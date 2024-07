Dnevni horoskop za ponedjeljak 15. srpnja: Ribe će otići frizeru, a Škorpion imati ugodan dan

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete stalno u pokretu i okruženi ljudima pa ćete vapiti za pravim odmorom. Nemojte preuzimati dodatne obaveze ako uključuju tjelesno naprezanje. Ne dopustite da vas rokovi pritisnu jer će to uzrokovati kašnjenje i pogreške u poslovanju. Podstanari će razmišljati o selidbi, tražeći stan prema svojim financijskim mogućnostima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nečija napetost i životni problemi utjecat će i na vas, čineći vas neraspoloženima. Shvatit ćete da dotična osoba ima preveliki problem i da joj niste u mogućnosti pomoći. Na radnom mjestu bit ćete opterećeni. Čim jedan posao privedete kraju, šefovi će se odmah dosjetiti nečeg novog pa nećete imati vremena za odmor.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imat ćete mnogo energije, što će biti odlično ako je upotrijebite u korisne svrhe. Pratit će vas sretne okolnosti, ali i inicijativa pa će mnogi moći ostvariti dugo planirane želje. I dok će se jedni naći u središtu poslovnih zbivanja koja im donose zadovoljstvo, drugi će ostvariti svoje ljubavne želje s nekim koga dugo priželjkuju.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubav će biti u centru pozornosti. Samci bi se mogli zaljubiti, otkriti neke nove kvalitete u osobi za koju su mislili da je dovoljno poznaju. Promjene u obiteljskom okruženju bit će pozitivne. Dan je pogodan i za putovanja te kontakte s inozemstvom. Oni koji još nisu našli odredište za ljetovanje, pregledavat će ponude na internetu.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

U obiteljskom okruženju preuzet ćete novu ulogu ili se zbog posla na neko vrijeme udaljiti od bližnjih. Iako ćete računati na partnerovu potporu, većina tereta najvećim će dijelom pasti na vaša leđa. Bavite li se iznajmljivanjem apartmana, mogli biste imati neugodnosti s unajmljivačima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Dan je povoljan za učvršćivanje prijateljskih odnosa, putovanja i obogaćivanje društvenog života. Pronađite pravi način kako biste se istakli među drugima. Vaše kvalitete su velike, a na vama je da ih pokažete drugima. U privatnom životu imat ćete potrebu pričati o sebi i svojim osjećajima, a partner će vas rado slušati.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

U poslu ćete biti naoružani novim idejama. Neće vam promaknuti svježe informacije, a pedantnost i analitičnost bit će dobrodošli u poslovima vezanim uz knjigovodstvo, financije i sl. Novčano stanje poboljšat ćete honorarnim poslom. Ozbiljno ćete razmišljati o braku, čak i ako vam je dosad više odgovarala slobodna veza.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Većina planetarnih pokazatelja upućuje na ugodan dan. Za jedne će to biti dobar odnos s poslovnim partnerima ili kolegama, a za druge sklad i razumijevanje s partnerom. Boravite li na moru, uživat ćete u igri s mališanima, učeći ih plivanju. Mladi će se uređivati za večernji izlazak i uživati u zabavi s društvom.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte se povlačiti u sebe i šutnjom prikrivati očekivanja. Komunikacija će biti vaše glavno oružje, kako biste od drugih dobili ono što želite. Samci će biti u potrazi za pouzdanim partnerom. Privlačit će vas osobe koje na život gledaju ozbiljno i koje mogu ponuditi ozbiljan odnos. Mogli biste sresti nekog iz svoga djetinjstva.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Lakše ćete dolaziti do željenih rezultata i ostvarivati plodne kontakte s ljudima. Bit ćete dobro raspoloženi, rado izlaziti i upoznavati nove ljude. Svojim držanjem pokazat ćete da vas nije lako pokolebati kad nešto žarko želite. No moguće je da se pojave osobe koje ne prežu ni od čega pa ćete morati dobro paziti što radite.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Na ljubavnom planu nećete imati previše razloga za brige, iako će vas partnerova opaska nagnati da dobro porazmislite što vam zapravo želi reći. Ostavite se burnih reakcija jer će vam samo štetiti. Poslovna će situacija zahtijevati brzo djelovanje, zato ne odlažite ono što ionako trebate privesti kraju.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Više novca odvajat ćete za kupnju odjeće ili uljepšavanje u kozmetičkom, odnosno frizerskom salonu. Znalački ćete istaknuti ono najljepše na sebi pa ćete dobiti mnogo komplimenata. Stariji će se osjetiti poletnije i privlačnije, a oni mlađe dobi bit će sigurni u sebe. Ljubavni odnosi sve su strastveniji, iako neke probleme još niste riješili.