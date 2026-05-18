Dnevni horoskop za ponedjeljak 18. svibnja: Rak razmišlja o prošlosti, Djevica vodi rasprave

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Osjetit ćete potrebu da nešto privedete kraju, kako biste započeli s novim životnim poglavljem. Na takvu bi vas odluku moglo potaknuti novo poznanstvo ili mogućnost novog zaposlenja. Može se dogoditi da odgodite planirano putovanje. Ne živcirajte se previše nego što prije riješite problem koji imate.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Što manje s drugima dijelite svoje strepnje i strahove, jer bi u njima netko mogao prepoznati vaše slabosti. Aktivan način života i druženje s različitim ljudima najbolje će otkloniti neraspoloženje. Ako ste na proputovanju, češće uzimajte stanke - predahnite malo uživajući u ljepoti krajolika.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako će vas društveni život udaljavati od poslovnih obaveza, to ne biste smjeli dopustiti. Baš danas možete zasjati idejama i dokazati se. Izlazaka i zanimljivih susreta bit će mnogo. Osoba koja vam se sviđa počinje vas primjećivati pa je na vama da poduzmete inicijativu. Ako radite, na poslu ćete biti iznimno učinkoviti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Razmišljat ćete o prošlim situacijama, što bi vas moglo učiniti sjetnima. U neke osobe izgubit ćete povjerenje pa se oslanjajte samo na najbliže. Intuitivno ćete dolaziti do spoznaja o tuđim potrebama i osjećajima, no partnerove će vam izmicati. Na trenutke ćete imati osjećaj da živite s potpunim strancem.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Društveni će vam život biti intenzivan, ali i naporan. Ako vam je dosadio uvijek isti način zabave, potražite nešto drukčije, možda čak i novo društvo. Lakše ćete ploviti ljubavnim nego poslovnim vodama, možda i zato što će vam koncentracija biti u osjetnom padu. Nekome ćete biti od velike pomoći i time se ponositi.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mogući su problemi u komunikaciji sa susjedima ili bližom rodbinom. Svojim tolerantnim i pomirljivim pristupom pridonijet ćete smirivanju situacije. Ni na ljubavnom planu neće ići onako kako biste htjeli. Vodit ćete rasprave s partnerom, pokušavajući ga uvjeriti da u nečemu griješi. No što ako ispadne da je bio u pravu?

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogo ćete vremena provoditi u pisanju SMS poruka, telefonskim dogovorima i razgovorima s prijateljima, ali i osobama koje dugo niste vidjeli. Dan je pogodan za poslovne dogovore i kontakte s inozemstvom. Neki među vama mogli bi osjetiti zov duhovnosti i pronaći neku tehniku koja će vam pomoći da smirite duh i proširite obzore.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Obiteljski problemi i neriješene situacije bit će uzrokom svađa. Nedostajat će vam strpljenja i taktičnosti. Svoje ćete mišljenje iznositi izravno, pa ćete nekog i naljutiti. Iskoristite dan za druženje, sport i zabavu; barem privremeno potisnite misli o poslu i novcu. Netko će vam pružiti pomoć baš kad vam je najpotrebnija.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

U ljubavi ćete poželjeti malo više predvidljivosti i osjećajne stabilnosti. No partner neće pratiti vaš ritam, nego vas umarati temama za koje nećete pokazivati zanimanje. Gledat ćete na stvari subjektivno, a svojom tvrdoglavošću uvrijediti one koji vas vole. Provedete li večer u šarolikom društvu, neće vam svatko od nazočnih biti po volji.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 3

Poslovi povezani s trgovinom, komunikacijom i medijima imat će planetarnu potporu. Ljudi će vam popuštati i u mnogočemu pomagati. Vrlo ste aktivni i poduzetni, a uz malo truda uspješno ćete uskladiti nekoliko životnih područja. Burna događanja na ljubavnom planu uzburkat će strasti, osobito ako vam se sviđa netko na radnom mjestu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bavite li se umjetnošću, poslovima s inozemstvom ili novinarstvom, bit ćete uspješni. Iskoristite dan za nove ljubavne početke ili jačanje postojeće veze. Ustrajte na razgovoru s partnerom, osobito ako je došlo do prekida veze. Pokažite drugoj strani da vam je stalo do nje, nemojte dopustiti da vas ponos u tome sputa.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mogući su nesporazumi s bližnjima. Nećete biti raspoloženi za obavljanje rutinskih poslova, a mučit će vas i financijski problemi. Za vaše dobro raspoloženje i zdravlje bitna je kvalitetna komunikacija s ukućanima. Ako je na tom planu došlo do problema, počet ćete se povlačiti u sebe. Nemojte to dopustiti, recite im što vas smeta.