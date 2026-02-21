Kako se ponaša svaki znak Zodijaka kada se naljuti - Rak je agresivan, a Vaga brzo oprašta

Ljutnja je složena emocija. Svatko se na svoj način nosi s tim jakim, nemirnim i tjeskobnim osjećajem. Frustraciju različito ispoljavamo, a da li ju zatomljavamo ili jednostavno eksplodiramo - za to su u nekoj mjeri odgovorne i zvijezde
U nastavku pročitajte kako se ponaša vaš horoskopski znak kada je ljut.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
OVAN: Poznat je kao najburnija glava od svih znakova. Kada su frustrirani, gube filter i otvoreno pokazuju svoju ljutnju. Njihov govor tijela sve govori. Međutim, dobra vijest je da imaju tendenciju preboljeti ljutnju jednako brzo kao što je i izbace. U najgorem slučaju, kažu nešto što nisu mislili iz ponosa, šteteći njihovoj vezi.
BIK: Ima tendenciju ugristi se za jezik kada je frustriran. Kada pokažu svoju ljutnju, to je obično posljedica nakupljene ogorčenosti ili iritacije. Budući da često internaliziraju bijes, treba im više vremena da prevladaju tu emociju. U najgorem slučaju, izgradili su zamjerke koje bi komunikacija mogla riješiti.
BLIZANCI: Duhoviti su i oštri u svojim odgovorima kada su ljuti. Frustrirani osjećaji im reaktivno klize s jezika. Njihova dualistička priroda omogućuje im da zadrže prostor za više perspektiva, pa žele iznijeti svoju ljutnju i čuti odakle drugi dolaze za rješenje. U svojim najgorim trenucima mogu verbalno napasti.
RAK: Poznat je po svojoj osjetljivoj naravi koja se skriva iza njegove čvrste vanjštine. Stoga ljutnja može biti složena emocija koju moraju obraditi. Često će ostati kratki u riječima, zatvoreni u govoru tijela i pasivno-agresivni kada su ljuti. Potrebno im je vrijeme za razmišljanje u samoći kako bi se sabrali nakon toga.
LAV: Njihova teatralna drskost kada su ljuti čini da postaju ponosni i ekspresivni. Ovaj vatreni znak nesumnjivo daje do znanja svoje frustracije i zahtijeva poštovanje od drugih kako bi ublažio svoje plamenove. Međutim, obično dostojanstveno pokušavaju riješiti probleme nakon toga, želeći vratiti čast veze ako je to moguće. U najgorem slučaju, mogu biti previše egoistični da bi oprostili pogreške.
DJEVICA: Sklona je intelektualiziranju emocija. Stoga može imati kompliciran odnos s ljutnjom. Umjesto da izbija vatrenom energijom, ovaj zemljani znak može postati otvorenije kritičniji u svom tonu i riječima prema drugima kada frustracije tinjaju. Mogu ukazati na mane kako bi se osvetili. Međutim, radije rješavaju sukobe racionalno i komunikacijom.
VAGA: Bori se da na zdrav način pokaže ljutnju. Skloni su internalizirati svoje emocije, što bi moglo donijeti nesklad drugima, stvarajući više pasivno-agresivnih reakcija nego očitih, izravnih prozivki. Vaga će se ponekad povući ili čak izolirati. Općenito, iznad svega cijene kompromis i rješenje, što ih čini jednima od onih koji najvjerojatnije opraštaju.
ŠKORPION: Intenzivno proživljava svoje emocije, pa ljutnja može preuzeti njihov fokus. U nekim okolnostima mogu postati osvetoljubivi, dugoročno zadržavajući ogorčenost. Međutim, skloni su biti rezervirani oko svojih osjećaja, pa ljutnja često izbija punom parom kada dosegnu točku ključanja. Psihološki motivirani, pokušavaju pronaći korijen izazova s drugima kako bi pronašli rješenje.
STRIJELAC: Oni su kao otvorena knjiga i ne boje se izraziti svoju istinu kada su ljuti. Njihova izravnost izlazi na vidjelo kada su frustrirani. Reći će drugima točno što ih je izbacilo iz takta i kako se osjećaju zbog njihovog ponašanja. Mogu riješiti napetosti sve dok se njihova logika čuje i potvrdi.
JARAC: Obično ima rezerviranu osobnost, zadržavajući svoje emocije za sebe. Stoga mogu zadržati svoje osjećaje kada su ljuti i distancirati se od drugih koji su im uzrokovali nelagodu. To može djelovati hladno ili distancirano. Nakon što prođe vrijeme, obično će iznijeti svoje brige kako bi ih riješili kada se osjećaju emocionalno pod kontrolom.
VODENJAK: Obično se osjeća neugodno sa svojim složenim emocijama. Postaju distancirani i radije se pune u samoći kada su frustrirani drugima. Iako ovaj zračni znak voli intelektualne razgovore u kojima se traži rješenje, često samostalno traže završetak ili razumijevanje. Zatvaranje u sebe može biti njihov omiljeni način.
RIBE: Mogu bijesno plakati izražavajući svoje frustracije u suzama. Inače, njihova ljutnja se obično rješava internalizirano. Sklone su izbjegavati sukobe iz straha da će nekoga povrijediti, izgubiti vezu ili biti pogrešno shvaćeni. Nakon sukoba brzo traže iscjeljenje, jasnoću i oprost.
