Dnevni horoskop za ponedjeljak 16. veljače: Rakovi pripazite na financije, Vodenjaci slave...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ako ste nekog uvrijedili ili ste svjesni da ste pogrešno postupali, dan je odličan da se ispričate. Time ćete spasiti prijateljstvo s osobom koja je toga vrijedna. Pomoći ćete prijatelju izgladiti ljubavnu svađu ili spriječiti štetu nastalu zbog nečije nepromišljene odluke. Večer ćete posvetiti sebi i ugodnim razgovorima udvoje.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pojačano ćete brinuti za svoje zdravlje, ali i životne uvjete bližnjih. U ljubavi ćete biti skloni iščekivanju nečega što se može dogoditi samo vašom inicijativom. Trenutke večernjeg mira i odmora narušavat će telefonske ispovijedi osoba koje biste najradije izbjegli. Na radnom mjestu živcirat će vas sporost kolega.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Uspješno ćete raditi više poslova istodobno i poći na put na kojem ćete nešto naučiti, ali i zaraditi. Moguća je vijest iz inozemstva ili će vas kontaktirati osoba o kojoj razmišljate. Ljubavna zbivanja ispunit će vas novim optimizmom, osobito ako se radi o nekom koga ste dugo i uporno osvajali.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Pripazite na financije, neka ulaganja neće biti isplativa kako ste očekivali. Rukovodit ćete se intuicijom, a optimizam vas neće napuštati ni u spornim ili zahtjevnim trenucima. Ljubavni partner će vam uputiti kritiku, od koje ćete se obraniti uvjerljivim činjenicama, pa će druga strana shvatiti da s vama nema šale.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ono što se ispriječilo između vas i vašeg partnera, riješite što prije. U protivnom ćete cijeli dan samo o tome razmišljati, pa će vam se i problem učiniti većima. Odgodite dogovor vezan uz ulaganja i izbjegavajte troškove. Ne oklijevajte staviti starijoj osobi do znanja da vam je žao zbog vašeg nesmotrenog postupka.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zadovoljstvo ćete crpiti iz hobija i tjelesnih aktivnosti pa si osigurajte vrijeme za sebe. Radni dio dana proteći će u znaku užurbanog dovršavanja započetih aktivnosti, telefonskih razgovora i poslovnih sastanaka. Onog trenutka kad napustite radno mjesto, zaboravite na sve brige i posvetite se sebi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša će radna energija biti u porastu i omogućiti da riješite probleme ili dođete do novih poslova. Bavite li se kreativnim poslom, osigurajte si prostor u kojem ćete biti neometeni vanjskim utjecajima. Bit ćete otvoreni prema poznanstvima - netko vam je već podulje u mislima pa je vrijeme da nešto konkretno poduzmete.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Većina smetnji bit će posljedica vašeg neraspoloženja. Osobito ćete u jutarnjim satima biti mrzovoljni pa ćete spas potražiti u većim količinama kave. Mnogo ćete ulagati u društveni život, prijateljstva i odgoj djece, no vaš će trud biti prepoznat i uzvraćen, iako vam se neće činiti tako. Tijekom večeri vraća vam se raspoloženje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Većina vaših planova i akcija odvijat će se bez zapreka. Sportaši bi mogli postići dobre rezultate, a javne osobe imati zapažen i uspješan nastup. Mnogo ćete postići upornošću i lukavošću, pa i u ljubavnom životu. Osoba s kojom izlazite otkrit će vam nešto o sebi, što vam se neće svidjeti. No cijenit ćete iskrenost.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Slobodne trenutke provedite uz knjigu, dnevni tisak ili u sportskim aktivnostima. Moguće su dobre financijske vijesti – možda će vam biti odobren zajam, netko će vam vratiti dug ili ćete uspjeti prodati automobil. Na ljubavnom planu očekuju vas ugodna iznenađenja – zapeli ste za oko nekom privlačnom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zbog Mjeseca u vašem znaku skloni ste običnim situacijama pridavati pretjeranu važnost. Ako nešto krene nizbrdo u ljubavnoj vezi, prolazno je! Oni koji su pozvani na rođendan ili neku drugu proslavu, mogli bi izabrati skupocjen i vrijedan dar koji će biti iznad vaših mogućnosti. Može vas financijski unazaditi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete povučeniji, ali spremni na odluke kojima ćete preusmjeriti život u novom pravcu. Pazite što govorite, ne pružajte obećanja koja ne možete ispuniti. Izbjegavajte odgovarati na provokacije pojedinaca koji se lako naljute. Ne opterećujte se previše dojmom koji ostavljate na druge i nemojte ovisiti o tuđim mišljenjima.