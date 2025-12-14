Tihi simptomi začepljenih žila - neke nikad ne biste primijetili

GRČEVI U NOGAMA - Osobe koje su imale krvni ugrušak u nozi često opisuju bol ili grčeve nalik snažnom „charley horse“ grču. Ugrušak koji nastane u većoj veni, najčešće u donjim ekstremitetima, naziva se duboka venska tromboza (DVT). Ona može izazvati bolove, zatezanje i grčeve u nozi. Ugruščavanje se može razvijati postupno ili nastupiti naglo, posebno nakon duljeg sjedenja ili boravka u skučenom položaju, primjerice na dugom letu. Prema internistici Kristine Arthur, MD, ignoriranje krvnog ugruška u nozi i samo jedan dan može dovesti do plućne embolije, znatno opasnijeg stanja. Plućna embolija nastaje kada se dio ugruška odvoji i otputuje u pluća. Oko svake treće osobe s DVT-om razvije plućnu emboliju, koja je potencijalno životno ugrožavajuća hitnost. | Foto: Dreamstime