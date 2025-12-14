Obavijesti

Galerija

Komentari 6
REAGIRAJTE NA VRIJEME

Tihi simptomi začepljenih žila - neke nikad ne biste primijetili

Krvni ugrušci prirodno nastaju nakon ozljede kako bi spriječili pretjerani gubitak krvi. No, ponekad se mogu razviti i u arterijama ili venama bez vidljive ozljede
Erythrocytes red blood cells floating against dark backdrop. Medical illustration. Hematology concept. Generative AI
Komplikacije nastaju ako se ugrušak ne otopi sam ili ako se ne liječi na vrijeme. Simptomi ovise o tome gdje se ugrušak nalazi – u srcu, mozgu, ruci, nozi, plućima ili abdomenu. Neki znakovi mogu nalikovati drugim zdravstvenim tegobama, a nije rijetkost ni da ugrušci uopće ne uzrokuju simptome. Zato je važno znati i prepoznati tihe znakove na koje treba obratiti pozornost. | Foto: garrykillian
1/9
Komplikacije nastaju ako se ugrušak ne otopi sam ili ako se ne liječi na vrijeme. Simptomi ovise o tome gdje se ugrušak nalazi – u srcu, mozgu, ruci, nozi, plućima ili abdomenu. Neki znakovi mogu nalikovati drugim zdravstvenim tegobama, a nije rijetkost ni da ugrušci uopće ne uzrokuju simptome. Zato je važno znati i prepoznati tihe znakove na koje treba obratiti pozornost. | Foto: garrykillian
Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025