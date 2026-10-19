Dnevni horoskop za ponedjeljak 19. listopada: Ovan je posvećen poslu, a Rak bi trebao liječniku

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Više pozornosti posvećujete poslovima nego ljubavi, pa bi se partner mogao osjećati zapostavljeno. Slobodni neće biti zainteresirani za izlaske i upoznavanja, no i to se mijenja. Mjesec u vama prijateljskom znaku Vodenjaka donosi lakoću ostvarivanja poznanstava, a jedno bi moglo biti fatalno za vas. Odmah će sve započeti strastveno.

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Pokretanje videa... 00:57 Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nećete imati mira. Posao će vam često prekidati zahtjevi šefa, suradnika i stranaka, no svima ćete izaći ususret. Osjećat ćete se najbolje u društvu sa samim sobom. Po glavi ćete vrtjeti film nedavne svađe s partnerom i to će vas opterećivati. Kada biste prvi popustili i napravili korak ka pomirenju i partner bi lakše slijedio vaš primjer.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zbivanja u životima drugih ljudi primorat će vas da promijenite kriterije. Ono što vam je do jučer bilo jako bitno, sada će gubiti na važnosti. Mnogo ćete razmišljati o sebi i smislu života, pa ste na dobrom putu da pronađete odgovore. Mlađi će biti okrenuti društvenom životu, što će vas i dovesti u situaciju da nekog upoznate.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zaokreti u partnerovom ponašanju bit će nagli. Morat ćete se naučiti nositi s nekim drugim pričama, potrebama i ljudima koji će se pojaviti u njegovu životu. Nađite pravu mjeru u raščlanjivanju ljubavnih problema. Neke očekuje liječnički pregled, a zanimljivo iskustvo predstavljat će vam razgovor s vidovnjakom ili iscjeliteljem.

Foto: AlexRaths

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ljubavna kriza ostaje iza vas. Srpanjski Lavovi osjetit će buđenje dobrog raspoloženja i energije, kojom će osvajati simpatije drugih. Osim prilika za ugodna poznanstva, netko s kim ste već bili u vezi opet bi mogao ući u vaš život. Poslovi će i dalje biti „kamen spoticanja“ da se prepustite partneru, no ljubav će biti neupitna.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Upornost i ambicija bit će jači od nedostatka motivacije ili povremenih teškoća s koncentracijom. Pripremate li ispit, sjest ćete za knjigu i učiti, čak i po cijenu sna ili izlazaka. Samcima će se svidjeti inteligentna osoba s kojom će imati mnoštva zajedničkih tema za razgovor. No morat ćete strpljivo čekati da dođe do obostranih simpatija.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti povećavaju prilike za nova poznanstva, što će veseliti osamljene. Strasti i ljubavi neće vam nedostajati. Putovanja udvoje, šetnje, dugi razgovori u četiri oka, ali i putem mobitela, bit će nešto što će vas uzbuđivati i činiti sretnima. Mnogi će zbog poslovnih zaostataka ostati dulje raditi, no sve ćete uspješno privesti kraju.

Foto: 123RF

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vrijeme provedeno na poslu brzo će prolaziti. Morat ćete zatražiti pomoć kako biste pravodobno obavili zadatke. Moguće su prepirke s prijateljima ili ukućanima, no to će biti kulminacija krize koja već traje nekoliko dana. Sutra će se strasti smiriti, a mjesto svađama ustupiti mirni razgovori. Mogli biste se žaliti na glavobolju ili iscrpljenost.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Mjesec u Vodenjaku će vam ucijepiti dozu romantike, idealizma i strasti. Moćan afrodizijak bit će i zanimljivi razgovori s partnerom, simpatijom. Nećete požaliti krenete li na romantično putovanje udvoje. Pozitivan mentalni stav, bavljenje hobijima i omiljenim sportovima odagnat će vaše brige. Što prije riješite zategnut odnos s ocem.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Planetarni utjecaji upućuju na zainteresiranost za putovanja i promjenu sredine, što je ostvarivo ovih dana. Mjesec u nepovoljnom položaju navest će vas na kriva razmišljanja, možda o zauzetoj osobi, osobi iz prošlosti ili nekome tko vam je u ovom trenutku nedostupan. Nemojte oživljavati prošlost jer ćete upasti u vrtlog problema.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Važne odluke vezane uz putovanje, mjesto stanovanja ili ljubav izvjesne su ovih dana. Što god odlučili, nećete pogriješiti. Bez grižnje savjesti posvetite se sebi, njezi tijela i nečemu što će vas opustiti. Družite se s prijateljima, a dosadne obaveze odgodite za neki drugi dan. Samcima se smiješi novo poznanstvo.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Priuštite sebi trenutke mira i odmora. Čitajte omiljeno štivo, slušajte glazbu i posvetite se partneru i djeci. Uložite energiju i trud u poboljšanje kvalitete zajedničkoga života. Ako ste rođeni u veljači, vaša ljubavna veza pokazat će prve znakove krize. Ne postavljajte ultimatume, ne ograđujte se velikim riječima. Budite jednostavni i iskreni.