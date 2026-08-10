Dnevni horoskop za ponedjeljak 10. kolovoza: Rak napreduje u poslu, Blizanac je kreativan...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poslovne ideje zadržite još neko vrijeme za sebe, jer drugi neće imati sluha za njih. Neka za sada sve ostane na planovima. Primjetan je porast tračeva i zakulisnih igara u poslovnom okruženju, pa je bolje da se držite po strani. Ako ste u vezi ili braku moglo bi doći do nesuglasica. Nemojte se povlačiti nego rastjerajte partnerove sumnje.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mnogo vremena provest ćete u društvu prijatelja i uživati u zajedničkim aktivnostima. Mogli biste dobiti lijepu vijest, pismo ili rješenje sudskog spora u svoju korist. Istaknute su vaša upornost i pedantnost. Trudit ćete se svaki zadatak obaviti kako treba, a pokuša li vam netko servirati nešto polovično, vratit ćete mu to natrag.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Istaknuta je vaša kreativnost te sposobnost snalaženja u stresnim situacijama. U poslu ćete uživati potporu kolega. Trenutak je za odlučnu akciju i ako ste nezaposleni ili u potrazi za boljim poslom. Unatoč poboljšanoj financijskoj situaciji ne pretjerujte s trošenjem novca, jer vam minusi na računu nisu potrebni.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Moguće je unaprjeđenje ili promjena poslovnog statusa. Društveni život postaje raznovrsniji. Bit ćete aktivniji, više se kretati, posjećivati nova mjesta i upoznavati zanimljive ljude. S lakoćom ćete ostvarivati zacrtane ciljeve i u ljubavi. Mnogo ćete očekivati od svoga partnera, ali pazite da su svojim očekivanjima ne pretjerate.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Smetat će vam zadiranje roditelja u vašu intimu, a osobito ako se pred vašim izabranikom budu ponašali kao da ste nezreli. Na poslu pomno birajte kolege kojima se u nečemu želite povjeriti, kako im ne biste dali povoda da vas iza leđa ogovaraju. Psihički umor učinit će vas dekoncentriranima pa pazite u prometu.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Razgovori koje ćete voditi s rodbinom i ukućanima pridonijet će rješenju nesuglasica. Otvoreno i iskreno ćete reći sve što vas smeta i tako pomoći bližnjima da bolje upoznaju vaše stavove. Ako ste slobodni, pregršt raznovrsnih kontakata i jedno novo poznanstvo proširit će vam vidike i pružiti nadu u novu vezu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete smanjene energije i koncentracije. Ne lovite se u koštac s izazovima ili problemima, jer ćete zastati na pola puta i ništa nećete riješiti. Učinit ćete najbolje za sebe usporite li ritam i ne budete li se zamjerali drugima. Moguć je konflikt s osobama koje predstavljaju autoritet, bilo da je to vaš otac ili šef.

Foto: Andrey Popov

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Strpljivo ćete odgovarati na tuđa pitanja, hrabriti one koji su loše raspoloženi i pružiti pomoć onima koji je trebaju. Pravo je vrijeme da se pozabavite svojim znanjem u smislu naobrazbe ili duhovnim pitanjima. Zanimat će vas sve što ima neki dublji značaj ili je prikriveno. Na taj ćete način testirati svoju urođenu oštroumanost i analitičnost.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nećete imati strpljenja za partnera. Prigovarat ćete mu da pretjeruje i sve doživljava previše kruto. Potrudite se ucijepiti malo više romantike i nježnosti u trenutke koje provodite zajedno. Nemojte dopustiti da obaveze i brz ritam života počnu nagrizati odnos. Neki među vama rješavat će problematiku oko zajma i dugovanja.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ono što ste danas naumili obaviti, učinite što je ranije moguće. Što će dan odmicati gomilat će vam se nepredviđeni događaji i sitniji problemi, pa ćete svuda kasniti. Neke poremećene odnose s ljudima iz vaše okoline, osobito iz poslovnog kruga nećete moći riješiti na fin način. Morat ćete reći ono što dugo prešućujete.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Odvojite privatni život od znatiželjnika. Nemojte im povjeravati intimne probleme, za to birajte pouzdane prijatelje. Tražite li posao obnovite kontakte, odgovarajte na oglase ili se samoinicijativno obratite poslodavcima. Vaš privatni život bit će predmetom opsežne obiteljske analize, usprkos vašem nastojanju da vas svi puste na miru.

Foto: QUNICA_STUDIO

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planovi će vam se odvijati na zamišljeni način. Prepustit ćete se ugodnim trenucima i uživati u svemu što vam se događa. Shvatit ćete da je partneru stalo do vas. Zaboravit ćete na ljubavne razmirice, a mnogi će okončati nesporazume planiranjem zajedničkog života. Bit ćete spretni u pregovorima i komunikaciji općenito.