Dnevni horoskop za petak 6. veljače: Bik je promjenjiv, Rak je vrlo slabe koncentracije...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Neočekivani razvoj situacija mogao bi vas natjerati da na poslu ostanete prekovremeno ili da rješavate probleme koje je prouzročio nesavjestan kolega. Neke ćete planove morati odgoditi, a krenete li u ostvarenje, računajte na zapreke. Imate li zakazan dogovor kod liječnika ili stomatologa, nemojte kasniti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nedostajat će vam strpljenja pa biste nekoga mogli uvrijediti neumjesnom primjedbom. Raspoloženje će vam biti promjenjivo, a prag tolerancije prilično nizak. Kod onih koji rade mogući su propusti zbog nervoze i smanjene koncentracije. No zato biste u ljubavi mogli imati sreće – nekome ste itekako zanimljivi !

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako ste zasićeni poslovnim zbivanjima, obaveze ćete odraditi besprijekorno. Nakon posla prepustit ćete se ljepšoj strani života, uživati u ljubavi i partneru. Moguća je iskra privlačnosti s osobom s kojom uvijek imate tema za razgovor. Mogli biste dogovoriti prijateljski susret na kavi, iako je očito da tu ima i nečeg više.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Oslabljena koncentracija usporit će vas u radu ili uzrokovati pogreške u poslovanju. Pomno čitajte sadržaj dokumenata i provjeravajte iznose novca kojim rukujete. Godit će vam mali iskorak iz rutine, stoga prihvatite poziv na kavu nakon radnog vremena. Domaćice će se zaokupiti kućnim poslovima i večer dočekati umorne.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Dan je odličan za poslove za koji traže vještinu komunikacije s ljudima. Bit ćete puni optimizma i najviše usmjereni na zabavu i kontakte. Svaka će vas novost interesirati pa ćete kroz prijateljska druženja doživljavati razne zanimljivosti. Od vas će se očekivati da nekome nešto objasnite, a taj ćete zadatak uspješno obaviti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Financijska situacija vam nije loša, no morat ćete promijeniti dosadašnji način raspolaganja novcima. Ako ste u ozbiljnoj vezi, smognite snage za iskorak i promjene, osobito ako niste sigurni u svoje osjećaje. Možda će biti potrebno napraviti odmak od veze, no ako je to vaša inicijativa, druga bi se strana mogla osjećati povrijeđenom.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ne obraćajte pozornost na kolege koje vas kritiziraju, jer iza toga se krije njihova zavist. Zatraži li vas prijatelj za savjet, dobro razmislite što ćete mu odgovoriti i kolika je vaša odgovornost u tome. Slučajan susret završit će ugodnim razgovorom, a možda i izlaskom koji će se protegnuti do ranih jutarnjih sati.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte nikome dopustiti da iskorištava vašu dobru volju. Ako ste nekome pomogli i preuzeli njegove poslove, dajte mu do znanja da tako nećete stalno raditi. Mogli biste imati vezu sa zauzetom osobom. Razmislite koliko je uistinu vrijedna vaših odricanja i živciranja - možda druga strana nije posve iskrena prema vama.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Poslovnim rezultatima bit ćete zadovoljni, a priznanje vam govori da ste na pravom putu. Zamolite li za pomoć, bit će vam pružena. Partnerov postupak nagnat će vas da se odlučnije borite za vezu ili brak. Osobito će vas uznemiriti njegovi sve češći izlasci, pa ćete posumnjati u iskrenost i vjernost druge strane.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ukućani će vam zamjerati zbog vaših stavova i načina razmišljanja. Neka vas to ne brine, jer će vrijeme ionako pokazati da ste bili u pravu. Najbolji lijek protiv prolaznog neraspoloženja, bit će pažnja koju ćete pridati sami sebi. Kupite si kakvu sitnicu, otiđite na frizuru – svaka promjena na vama dobro će djelovati na vašu psihu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vrijeme je da ostvarite ono što želite, osobito ako vaši planovi uključuju inozemstvo, širenje ili promjenu posla. Vezani i u braku uživat će u stabilnim odnosima, a slobodni sanjariti o privlačnoj osobi. Netko koga površno poznajete mogao bi vam dati nekoliko mudrih životnih savjeta i time vas ugodno iznenaditi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Unatoč odricanjima i naporima vaš će ugled porasti, a mogli biste ostvariti novčanu dobit od posla koji se počeo dobro razvijati. Slobodni bi se mogli vezati uz osobu koja ima neraščišćene odnose s bivšim partnerom. Trebat će vam mnogo strpljenja da ustrajete u takvom odnosu, osobito jer je druga strana nepoduzetna.

