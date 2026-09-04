Dnevni horoskop za petak 4. rujna: Ovan je pun inspoiracije, a Lavovi briljiraju na poslu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Prati vas stvaralačko nadahnuće. Dobro raspoloženje i energija ispunjavaju vas i omogućuju vam povlačenje odvažnih poteza u ljubavi ili u poslu. Okolnosti i ljudi su vam naklonjeni, no iskrsne li neki problem, razriješit ćete ga ili zaobići lukavim, neočekivanim potezom. Večer ćete posvetiti prijatelju i njegovim problemima.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete puni kreativne energije i mentalne snage, a prijatelji i suradnici podržat će vas u nastojanju da napredujete. Moguć je prekovremeni rad ili ćete preuzeti nove obaveze s ciljem povećanja prihoda. Ako ste u problematičnoj ljubavnoj vezi, intuitivno ćete shvatiti što vam je činiti i kakva rješenja trebate donijeti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete domišljati, kreativni i snalažljivi. Ambicije će vam biti istaknute, a očekivanja od samih sebe velika. Nećete se zadovoljavati prosjekom jer znate da možete mnogo. Nastavite tako, ali se nemojte forsirati onda kad nešto ne ide. U odnosu s partnerom pokazat ćete više inicijative i ljubavne strasti, pa će vaš odnos biti nježniji i topliji.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Trošit ćete energiju na situacije i odnose od kojih se možete najbolje zaštititi tako da se odmaknete. S druge strane bit ćete prilično nestašni i nemirni. Nerijetko ćete sami provocirati zbivanja prepuna rizika i neizvjesnosti. Potajno ćete čeznuti za bivšom ljubavi. Možda je vrijeme da nešto pokušate učiniti, umjesto da patite.

Foto: lev dolgachov

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Poslovne zadatke brzo ćete rješavati, osobito ako su povezani s komunikacijom, pisanjem, trgovinom ili novinarstvom. Neumorno ćete stizati na više strana i obaviti sve poslove. Prijatelji će tražiti vaše društvo, a možda i vi njihovo, osobito ako se među njima nalazi i netko u koga ste zaljubljeni.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iskušenja s kojima ćete se nositi samo će se na prvi pogled činiti preteškima. Ona će dolaziti u vidu povećanih pritisaka na poslu i nepriličnih reakcija i stavova drugih ljudi. No u mnogočemu će kumovati i vaša preosjetljivost, pa ćete burno reagirati i na dobronamjerne savjete. Osjećate li umor, otkažite dogovore i izlaske.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ono što danas odlučite ili pokrenete ostvarit će se i donijeti vam korist na dulje staze. Najbolji saveznici su vam starije, muške osobe i autoriteti. Izađite na ispit, stupite u kontakt s osobom iz inozemstva ili kontaktirajte osobu do koje vam je stalo – sve vam ide na ruku! Ljubavna zbivanja bit će upečatljiva, a možda i sudbonosna.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Trošit ćete energiju na ljude koji će se opirati vašim idejama i prijedlozima. Nemojte radi toga biti ljuti jer to nije trajni poredak stvari. Podmirite poslovne zaostatke i pripremite teren za ono što tek dolazi. Pokušajte iz sadašnjih prilika stvarati one koje će potrajati u budućnosti. Mogli biste vratiti dug ili će vam na adresu stići poveći računi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Smatrate li da partner ne izražava dovoljno zanimanja ili da vam ne pruža potrebnu potporu, vrijeme je za otvoren razgovor. Jasno izložite svoja očekivanja i želje. Na poslovnom planu nemojte biti nestrpljivi i izbjegavajte prečice na putu do cilja. Nestvarna očekivanja na financijskom planu rezultirat će gubicima. Ne trošite iznad mogućnosti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Naći ćete se u situaciji koja će vas natjerati na razmišljanja, ili na korake koji će jednim dijelom promijeniti nešto u vašem životu. Budete li hrabro prihvatili promjene, mogli biste otkriti nešto o sebi samima ili se naći na pragu novog i zanimljivog iskustva. Na radnom mjestu bit ćete velika pomoć novom kolegi koji se tek uhodava u posao.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete znatiželjni i zanimati se za nova područja. Pratit ćete razna događanja, raspravljati o običnim, ali i nesvakodnevnim stvarima i temama te imati sluha za potrebe drugih. Bit ćete romantično raspoloženi. Neki će uživati u novoj ljubavi i spoznaji da s partnerom dijele ista razmišljanja i osjećaje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Loša organizacija vremena zadavat će vam glavobolje. Bit ćete pomalo odsutni duhom, željni odmora daleko od znatiželjnih pogleda i tuđih zahtjeva. Neće vam poći za rukom pronaći zajednički jezik s poslovnim ili bračnim partnerom. Oni o kojima ovisite kao da neće imati sluha za vaše potrebe i prijedloge.