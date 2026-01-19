Dnevni horoskop za ponedjeljak 19. siječnja: Strijelcu se izlazi, a Lav ima kratku bračnu krizu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Sumnjičavost vas sprječava da se prepustite novoj ljubavnoj vezi. Oprez je u svemu dobrodošao, ali nemojte pretjerivati. Prepustite se trenutku i uživajte. Osjećaj odgovornosti tjerat će vas na akciju, ali će vam se činiti da ne postižete željene rezultate. No šefova pohvala pokazat će da vaš trud drugi itekako primjećuju.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nećete moći izbjeći složene poslovne zadatke koje će vam namijeniti nadređeni. Nemojte prigovarati, jer možda dobijete priliku pokazati što znate i umijete. Bit ćete sami krivi za svađe s partnerom koje bi mogle kulminirati potkraj dana. Najbolji lijek za neraspoloženje bit će omiljene aktivnosti, čitanje i glazba.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Koristite svoja iskustva i zrelost, a slabosti promatrajte kao priliku da poradite na njima. Želite li uspjeti i pokazati što znate, morat ćete se hrabrije upustiti u rizične situacije, što vama i nije osobit problem. U središtu vašeg zanimanja bit će ljubav - cijeli dan mislit ćete na susret sa simpatijom.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Otežano ćete uspostavljati ravnotežu između posla i ljubavi. Ma koliko se trudili ostati po strani nekih zbivanja, neće vam poći za rukom. Izmicat će vam puno zadovoljstvo na oba područja. Nemojte se loviti u koštac s osobama koje razmišljaju drukčije od vas - nepotrebno ćete se iživcirati.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Budite strpljiviji kada budete rješavali obiteljska pitanja, a na poslu iskažite odgovornost. Bračni odnosi proći će kratkotrajnu krizu. Nećete biti skloni ustupcima i time ćete dodatno zakomplicirati odnos. Ne podgrijavajte svađu ciničnim primjedbama. Priuštite si odmak od svega, jer će vam tako neke stvari drukčije izgledati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Manje zapreke i kašnjenja su moguća, ali bez većih posljedica. Dolazit ćete do rješenja i nametati svoje ideje. Unesite u svoj posao više kreativnog duha, pokažite se u punom svijetlu. Ne oklijevajte s namjerom da riješite ljubavne probleme, osobito ako je posrijedi mali nesporazum. Šutnjom nećete daleko dogurati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ne gubite dragocjeno vrijeme na sporedne stvari i ne ostavljajte ništa za posljednji trenutak. Neka vaša marljivost i sposobnost koncentracije dođu do izražaja. Najviše uspjeha imat će oni koji se bave medijima, pismenim i govornim vještinama. Odgovarat će vam društvo mladih, jer će oni najbolje moći pratiti vaš ritam.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Razmišljat ćete o poboljšanju novčane situacije, no ne upuštajte se u ulaganja. Razvoj ljubavne veze odvija se otežano jer partnera sputavate nepovjerenjem. Velika osjećajna previranja mogla bi vas natjerati na donošenje radikalnih odluka. Zaustavite se na vrijeme, jer ništa nije krenulo po zlu da trebate baš tako reagirati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Bit ćete željni društva pa više izlazite. Netko među njima mogao bi vam se posebno svidjeti. Imat ćete uspjeha u ljubavnim akcijama, a mogla bi vas telefonom nazvati bivša simpatija tražeći pomirbu. Ako vas je jako uvrijedila ili ne možete prijeći preko uzroka prekida, dobro razmislite isplati li se nov početak.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nemojte biti neaktivni. Sve što vam se do sada činilo nepremostivo, moglo bi se početi ostvarivati. Zarade su vam sve veće. Verbalne sposobnosti su vam istaknute pa ih iskoristite za konstruktivan razgovor s partnerom. Provedete li slobodne trenutke u veselom društvu, naoružat ćete se pozitivnom energijom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u svakodnevnoj komunikaciji, a poslovima ćete pristupati s entuzijazmom. Novi zadaci i obaveze predstavljat će vam zanimljivi izazov. Pripremate li se za ispit ili izlaganje, pridržavajte se planova i usredotočite se na cilj. Priuštite voljenoj osobi mali dar kao znak ljubavi ili zahvalnosti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Mogli biste se upustiti u dinamičan i strastven odnos. Poradite na dubljem zbližavanju, kako se sve ne bi prebrzo rasplinulo ili se pretvorilo u prolaznu pustolovinu. Obratite pozornost na ponašanje kućnog ljubimca, a po potrebi ga odvedite kod veterinara. U slobodno vrijeme dobro se oznojite tjelovježbom.