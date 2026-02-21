Obavijesti

KAKO SE LJUTITE?

Kako se ponaša svaki znak Zodijaka kada se naljuti - Rak je agresivan, a Vaga brzo oprašta

Ljutnja je složena emocija. Svatko se na svoj način nosi s tim jakim, nemirnim i tjeskobnim osjećajem. Frustraciju različito ispoljavamo, a da li ju zatomljavamo ili jednostavno eksplodiramo - za to su u nekoj mjeri odgovorne i zvijezde
Couple problem
U nastavku pročitajte kako se ponaša vaš horoskopski znak kada je ljut. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

