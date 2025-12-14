Tihi simptomi začepljenih žila - neke nikad ne biste primijetili

Krvni ugrušci prirodno nastaju nakon ozljede kako bi spriječili pretjerani gubitak krvi. No, ponekad se mogu razviti i u arterijama ili venama bez vidljive ozljede
Komplikacije nastaju ako se ugrušak ne otopi sam ili ako se ne liječi na vrijeme. Simptomi ovise o tome gdje se ugrušak nalazi – u srcu, mozgu, ruci, nozi, plućima ili abdomenu. Neki znakovi mogu nalikovati drugim zdravstvenim tegobama, a nije rijetkost ni da ugrušci uopće ne uzrokuju simptome. Zato je važno znati i prepoznati tihe znakove na koje treba obratiti pozornost.
GRČEVI U NOGAMA - Osobe koje su imale krvni ugrušak u nozi često opisuju bol ili grčeve nalik snažnom „charley horse“ grču. Ugrušak koji nastane u većoj veni, najčešće u donjim ekstremitetima, naziva se duboka venska tromboza (DVT). Ona može izazvati bolove, zatezanje i grčeve u nozi. Ugruščavanje se može razvijati postupno ili nastupiti naglo, posebno nakon duljeg sjedenja ili boravka u skučenom položaju, primjerice na dugom letu.
Prema internistici Kristine Arthur, MD, ignoriranje krvnog ugruška u nozi i samo jedan dan može dovesti do plućne embolije, znatno opasnijeg stanja. Plućna embolija nastaje kada se dio ugruška odvoji i otputuje u pluća. Oko svake treće osobe s DVT-om razvije plućnu emboliju, koja je potencijalno životno ugrožavajuća hitnost.
BOL U LEĐIMA - Iako se možda ne čini vjerojatnim, bol u leđima može biti simptom krvnog ugruška u području zdjelice ili donje šuplje vene (vena cava inferior), glavne abdominalne vene. Prema podacima American College of Cardiology, 2,6 do 4 posto osoba s DVT-om ima trombozu donje šuplje vene. Iako je ovaj simptom rjeđi, neliječeni ugrušci na ovom mjestu mogu uzrokovati trajna oštećenja jer prekidaju dotok krvi u ekstremitete. Ako se bol u leđima pojavi zajedno s drugim simptomima ugruška, potrebno je kontaktirati liječnika.
PROMJENE BOJE KOŽE - Krvni ugrušak remeti normalan protok krvi, što može rezultirati promijenjenom bojom kože. Ako dio jedne noge izgleda crveno ili ima drugačiju nijansu od ostatka kože, uzrok može biti ugrušak. CDC preporučuje da se ova pojava uvijek provjeri kod liječnika.
PREKOMJERNO ZNOJENJE - U kombinaciji s drugim simptomima, pojačano znojenje može ukazivati na ugrušak u plućima ili srcu. Ovo su vrlo ozbiljni oblici ugruščavanja koji zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć.
KOŽA TOPLA NA DODIR - Na mjestu gdje se sumnja na ugrušak može se pojaviti lokalizirano povećanje temperature. Kao i kod promjene boje, uzrok je poremećaj protoka krvi. Ako se povišena toplina ponavlja, osobito kod osoba koje imaju povećan rizik od ugruščavanja, potrebno je kontaktirati liječnika. Često se istovremeno javljaju tri simptoma: topla koža, grčevi u nogama i promjena boje kože.
KRATKOĆA DAHA - Plućna embolija, kod koje ugrušak blokira krvnu žilu u plućima, može uzrokovati kratkoću daha, otežano disanje ili bol u prsima. Rjeđi simptom je bol u leđima. U nekim slučajevima može doći do pada krvnog tlaka, nesvjestice ili iskašljavanja krvi.
Ovi simptomi predstavljaju hitno stanje, no svaki znak mogućeg ugruška potrebno je ozbiljno shvatiti i odgovarajuće medicinski provjeriti. Uz dugotrajno sjedenje, drugi čimbenici rizika za DVT i stvaranje ugrušaka uključuju ozljede poput prijeloma i velike kirurške zahvate, kronične bolesti srca i pluća, dugotrajno ležanje, trudnoću te primjenu hormona, uključujući kontracepcijske pilule.
OTEKLINA - Oteklina ruke, šake, stopala, gležnja ili noge jedan je od najčešćih znakova krvnog ugruška prema CDC-u. Ipak, vrijedi imati na umu da oticanje može imati i druge uzroke.
