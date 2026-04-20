Dnevni horoskop za ponedjeljak 20. travnja: Škorpiona hvata umor, Blizanac je svestran...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Želite li više raditi i dokazati se, u danu ste kada bi vam se mogle pružiti nove prilike. Iako će vas neke zbuniti, brzo ćete se uhodati i snaći u izmijenjenim okolnostima. Bit ćete znatiželjni i otvoreni za nova iskustva. Zanimat će vas sve što čujete, vidite ili naslućujete. No pazite da vas prevelika znatiželja ne odvede u neku neugodnost.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nemojte se upuštati u riskantne promotrene poslove. Izbjegavajte ljude koji vam nastoje nešto prodati i ne trošite ako baš ne morate. Bit ćete vrlo probitačni, što bi vas moglo natjerati da se na poslu počnete više dokazivati. Raznovrstan društveni život osobito će pogodovati slobodnima i Bikovima mlađe dobi.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša svestranost, opća kultura ili znanje iz nekih drugih područja, ključ su koji vam otvara mnoga vrata. Bit ćete traženi, drugi će vas pitati za mišljenje ili savjet. Mogli biste krenuti na kraći put, neki zanimljiv seminar ili na sličan način proširiti svoje obzore. Osoba koja vam se sviđa sve otvorenije daje do znanja da je obostrano.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Iz tuđih iskustava lakše ćete shvatiti što se vama događa i doći do rješenja vlastitih problema. Planetarni položaji upućuju na bavljenje nasljedstvom, nekretninama ili novčanim ulaganjima. Neki će pomoći potomcima kako bi samostalno zakoračili u život. U ljubavi se nastojite ne zamarati razmišljanjima kako će se odnos dalje razvijati.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Mnogo ćete se kretati, voziti, slati i primati poruke. Životni noviteti bit će vezani uz partnera ili osobe iz obiteljskog kruga. Burne ljubavne dogodovštine izvjesnije su u mjestu udaljenom od vašeg. Sve će se odvijati naglo i neočekivano. Ako ste u potrazi za poslom, mogle bi vam se javiti osobe s kojima ste nekoć surađivali.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Zbog teškoća s koncentracijom teže ćete se usmjeravati na poslove. Pojedinci vam neće biti skloni pa pazite da ne izazovete neprijateljstva. Usmjerite se na konkretne zadatke, a manje obaveze obavite u hodu. Neki od vas će obnoviti staru vezu ili se upustiti u odnos koji će biti jedno novo iskustvo. Poslušajte želje i potrebe druge strane.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetite li umor i zasićenje, pomoći će nekoliko sati opuštanja, kava s prijateljima ili popodnevni odmor koji će vam da napuniti baterije. Partner bi vas mogao iznenaditi darom ili zagrljajem koji će vam uljepšati dan. Uslijedit će nove okolnosti vezane uz prijatelje – možda se radi o poslovnom prijedlogu o kojem je dobro razmisliti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Hvata vas nemir kojeg ne možete povezati s konkretnim vanjskim uzrokom. Možda vas podsvjesno muče neizvjesnosti na ljubavnom planu. Osoba koju ste planirali brzo osvojiti, pružat će vam otpor kojeg ćete smatrati nerazumnim. Više ćete se brinuti o zdravlju i unijeti u svakodnevicu promjene radi poboljšanja kvalitete života.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Opreznije se odnosite prema ljudima s kojima surađujete. Nije naodmet da nešto doznate o njima. U ljubavnim bi vezama mogla dominirati borba za prevlast ili nepromišljeno ulijetanje u rizičan flert. Moguće su i kratke boljke, alergije ili promjene raspoloženja. Niste li dugo bili kod liječnika, pravo je vrijeme za jedan temeljit pregled.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ulijećete u vrtlog aktivnosti, u kojemu se nećete snaći. Značajna zbivanja u karijeri ili obrazovanju, društvene obaveze i romantične prilike dominirat će vašim životom. Iako će vam samopouzdanje biti visoko, postupat ćete oprezno i promišljeno. Vodit ćete računa o tonu i izboru riječi te o trenutku kad je pogodno nekome se obratiti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

U poslovnom napretku mogu vam pomoći prijatelji, odnosno osobe kojima vjerujete. Možda će vaš ljubavni partner ili netko od roditelja dobiti novac od nasljedstva, što će se odraziti i na vaš standard. Mogli biste doživjeti neko neobično iskustvo koje će utjecati na osjećaje, razmišljanja ili odnos prema nekim ljudima.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit će vas lako naljutiti i isprovocirati. Za sve će pomalo biti zaslužan i Mjesec u Blizancima, koji ponegdje unosi nered ili vas nepokolebljivo tjera naprijed. Naljutit će vas neodgovornost osobe koja neće biti svjesna svojih postupaka ili propusta. U ljubavi je sve vatrenije - možda se nađete u ljubavnom trokutu!