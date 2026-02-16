Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 16. veljače: Rakovi pripazite na financije, Vodenjaci slave...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za ponedjeljak 16. veljače: Rakovi pripazite na financije, Vodenjaci slave...
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 16. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3

Ako ste nekog uvrijedili ili ste svjesni da ste pogrešno postupali, dan je odličan da se ispričate. Time ćete spasiti prijateljstvo s osobom koja je toga vrijedna. Pomoći ćete prijatelju izgladiti ljubavnu svađu ili spriječiti štetu nastalu zbog nečije nepromišljene odluke. Večer ćete posvetiti sebi i ugodnim razgovorima udvoje.

POGLEDAJ VIDEO: 

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Pojačano ćete brinuti za svoje zdravlje, ali i životne uvjete bližnjih. U ljubavi ćete biti skloni iščekivanju nečega što se može dogoditi samo vašom inicijativom. Trenutke večernjeg mira i odmora narušavat će telefonske ispovijedi osoba koje biste najradije izbjegli. Na radnom mjestu živcirat će vas sporost kolega.

ASTRO PREKID Kako prekidaju vezu: Za Lava više ne postojite, Vaga glumi
Kako prekidaju vezu: Za Lava više ne postojite, Vaga glumi

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 4

Uspješno ćete raditi više poslova istodobno i poći na put na kojem ćete nešto naučiti, ali i zaraditi. Moguća je vijest iz inozemstva ili će vas kontaktirati osoba o kojoj razmišljate. Ljubavna zbivanja ispunit će vas novim optimizmom, osobito ako se radi o nekom koga ste dugo i uporno osvajali.

Thinkstock
Foto: Thinkstock

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 4

Pripazite na financije, neka ulaganja neće biti isplativa kako ste očekivali. Rukovodit ćete se intuicijom, a optimizam vas neće napuštati ni u spornim ili zahtjevnim trenucima. Ljubavni partner će vam uputiti kritiku, od koje ćete se obraniti uvjerljivim činjenicama, pa će druga strana shvatiti da s vama nema šale.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 3

Ono što se ispriječilo između vas i vašeg partnera, riješite što prije. U protivnom ćete cijeli dan samo o tome razmišljati, pa će vam se i problem učiniti većima. Odgodite dogovor vezan uz ulaganja i izbjegavajte troškove. Ne oklijevajte staviti starijoj osobi do znanja da vam je žao zbog vašeg nesmotrenog postupka.

SRODNE DUŠE Suđeno im je biti skupa: Najjači ljubavni parovi po horoskopu
Suđeno im je biti skupa: Najjači ljubavni parovi po horoskopu

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Zadovoljstvo ćete crpiti iz hobija i tjelesnih aktivnosti pa si osigurajte vrijeme za sebe. Radni dio dana proteći će u znaku užurbanog dovršavanja započetih aktivnosti, telefonskih razgovora i poslovnih sastanaka. Onog trenutka kad napustite radno mjesto, zaboravite na sve brige i posvetite se sebi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Vaša će radna energija biti u porastu i omogućiti da riješite probleme ili dođete do novih poslova. Bavite li se kreativnim poslom, osigurajte si prostor u kojem ćete biti neometeni vanjskim utjecajima. Bit ćete otvoreni prema poznanstvima - netko vam je već podulje u mislima pa je vrijeme da nešto konkretno poduzmete.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Većina smetnji bit će posljedica vašeg neraspoloženja. Osobito ćete u jutarnjim satima biti mrzovoljni pa ćete spas potražiti u većim količinama kave. Mnogo ćete ulagati u društveni život, prijateljstva i odgoj djece, no vaš će trud biti prepoznat i uzvraćen, iako vam se neće činiti tako. Tijekom večeri vraća vam se raspoloženje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Većina vaših planova i akcija odvijat će se bez zapreka. Sportaši bi mogli postići dobre rezultate, a javne osobe imati zapažen i uspješan nastup. Mnogo ćete postići upornošću i lukavošću, pa i u ljubavnom životu. Osoba s kojom izlazite otkrit će vam nešto o sebi, što vam se neće svidjeti. No cijenit ćete iskrenost.

NAPADAJU, MANIPULIRAJU... Muka vam je čim se jave: Evo koji su znakovi Zodijaka izrazito toksični, a s kojima je 'pjesma'
Muka vam je čim se jave: Evo koji su znakovi Zodijaka izrazito toksični, a s kojima je 'pjesma'

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Slobodne trenutke provedite uz knjigu, dnevni tisak ili u sportskim aktivnostima. Moguće su dobre financijske vijesti – možda će vam biti odobren zajam, netko će vam vratiti dug ili ćete uspjeti prodati automobil. Na ljubavnom planu očekuju vas ugodna iznenađenja – zapeli ste za oko nekom privlačnom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zbog Mjeseca u vašem znaku skloni ste običnim situacijama pridavati pretjeranu važnost. Ako nešto krene nizbrdo u ljubavnoj vezi, prolazno je! Oni koji su pozvani na rođendan ili neku drugu proslavu, mogli bi izabrati skupocjen i vrijedan dar koji će biti iznad vaših mogućnosti. Može vas financijski unazaditi.

Young woman makes a wish while holding a birthday cake while oth
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Bit ćete povučeniji, ali spremni na odluke kojima ćete preusmjeriti život u novom pravcu. Pazite što govorite, ne pružajte obećanja koja ne možete ispuniti. Izbjegavajte odgovarati na provokacije pojedinaca koji se lako naljute. Ne opterećujte se previše dojmom koji ostavljate na druge i nemojte ovisiti o tuđim mišljenjima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Imala sam 47 kila viška, posezala za tabletama, a danas živim zdravo. Može se!
IVANA PERIĆ KAO INSPIRACIJA

FOTO Imala sam 47 kila viška, posezala za tabletama, a danas živim zdravo. Može se!

Riječku dopisnicu HRT-a, Ivanu Perić, javnost posljednjih mjeseci prati ne samo zbog profesionalnih priloga, već i zbog izvanredne osobne transformacije. U godinu i pol izgubila je 47 kilograma, a iza tog rezultata stoji puno više od samog praćenja dijete, riječ je o osvještavanju zdravih navika, prevladavanju strahova i vraćanju kontrole nad vlastitim životom
Ovo je jelovnik uz koji je Ivana Perić drastično smršavjela - recepte dijeli i internetu
NUTRITIVNO BOGATO

Ovo je jelovnik uz koji je Ivana Perić drastično smršavjela - recepte dijeli i internetu

Promjena životnih navika često počinje na tanjuru, a upravo to potvrđuje i Ivana Perić, koja je kroz promjenu prehrane uspjela izgubiti čak 47 kilograma
Josip se bori s rakom pluća, a žena mu je najveća podrška: Nepušač sam, obolio sam 2014.
DUGOGODIŠNJA BORBA

Josip se bori s rakom pluća, a žena mu je najveća podrška: Nepušač sam, obolio sam 2014.

Do danas sam potrošio više od 130 kutija lijeka. Metastaze su nestale, a promjena na plućima se 'zakukuljila'. Nemam većih bolova, kaže nam Josip.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026