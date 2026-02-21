Kako se ponaša svaki znak Zodijaka kada se naljuti - Rak je agresivan, a Vaga brzo oprašta

STRIJELAC: Oni su kao otvorena knjiga i ne boje se izraziti svoju istinu kada su ljuti. Njihova izravnost izlazi na vidjelo kada su frustrirani. Reći će drugima točno što ih je izbacilo iz takta i kako se osjećaju zbog njihovog ponašanja. Mogu riješiti napetosti sve dok se njihova logika čuje i potvrdi. | Foto: Fotolia