiti preteškima. Ona će dolaziti u vidu povećanih pritisaka na poslu i nepriličnih reakcija i stavova drugih ljudi. No u mnogočemu će kumovati i vaša preosjetljivost, pa ćete burno reagirati i na dobronamjerne savjete. Osjećate li umor, otkažite dogovore i izlaske.

INTIMNI TRENUCI Zodijak otkriva: Što vas najviše napaljuje, a što vam ubija strast
Zodijak otkriva: Što vas najviše napaljuje, a što vam ubija strast

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ono što danas odlučite ili pokrenete ostvarit će se i donijeti vam korist na dulje staze. Najbolji saveznici su vam starije, muške osobe i autoriteti. Izađite na ispit, stupite u kontakt s osobom iz inozemstva ili kontaktirajte osobu do koje vam je stalo – sve vam ide na ruku! Ljubavna zbivanja bit će upečatljiva, a možda i sudbonosna.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Trošit ćete energiju na ljude koji će se opirati vašim idejama i prijedlozima. Nemojte radi toga biti ljuti jer to nije trajni poredak stvari. Podmirite poslovne zaostatke i pripremite teren za ono što tek dolazi. Pokušajte iz sadašnjih prilika stvarati one koje će potrajati u budućnosti. Mogli biste vratiti dug ili će vam na adresu stići poveći računi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Smatrate li da partner ne izražava dovoljno zanimanja ili da vam ne pruža potrebnu potporu, vrijeme je za otvoren razgovor. Jasno izložite svoja očekivanja i želje. Na poslovnom planu nemojte biti nestrpljivi i izbjegavajte prečice na putu do cilja. Nestvarna očekivanja na financijskom planu rezultirat će gubicima. Ne trošite iznad mogućnosti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Naći ćete se u situaciji koja će vas natjerati na razmišljanja, ili na korake koji će jednim dijelom promijeniti nešto u vašem životu. Budete li hrabro prihvatili promjene, mogli biste otkriti nešto o sebi samima ili se naći na pragu novog i zanimljivog iskustva. Na radnom mjestu bit ćete velika pomoć novom kolegi koji se tek uhodava u posao.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete znatiželjni i zanimati se za nova područja. Pratit ćete razna događanja, raspravljati o običnim, ali i nesvakodnevnim stvarima i temama te imati sluha za potrebe drugih. Bit ćete romantično raspoloženi. Neki će uživati u novoj ljubavi i spoznaji da s partnerom dijele ista razmišljanja i osjećaje.

ASTRO SNAGA Koliko ste životno otporni? Po Zodijaku otkrijte koliko toga zapravo možete podnijeti
Koliko ste životno otporni? Po Zodijaku otkrijte koliko toga zapravo možete podnijeti

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Loša organizacija vremena zadavat će vam glavobolje. Bit ćete pomalo odsutni duhom, željni odmora daleko od znatiželjnih pogleda i tuđih zahtjeva. Neće vam poći za rukom pronaći zajednički jezik s poslovnim ili bračnim partnerom. Oni o kojima ovisite kao da neće imati sluha za vaše potrebe i prijedloge.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista od najbezobraznijeg znaka Zodijaka, do najveće 'slatkice'
OD NJEŽNIH DO GRUBIH

Lista od najbezobraznijeg znaka Zodijaka, do najveće 'slatkice'

Astrolozi su napravili listu od najveće 'slatkice' do najbezobraznijeg znaka Zodijaka. To ne znači da su ti znakovi nužno bezobrazni, nego da imaju karakterne osobine koje ima daju potencijal za grubost ili nježnost
FOTO Stručnjaci otkrili koji skupi parfemi vrijede svakog centa
JESTE LI ISPROBALI?

FOTO Stručnjaci otkrili koji skupi parfemi vrijede svakog centa

Parfemi su više od običnog mirisa, oni su izraz osobnosti, raspoloženja i stila. Dobar parfem ima visoku cijenu, no podiže samopouzdanje, budi uspomene ili jednostavno uljepšava dan. Stručnjaci su odabrali najbolje
FOTO Brazilsku influencericu osuđuju zbog izgleda: 'Izbacuju me iz dućana jer sam preseksi'
VOLI PROVOCIRATI

FOTO Brazilsku influencericu osuđuju zbog izgleda: 'Izbacuju me iz dućana jer sam preseksi'

Iara Ferreira tvrdi da je izbačena iz supermarketa jer je bila 'prezgodna' i mislili su da će pred svima snimati provokativne sadržaje. Kaže da se često suočava s osudama zbog izgleda, iako se ponaša diskretno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026